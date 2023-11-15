НБА. «Филадельфия» примет «Бостон», «Финикс» – «Миннесоту» и другие матчи

В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Во встрече лидеров Восточной конференции « » примет « ». «Большое трио» « » впервые сыграет вместе в домашнем матче против «Миннесоты».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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