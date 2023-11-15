Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги. Она вошла в штаб Гроте в «Унионе»

Теги бундеслига Германия женский футбол Унион Берлин девушки и спорт Футбол

Впервые в истории Бундеслиги женщина вошла в тренерский штаб мужской команды.

Сегодня «Унион» объявил об увольнении Урса Фишера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марко Гроте.

В тренерский штаб 51-летнего специалиста вошла 32-летняя Мари-Луиза Эта. Она стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги. Ранее Эта работала в тренерском штабе Гроте в молодежной команде «Униона».

После 11 проведенных туров Бундеслиги берлинский клуб набрал 6 очков и занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице.

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18 комментариев

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lavrusha87
"и Эта будет нас учить играть" - сразу подумали футболисты
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Oleg Olegov
А Этот первым мужчиной тренером(
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Зверёк
Фишера жалко
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green-white-blue
Посмотрел фото. В раздевалке вполне сойдёт за своего.
А серьёзно, теперь всякие Рапино поднимут истерику, что это победа всех женщин и теперь подобные вещи должны быть в каждом европейском клубе
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bsv067
Вот теперь все кошерно, игра пойдёт!
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fbd
Мостовой: ****ь да какого ***
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Сергей Галынский
Мостовой: да епта 🤦
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s9wbwue7h5
А в Германии есть свой Мостовой? было бы интересно послушать его мнение касательно этого назначения
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Apiro
ох уж эта Мари-Луиза....
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OldRedWhite
Ответ Зверёк
Фишера жалко
Нищая команда - никакого усиления толкового , только потери !
Что мы хотели ?
Тут бы и Карпин с Пепом не сдюжили
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Alex1104
Ответ Леван Мкртчян
С такой фамилией нужно Бильбао принимать. Там бы она главным была, а не помошником.... даже не обсуждается
Фамилия по мужу. Нигерийский футболист.
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Птюч, Ёж.
Ответ dudufufu
Мостовому вызвали скорую
так она играла в футбол.
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