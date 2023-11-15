«Мне дали ящик рыбы и две сосиски». Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране

Теги сборная Швеции жен сборная Швеции Ларс Оберг Федерация лыжных видов спорта Швеции Симон Андерссон Карл-Юхан Вестберг деньги Питание Лыжи

Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране.

В прошлом сезоне призовые на внутренних соревнованиях составляли 1500 крон за победу (12 600 рублей), 1000 за второе место (8400 рублей) и 500 за третье (4200 рублей). Несмотря на критику от спортсменов, в этом году призовые повышать не стали.

«Похоже, кто-то плохо делает свою работу. Я разговаривал с представителями нашей Федерации и мне показалось, что они даже не осознают, насколько мало мы получаем», – сказал лыжник сборной Швеции Карл-Юхан Вестберг.

«За шестое место в гонке мне дали ящик рыбы и две сосиски. Это, конечно, хорошо, но за квартиру этим не заплатишь», – отметил Симон Андерссон.

Менеджер Федерации лыжных видов спорта Швеции Ларс Оберг не согласен с тем, что организация плохо справляется с работой.

«Это, конечно, прискорбно, и я не могу избавить наших лыжников от ощущения, что в этом вопросе слишком мало делается, но я все равно должен сказать: понимание у нас есть, но мы ограничены в финансовых средствах, которые мы можем использовать.

Я не вижу, чтобы мы могли сделать что-то большее в предстоящем сезоне – мы не будем сокращать призовые, но мы сохраним эту сумму», – говорит Оберг.

Российские лыжники в текущем сезоне получат 100 тысяч рублей за победу в гонке Кубка России (150 тысяч – на чемпионате России и Спартакиаде), 80 тысяч за второе место (120 на ЧР) и 60 тысяч за третье (90 на ЧР).

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40 комментариев

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Today I feel Qatari
Ну так ждем наших шведских друзей на открытом Кубке России, Спартакиаде и разумеется Играх Дружбы. Хоть за квартиру заплатить смогут :)
+35
-6
+29
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Иосиф Сталин
До чего же этот Путин страну довёл! А, стоп, не та методичка
Самуэльсон, ты где?
+35
-13
+22
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okkervil
Ответ Bartez1986
а что должны были дать за шестое место в чемпионате Швеции, где нормальных лыжников-мужиков раз два и обчелся? ключ от квартиры, где деньги лежат?
Ну хотя бы полкило сосисок😂
+16
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Александр Иванов
Дык приезжайте к нам на турниры – за шестое место дадим два ящика рыбы и четыре сосиски))
+16
-1
+15
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Yury Sin
Когда реально работаешь за еду )
+12
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гилберт
Гоу на игры дружбы.
+10
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Sveta Arhipova
Ящик рыбы, две сосиски, но за квартиру этим не заплатишь (пропела на мотив "Бутылка кефира, полбатона")
+9
-1
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Сергей Т
Ну скажите спасибо норвежцам которые убили мировые лыжи.
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Валентин и ыч
Нормальные призовые за хобби.
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Евгений Фабиянчук
Ох уж этот хвалёный скандинавский социализьм)
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Melnikov1968
А рыба какая?
А ящик какого размера?
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HCSibir1989
Welcome to Russia!! Games of Friendship!!
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гилберт
Не ну это несерьезно. Хотя бы три сосиски.
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Bartez1986
а что должны были дать за шестое место в чемпионате Швеции, где нормальных лыжников-мужиков раз два и обчелся? ключ от квартиры, где деньги лежат?
+3
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Клирик
Ящик рыбы и сосиски это же классно!))
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Rumata22
Ответ Иосиф Сталин
До чего же этот Путин страну довёл! А, стоп, не та методичка Самуэльсон, ты где?
Иосиф Виссарионович, ну, давай вместе подумаем: за абсолютно коммерчески бесперспективный спорт победителям не платит страна, где всё ок со средним классом, ВВП на душу населения, медианным доходом и пр. (можешь брать почти любой экономический показатель).
А на другой чаше весов х3, а то и x5 месячной зарплаты среднего гражданина за 1 победу (о которой узнает полтора землекопа) платится в стране, где, мягко говоря, не всё гладко с экономикой...и деньги эти не рыночные, а из бюджета.
Ну, и кто прав?
Зарабатывать наиболее успешные шведы могут на этапах Кубка мира, где есть спонсоры и где, условной, Шкоде интересно продвижение и, условные, эббы андерссон и стины нильссон.
ПС: потехи ради ещё можем покопать статистику, сколько процентов шведских детей занимается лыжами, и сколько у нас...как думаешь, у кого здесь будет перевес? То-то же.
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Nottingham Forest
Ответ Иосиф Сталин
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молодец, приплел
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romeo5555
От ящика рыбы будет передоз и северное сияние ещё ярче 🤣🤣🤣
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Ярик01
Плохие что ли деньги. Сколько заработали от зрителей на гонке? Не в государственный карман лезть за веселые старты.
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Alex1104
По шведским ценам - это оскорбление.
Норвегия, конечно, дороже, но Швеция очень дорогая страна.
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Kranmeister
Вы продаете рыбов?
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Melnikov1968
А рыба какая?
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Лжетрофеич
опять они там загнивают, вымирают и стоят на краю пропасти (чтоб посмотреть, как мы там)
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Вечно в бане
Я правильно понимаю, что это гойда, и можно гордиться тем, что у нас государство может позволить себе вбухивать деньги в профессиональный спорт?

А какой там средний уровень жизни в Швеции, это пофигу, зато у нас лыжникам не сосиски дают.
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Глаз народа
2 сосиски, это так по-шведски🌭🌭
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RockNRoll
Для информации, линк на указанный источник не открывается.. нет там сейчас такой статьи. Но на этом же сайте в разделе спорт вы найдете похожую информацию, правда смысл будет немного другой. https://www.svt.se/sport/langdskidor/skidforbundet-hojer-prispengarna--umz1o8
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okkervil
Ответ Today I feel Qatari
Ну так ждем наших шведских друзей на открытом Кубке России, Спартакиаде и разумеется Играх Дружбы. Хоть за квартиру заплатить смогут :)
Ну до квартплаты ещё добежать надо, у наших тоже квартиры имеются.
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Olga.t
Ответ Today I feel Qatari
Ну так ждем наших шведских друзей на открытом Кубке России, Спартакиаде и разумеется Играх Дружбы. Хоть за квартиру заплатить смогут :)
"Россия щедрая душа", но не для всех... Спортсменов пока держат на поводке большими призовыми.
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Сергей Галынский
А Лыжня России для чего тогда
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Nottingham Forest
Ответ Иосиф Сталин
До чего же этот Путин страну довёл! А, стоп, не та методичка Самуэльсон, ты где?
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Иосиф Сталин
Ответ Nottingham Forest
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Baltika39
На за 100000 тысяч мотивация должна быть на высоком уровне.
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Добрый_Ээх
Могли бы выступить на играх будущего, но мы вас не пустим, ибо нефиг в наты вступать. Жуйте рыбу с сосисками
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Alex1104
Ответ Ярик01
Плохие что ли деньги. Сколько заработали от зрителей на гонке? Не в государственный карман лезть за веселые старты.
Победитель может отметить в ресторане средней руки. Но только сам, без вина, один раз. И всё.
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