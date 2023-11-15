У Смолова и Истоминой родилась дочь

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов стал отцом.

Сегодня у Смолова и Карины Истоминой, с которой они поженились в июне этого года, родилась дочь.

«Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорожденной!» – сообщила пресс-служба «Динамо».

Фото: instagram.com/fcdynamo

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29 комментариев

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Kahn01
Ответ red hikkikomori
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red hikkikomori
Сразу в татухах?)
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Пинающий Достоинства
Джордана Смолова
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ДМ-1чемпион
Молодцы! Здоровья родителям и младенцу!
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Алексей Иванов
Паненка Федоровна Смолова
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sashka_mvp
Ответ Антимосковский
сочувствую смолову, дочь от девушки, что имели полсотни селебрити, а так - здоровья рожденным.
Свечку держал?
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Sobachkin
У Феди есть место на теле записать этот момент?
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Leon Petov
Когда-то ей предстоит узнать фамилию Антонина Паненки
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Jack & Daniels
Отпраздновал с кокориным и Мамаевым с Сапсане и стрипухе?)
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rej1sta
Ответ Антимосковский
сочувствую смолову, дочь от девушки, что имели полсотни селебрити, а так - здоровья рожденным.
Обожаю вот эти обсуждения чужой личной жизни на нашем спортивном сайте. Вас действительно настолько волнует количество ее партнеров?
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Dima_Sushkov
Ответ Алексей Иванов
ещё и наркоманка бывшая
Ещё и с бабками у подъезда не здоровалась. Прости**утка!
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Антимосковский
Ответ sashka_mvp
Свечку держал?
не пришлось, она и не скрывала ничего
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Геннадий
Ну и ? Нам начинать рвать баяны от счастья ? Или все на Никольскую ?
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Кавабунга Шреддоголовый
Паненка Смолова
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Recreated
Ответ Геннадий
Ну и ? Нам начинать рвать баяны от счастья ? Или все на Никольскую ?
На Никольскую с водкой и медведями!
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Pigmalion
Ответ fbd
В таком разрезе можно и количество партнеров Феди рассмотреть. Вряд ли он сильно отстает. Так что как разница вообще?
Не про Карину, свечку не держал.
Но все таки женщина дающая всем, и мужчина имеющий всех, это все таки значительно разные свойства.
Женщине достаточно отключить, так сказать, "брандмауэр".
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fbd
Ответ Антимосковский
сочувствую смолову, дочь от девушки, что имели полсотни селебрити, а так - здоровья рожденным.
В таком разрезе можно и количество партнеров Феди рассмотреть. Вряд ли он сильно отстает. Так что как разница вообще?
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Алексей Иванов
Ответ Антимосковский
сочувствую смолову, дочь от девушки, что имели полсотни селебрити, а так - здоровья рожденным.
ещё и наркоманка бывшая
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Alexander Baresi
Молодец, поздравляю!
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Владимир Лейхтер
Имя Паненка Смолова
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040474Andrei
И🤔
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Александр Лазарев
Фёдор, мы тебя прощаем!
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Yakut17
Молодцы!
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Б81
Поздравляю Дядю Федора!!
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flay
Ну сейчас вообще играть не будет
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