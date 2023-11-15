У Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома (ТАСС)

Теги травмы женское катание ТАСС Софья Акатьева Серия Гран-при России Фигурное катание

У фигуристки Софьи Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Фигуристка получила перелом, который, вероятно, стал рецидивом ее предыдущего стрессового перелома», – сообщил источник.

По информации агентства, фигуристка может пропустить концовку сезона, поскольку на лечение и восстановление может уйти около двух месяцев.

Чемпионка России получила стрессовый перелом в июне. В этом сезоне она не выступила ни на одном соревновании.

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84 комментария

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Katerina Sunny
Значит самое время Соне заняться своим здоровьем. И только полностью восстановившись, думать о ФК.
+30
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Мороженко
Соня, пожалуйста, не торопись. Лечись, всё ещё будет.
Здоровье важнее. Тем более зачем убиваться, если нет международки.
+21
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Sonyas
Как же обидно за Соню. И без травм сейчас фигуристам сложно искать мотивацию. А где набраться сил и терпения пережить не только отсутствие международных стартов, но и найти мотивацию восстанавливаться и двигаться дальше после серьезных травм. Ведь скорее всего опять гипс, потом реабилитация, восстанавливать все прыжки заново…
Но очень хочется, чтобы Сонечка со всем справилась. Удивительно утонченная спортсменка с очень сложным набором.
+20
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k4rmazin2007
А потом в интервью Тутберидзе скажет, что Соня и её мама умоляли её не снижать нагрузки на тренировках, что они очень и очень сильно хотели принять участие на Гран-при России и что у Сони там вообще что-то генетическое как у Усачевой.
+24
-7
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Мороженко
Ответ Александр Шульгин
Возраст у нее переходный пол года не покатаешься и все восстановится очень трудно будет.
Какая разница, здоровье важнее. Если она будет кататься, то может вообще больше на соревнования не выйти, а если восстановится, то шансов больше
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Anna
Ответ Sat397
Соня слишком худая для своего возраста. Нельзя задерживать взросление жесткими диетами, кости становятся хрупкими, но спортсменам и тренерам все хочется выиграть здесь и сейчас.
У неё мама медик, уж с питанием без советчиков разберуться
+14
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Charliz
Как можно вообще осуждать при таких раскладах, что наши девочки рано карьеры завершают …(
+14
-4
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Sat397
Соня слишком худая для своего возраста. Нельзя задерживать взросление жесткими диетами, кости становятся хрупкими, но спортсменам и тренерам все хочется выиграть здесь и сейчас.
+17
-7
+10
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floret
Соне надо серьёзно долечиться и только потом выходить на лёд. Пусть пропуск сезона, но на следующий с новыми силами и залеченными травмами.
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Vladimir Arutin
Ответ Sonyas
Один раз Анне судьи помогли, когда шел отбор на Олимпиаду, и все вами перечисленные на нее ни коим образом не попадали. Чем ОИ закончилось, по-вашему Федерация себе навредила? А вот Трусову всю ее карьеру вытягивали на бронзу по головам других, ни один раз, а как минимум, 3 сезона, всю взрослую карьеру.
Поэтому все знают, кто такая грибная фея .Спроси у любого болельщика фк и вам ответят кто -это .
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Vladimir Arutin
Ответ Sonyas
Такие грибы, как у Трусовой, никому не сыпали. На бронзу с заваленными прокатами компонентами вытягивали несколько лет.
А когда Щербакову с неисполненым 4 флипом с падением поставили выше Самоделкиной исполневшей 3а и три квада ,выше Петросян с двумя квадами ,выше Муравьевой с двумя 3а это был позор .Такого позора больше не встречал в истории фигурного катания .
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EmperorNazer
Ну что ж, Соне хочется пожелать одного - полностью залечить эту злосчастную травму и только потом возвращаться к нагрузкам и соревнованиям. Очень не хочется, чтобы она повторила судьбу Даши Усачевой. Конечно, пропускать сезон очень обидно, но в сложившейся ситуации Соня мало что теряет. ЧР она уже выиграла, и даже будь у нас сейчас международка, она бы каталась по юниорам. Так что - здоровья, и будем надеяться, что своего последнего слова Соня еще не сказала.
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oldparakhod
Мог случиться, а мог и не случиться. А может ушиб. А может простуда. Источник левый накинул и опять все возбудились..))
Мало ли причин...
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moonriver
Ответ RusVector
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Простите, а зачем ей победа на ЧР? Она - ЧМ, ОИ и двукратная ЧР?
+8
-1
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Serfer13
Ответ moonriver
Простите, а зачем ей победа на ЧР? Она - ЧМ, ОИ и двукратная ЧР?
Аня - трехкратная ЧР!
+10
-4
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Defender64
Да, видимо, без сезона Софья. Ну ничего, внутренний сезон. Пропуск не так ужасен в такой ситуации. Зрители теряют, конечно.
Главное, чтобы восстановилась.
+5
