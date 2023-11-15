«Мне дали ящик рыбы и две сосиски». Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране

Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране.

В прошлом сезоне призовые на внутренних соревнованиях составляли 1500 крон за победу (12 600 рублей), 1000 за второе место (8400 рублей) и 500 за третье (4200 рублей). Несмотря на критику от спортсменов, в этом году призовые повышать не стали.

«Похоже, кто-то плохо делает свою работу. Я разговаривал с представителями нашей Федерации и мне показалось, что они даже не осознают, насколько мало мы получаем», – сказал лыжник сборной Швеции Карл-Юхан Вестберг.

«За шестое место в гонке мне дали ящик рыбы и две сосиски. Это, конечно, хорошо, но за квартиру этим не заплатишь», – отметил Симон Андерссон.

Менеджер Федерации лыжных видов спорта Швеции Ларс Оберг не согласен с тем, что организация плохо справляется с работой.

«Это, конечно, прискорбно, и я не могу избавить наших лыжников от ощущения, что в этом вопросе слишком мало делается, но я все равно должен сказать: понимание у нас есть, но мы ограничены в финансовых средствах, которые мы можем использовать.

Я не вижу, чтобы мы могли сделать что-то большее в предстоящем сезоне – мы не будем сокращать призовые, но мы сохраним эту сумму», – говорит Оберг.

Российские лыжники в текущем сезоне получат 100 тысяч рублей за победу в гонке Кубка России (150 тысяч – на чемпионате России и Спартакиаде), 80 тысяч за второе место (120 на ЧР) и 60 тысяч за третье (90 на ЧР).