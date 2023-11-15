У Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома (ТАСС)

У фигуристки Софьи Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома.

Об этом сообщает со ссылкой на источник.

«Фигуристка получила перелом, который, вероятно, стал рецидивом ее предыдущего стрессового перелома», – сообщил источник.

По информации агентства, фигуристка может пропустить концовку сезона, поскольку на лечение и восстановление может уйти около двух месяцев.

Чемпионка России получила стрессовый перелом в июне. В этом сезоне она не выступила ни на одном соревновании.