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Алена Иванова
Соня конечно ужасно невезучая. Но с другой стороны куда сейчас торопиться. Уже надо до конца залечить травму. Форма конечно теряется, но смысла доламываться нет
+5
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Pentrak
Ответ Lapo Elkann
" Профессор " , как там Жилина ? И что с ней было ?
Очень иронично, что болела Валиевой пытается перевести тему на других тренеров.
+6
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Александр Шульгин
Ответ Katerina Sunny
Значит самое время Соне заняться своим здоровьем. И только полностью восстановившись, думать о ФК.
Возраст у нее переходный пол года не покатаешься и все восстановится очень трудно будет.
+11
-6
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olvl
Ответ moonriver
Простите, а зачем ей победа на ЧР? Она - ЧМ, ОИ и двукратная ЧР?
Почему двукратная? Аня разве не три раза выигрывала ЧР?
+4
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Tytti
Здоровья Соне! Скорейшего восстановления!
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Александр Шульгин
Ответ RusVector
Видимо, Дашу Усачеву придется возвращать! На Валиеву надежды нет ...
Все шутим
+4
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
Комментарий удален модератором
а у нас кто-то "благодаря оскорблениям" когда-нибудь начинал прыгать триксели?
по этой логике вТШТ пятерные все должны прыгать давно))
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Надя Тангалычева
Самое главное, чтобы не пропала мотивация продолжать. Сейчас в целом сложилась не простая ситуация для всех спортсменов, а у Сони в этом году постоянные травмы и восстановления от них. Но хочется верить, что она найдёт в себе силы вернуться, и мы увидим её на льду элегантной, красивой и полной сил !!
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Рябиновые бусы
Ответ Александр Шульгин
Возраст у нее переходный пол года не покатаешься и все восстановится очень трудно будет.
очень многие спортсмены пропускали по году и больше, Синицына, Фролова, Савосин, Кондратюк, Самсонов, Хромых...потом возвращались, и большинство успешно.
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Поговорим
Ответ Александр Шульгин
Для тех кто написывает мне, а сами заблокировали ответы. Мне не интересно что с Жилиной мне интересно что с чемпионкой России Акатьевой и кто у нее тренер в ем известно. Травма была ещё летом, значит не залечили и вышли раньше времени опыт Усачевой один из самых вопиющих Тудберидзе ничему не научил. Федерация должна понимать это наш лидер и у нее травма уже скоро пол года пора вмешаться.
Мама Сони - врач, и у неё единственная дочь, наверное мама медик и без понуканий Федерации следила за процессом лечения и восстановления, живут в городе с доступной медициной самого высокого уровня, просто иногда все начинает идти не так как предполагалось, несмотря на все усилия. Очень жаль, что так случилось, Соне выздоровления.
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Pentrak
Ответ Рябиновые бусы
к кому уходить, в лазарет Плющенко? Или Василевского? Давыдова?
У Плюща хотя бы нормальное медицинское сопровождение и, если с ним выстроить нормальный диалог, то можно и уменьшить градус неадекватного пиара. К Давыдову шило на мыло. Я бы к Мишину попробовала, у него пусто сейчас. У Пальто нет смысла оставаться-она её доломает, если не уже. Насколько помню, я ещё летом перед её "небольшой травмой" ака первым переломом, писала, что ещё пара травм и с Акатьевой можно прощаться. Мне действительно очень жаль, что это происходит, потому что Соня хороший ребёнок, но в сотый раз повторяю:Пальто её доломает, она не её любимица, а после поднятия возраста стала вообще очень спорным активом для неё и результат прошлогоднего ЧР её совсем не порадовал.
+10
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missis-Zima
Ответ k4rmazin2007
А потом в интервью Тутберидзе скажет, что Соня и её мама умоляли её не снижать нагрузки на тренировках, что они очень и очень сильно хотели принять участие на Гран-при России и что у Сони там вообще что-то генетическое как у Усачевой.
генетическое у Цурской сказали...........
+3
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missis-Zima
Ответ RusVector
Бедная Тутберидзе! Кажется, у нее большие проблемы перед самым ЧР ... Что же ей делать? Ваши предложения ...
Встать в пару с Дудаковым.Будет фурор.Время выучить подкрут и выброс до ЧР.Время пошло))
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Lana-shu
Ответ Александр Шульгин
Согласен торопится сейчас точно не надо. Надо пройти всесторонне исследование. Я вообще не понимаю у них там что нет при федерации центра медицинского который следит за спорсменами. Я черт знает когда занимался и то за нами следили постоянно.
Чтобы стрессовый прошел, нужен покой больше месяца. Вероятно , что об этом речи не шло. Сборники прикреплены к фмба, но это на другом конце Москвы. Вроде у Сони мама врач, надеюсь, что пройдет серьезное обследование.
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Рябиновые бусы
Ответ Александр Шульгин
Если так то значит не долечились, тогда все на совести Тудберидзе
месяц назад Соня была в прекрасной форме на Битве школ и отлично выступила, так что ваш пук в воздух мимо.
+10
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Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Если так то значит не долечились, тогда все на совести Тудберидзе
