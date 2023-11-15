Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги. Она вошла в штаб Гроте в «Унионе»
Впервые в истории Бундеслиги женщина вошла в тренерский штаб мужской команды.
Сегодня «Унион» объявил об увольнении Урса Фишера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марко Гроте.
В тренерский штаб 51-летнего специалиста вошла 32-летняя Мари-Луиза Эта. Она стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги. Ранее Эта работала в тренерском штабе Гроте в молодежной команде «Униона».
После 11 проведенных туров Бундеслиги берлинский клуб набрал 6 очков и занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А серьёзно, теперь всякие Рапино поднимут истерику, что это победа всех женщин и теперь подобные вещи должны быть в каждом европейском клубе
Что мы хотели ?
Тут бы и Карпин с Пепом не сдюжили