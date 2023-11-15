У Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома (ТАСС)
У фигуристки Софьи Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Фигуристка получила перелом, который, вероятно, стал рецидивом ее предыдущего стрессового перелома», – сообщил источник.
По информации агентства, фигуристка может пропустить концовку сезона, поскольку на лечение и восстановление может уйти около двух месяцев.
Чемпионка России получила стрессовый перелом в июне. В этом сезоне она не выступила ни на одном соревновании.
Здоровье важнее. Тем более зачем убиваться, если нет международки.
Но очень хочется, чтобы Сонечка со всем справилась. Удивительно утонченная спортсменка с очень сложным набором.
Мало ли причин...
Главное, чтобы восстановилась.
по этой логике вТШТ пятерные все должны прыгать давно))
Круто.А в чем тогда смысл ее извините деятельности,если ее нет и она ничего не контролирует???