Тутберидзе итак в последние месяцы практически не появляется в хрустальном, то в Америке, то ещё где-то) ТШТ в этом сезоне на расслабоне, девочки без Тутберидзе расслабились) И ещё, Лапидарность ещё вчера к себя в телеграм канале писал, что Соня готова к этапу, с уверенными тройными, но сегодня утром на тренировке у неё заболела нога и приняли решение сняться)
+7
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Рябиновые бусы
Ответ Александр Шульгин
Зачем с короткой ее на открытые прокаты поперли и потом ещё битвы школ не понятно. Тудберидзе конечно пора уже федерации просто наказывать, всех перспективных девчонок развалила думая о доченьки и ее Олимпиаде будущей
ух какая, развалила и Жилину, и Зинину, и Ковалева, и Сарновского, и Синицыну с Гущиной, и Горбачеву летом поломала, накажем, ох накажем бессовестную, чтобы по чужим штабам не бегала и не ломала всех!
+8
-6
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Sonyas
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Такие грибы, как у Трусовой, никому не сыпали. На бронзу с заваленными прокатами компонентами вытягивали несколько лет.
+12
-10
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moonriver
Ответ Serfer13
Аня - трехкратная ЧР!
Тем более))).
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Lapo Elkann
Ответ Pentrak
Очень жаль Соню, но, к сожалению, это было ожидаемо. Надо было уходить от Пальто ещё 2 года назад, но, снова к сожалению, слишком плотно завязались с ними. В любом случае, здоровья Соне.
" Профессор " , как там Жилина ? И что с ней было ?
+4
-2
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cheffcheck
Здоровья, здоровья, здоровья Софье.
+2
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Александр Шульгин
Для тех кто написывает мне, а сами заблокировали ответы. Мне не интересно что с Жилиной мне интересно что с чемпионкой России Акатьевой и кто у нее тренер в ем известно. Травма была ещё летом, значит не залечили и вышли раньше времени опыт Усачевой один из самых вопиющих Тудберидзе ничему не научил. Федерация должна понимать это наш лидер и у нее травма уже скоро пол года пора вмешаться.
+8
-6
+2
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olvl
Бедная Соня. Скорей бы эта полоса закончилась. Здоровья и скорейшего восстановления. А мы очень скучаем и ждём.
+2
0
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missis-Zima
Ответ RusVector
Видимо, Дашу Усачеву придется возвращать! На Валиеву надежды нет ...
Загитову Медведеву и Слуцкую лучше)
+2
0
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фынский аксель
Может или стрессовый? Гадание на кофейной гуще
+3
-1
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Jessi
Ответ RusVector
Бедная Петросян! Теперь Тутберидзе все соки из нее выжмет, чтобы чемпионкой России сделать! А если и она травмируется, то что тогда?
Садкова есть и Муравьеву можно переманить
+3
-2
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Рябиновые бусы
Ответ Pentrak
Очень жаль Соню, но, к сожалению, это было ожидаемо. Надо было уходить от Пальто ещё 2 года назад, но, снова к сожалению, слишком плотно завязались с ними. В любом случае, здоровья Соне.
к кому уходить, в лазарет Плющенко? Или Василевского? Давыдова?
+7
-6
+1
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Рябиновые бусы
Ответ RusVector
Бедная Петросян! Теперь Тутберидзе все соки из нее выжмет, чтобы чемпионкой России сделать! А если и она травмируется, то что тогда?
бедная Соня Муравьева, сейчас ее на триксели погонят с утроенной силой, чтобы воспользоваться моментом на ЧР, единственная надежда академии на медаль.
+10
-9
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a71
Ответ RusVector
Бедная Тутберидзе! Кажется, у нее большие проблемы перед самым ЧР ... Что же ей делать? Ваши предложения ...
Уехать на ПМЖ в США, к доче.
+5
-4
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Ольга Долгова
Ответ Е...С
Лапидарность написал, что Софья с болью продолжала тренировать ультра-си.
😥😥😥
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missis-Zima
Ответ alexnew
На битве школ она что катала? Короткую в тройными? На открытых что? Сальховы и тулупу? Ну, если ей и это нельзя, тогда, наверное, надо сесть и сидеть на лавочке. Наверняка рецидив произошел при попытке восстановить ультра-си. Наверняка все стороны соблюдали все рекомендации врачей, а если кто и пытался тут ускориться, то сама фигуристка. Тутберидзе вообще на тренировках не бывала полсезона, только с Валиевой поехала, она тут вообще причем?
"Тутберидзе вообще на тренировках не бывала полсезона, только с Валиевой поехала, она тут вообще причем?"

Круто.А в чем тогда смысл ее извините деятельности,если ее нет и она ничего не контролирует???
+1
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Александр Шульгин
Ответ Рябиновые бусы
месяц назад Соня была в прекрасной форме на Битве школ и отлично выступила, так что ваш пук в воздух мимо.
Вот и вопрос зачем она там выступала не лолечившецсь. Стресовый перелом не появляется в одном и том же месте просто так.Значит не долечили. Пук это у вас которую Тудберидзе постоянно обеляют которая вообще не профессионал оказалась даже правил не знает и при ней Усачёва такую страшную травму получила на ровном месте
+8
-7
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Е...С
Лапидарность написал, что Софья с болью продолжала тренировать ультра-си.
+2
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закрыт по беспределу
Хреново
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