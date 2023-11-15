Тарасова о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Есть опасения, что их будут слушать, и никто не поедет»

Татьяна Тарасова высказалась о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Мне кажется, что это было ожидаемо. МОК не запрещает нам проводить эти соревнования, он против того, чтобы к нам приезжали спортсмены других стран.

Россия сейчас под санкциями, и они хотят, чтобы их решение выполняли, — если дисквалификация, то дисквалификация. И сейчас они решили напомнить об этом тем, кто, возможно, забыл или тем, кто хочет приехать.

И они будут еще раз напоминать. И есть опасения, что будут слушать, и никто не поедет», — сказала Тарасова.