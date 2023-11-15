Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги. Она вошла в штаб Гроте в «Унионе»

Впервые в истории Бундеслиги женщина вошла в тренерский штаб мужской команды.

Сегодня « » объявил об увольнении Урса Фишера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марко Гроте.

В тренерский штаб 51-летнего специалиста вошла 32-летняя Мари-Луиза Эта. Она стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги. Ранее Эта работала в тренерском штабе Гроте в молодежной команде «Униона».

После 11 проведенных туров Бундеслиги берлинский клуб набрал 6 очков и занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице.

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