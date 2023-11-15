У Смолова и Истоминой родилась дочь

Нападающий «Динамо» Федор Смолов стал отцом.

Сегодня у и Карины Истоминой, с которой они поженились в июне этого года, родилась дочь.

«Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорожденной!» – сообщила пресс-служба « ».

Фото: instagram.com/fcdynamo

Истомина о браке со Смоловым: «Люди очень злые, обсуждают, что вышла замуж по залету. Мне с ним спокойно, поговорили и решили, что хотим ребенка»

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