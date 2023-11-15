НБА. «Филадельфия» примет «Бостон», «Финикс» – «Миннесоту» и другие матчи
В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
Во встрече лидеров Восточной конференции «Филадельфия» примет «Бостон». «Большое трио» «Финикса» впервые сыграет вместе в домашнем матче против «Миннесоты».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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