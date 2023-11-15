«Мне дали ящик рыбы и две сосиски». Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране
Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране.
В прошлом сезоне призовые на внутренних соревнованиях составляли 1500 крон за победу (12 600 рублей), 1000 за второе место (8400 рублей) и 500 за третье (4200 рублей). Несмотря на критику от спортсменов, в этом году призовые повышать не стали.
«Похоже, кто-то плохо делает свою работу. Я разговаривал с представителями нашей Федерации и мне показалось, что они даже не осознают, насколько мало мы получаем», – сказал лыжник сборной Швеции Карл-Юхан Вестберг.
«За шестое место в гонке мне дали ящик рыбы и две сосиски. Это, конечно, хорошо, но за квартиру этим не заплатишь», – отметил Симон Андерссон.
Менеджер Федерации лыжных видов спорта Швеции Ларс Оберг не согласен с тем, что организация плохо справляется с работой.
«Это, конечно, прискорбно, и я не могу избавить наших лыжников от ощущения, что в этом вопросе слишком мало делается, но я все равно должен сказать: понимание у нас есть, но мы ограничены в финансовых средствах, которые мы можем использовать.
Я не вижу, чтобы мы могли сделать что-то большее в предстоящем сезоне – мы не будем сокращать призовые, но мы сохраним эту сумму», – говорит Оберг.
Российские лыжники в текущем сезоне получат 100 тысяч рублей за победу в гонке Кубка России (150 тысяч – на чемпионате России и Спартакиаде), 80 тысяч за второе место (120 на ЧР) и 60 тысяч за третье (90 на ЧР).
Самуэльсон, ты где?
А на другой чаше весов х3, а то и x5 месячной зарплаты среднего гражданина за 1 победу (о которой узнает полтора землекопа) платится в стране, где, мягко говоря, не всё гладко с экономикой...и деньги эти не рыночные, а из бюджета.
Ну, и кто прав?
Зарабатывать наиболее успешные шведы могут на этапах Кубка мира, где есть спонсоры и где, условной, Шкоде интересно продвижение и, условные, эббы андерссон и стины нильссон.
ПС: потехи ради ещё можем покопать статистику, сколько процентов шведских детей занимается лыжами, и сколько у нас...как думаешь, у кого здесь будет перевес? То-то же.
Норвегия, конечно, дороже, но Швеция очень дорогая страна.
А какой там средний уровень жизни в Швеции, это пофигу, зато у нас лыжникам не сосиски дают.