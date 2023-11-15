Тарасова о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Есть опасения, что их будут слушать, и никто не поедет»

Теги Татьяна Тарасова МОК ТАСС Игры дружбы Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Мне кажется, что это было ожидаемо. МОК не запрещает нам проводить эти соревнования, он против того, чтобы к нам приезжали спортсмены других стран.

Россия сейчас под санкциями, и они хотят, чтобы их решение выполняли, — если дисквалификация, то дисквалификация. И сейчас они решили напомнить об этом тем, кто, возможно, забыл или тем, кто хочет приехать.

И они будут еще раз напоминать. И есть опасения, что МОК будут слушать, и никто не поедет», — сказала Тарасова. 

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5 комментариев

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Александр Иванов
При должной раскрутке и организации соревнования можно сделать интересными даже без звезд спорта. Например, есть такой американский ютубер Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast — несколько месяцев назад он устроил свою личную мини-олимпиаду, пригласил участников из кучи стран и не постеснялся пригласить участника из России — просто вбейте в поиск ютуба "Каждая Страна на Земле Сражается за $250,000", у 19-минутного ролика уже 142 млн просмотров и 350 тыс. комментариев.
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Mixtura
Опасения Тарасовой к делу не пришьешь. Да, первый раз поедут немногие, второй раз - больше, а в четвертый раз поедут все. МОК (Карфаген) должен быть разрушен.
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Alexander2022
Ответ Александр Иванов
При должной раскрутке и организации соревнования можно сделать интересными даже без звезд спорта. Например, есть такой американский ютубер Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast — несколько месяцев назад он устроил свою личную мини-олимпиаду, пригласил участников из кучи стран и не постеснялся пригласить участника из России — просто вбейте в поиск ютуба "Каждая Страна на Земле Сражается за $250,000", у 19-минутного ролика уже 142 млн просмотров и 350 тыс. комментариев.
Тот случай, когда обычный ютубер может организовать нечто в разы лучшее, чем немалое количество российский чиновников да ещё с немалыми бюджетными вливаниями
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Лиза Михайлова
Ответ Александр Иванов
При должной раскрутке и организации соревнования можно сделать интересными даже без звезд спорта. Например, есть такой американский ютубер Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast — несколько месяцев назад он устроил свою личную мини-олимпиаду, пригласил участников из кучи стран и не постеснялся пригласить участника из России — просто вбейте в поиск ютуба "Каждая Страна на Земле Сражается за $250,000", у 19-минутного ролика уже 142 млн просмотров и 350 тыс. комментариев.
Это реально интересно с первых секунд. Спасибо за наводку.
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