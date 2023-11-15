НБА. «Филадельфия» примет «Бостон», «Финикс» – «Миннесоту» и другие матчи

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В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Во встрече лидеров Восточной конференции «Филадельфия» примет «Бостон». «Большое трио» «Финикса» впервые сыграет вместе в домашнем матче против «Миннесоты».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас
Дата проведения
16 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Торонто – Милуоки
Дата проведения
16 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Атланта – Нью-Йорк
Дата проведения
16 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Бостон
Дата проведения
16 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Чикаго – Орландо
Дата проведения
16 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Финикс – Миннесота
Дата проведения
16 ноября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Портленд – Кливленд
Дата проведения
16 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Сакраменто
Дата проведения
16 ноября, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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Вадим flanec
Большое трио Санз, сыграет вместе. Ну всё, теперь Волкам кердык))
+2
0
+2
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vzi
Лейкерс тараном по Сакраменто.
Это старая булка с 2002.
0
0
0
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Ajaxnl
Ответ Вадим flanec
Большое трио Санз, сыграет вместе. Ну всё, теперь Волкам кердык))
Бек ту бек для Миннесоты. Сил не хватит да и не незачем им упираться. Если только Финикс не даст шанс.....
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