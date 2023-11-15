Гендиректор Арнольд покинул «МЮ». Он провел 16 лет в клубе

Гендиректор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд покинул клуб.

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Арнольда. По данным Sky News, перестановка обусловлена приходом Джим Рэтклиффа, который покупает 25% акций «МЮ».

работал в «МЮ» с 2007-го, пост гендиректора он занимал всего два года. Временным генеральным директором стал Патрик Стюарт, который также сохранит должность главного юрисконсульта. Арнольд будет оказывать Стюарту поддержку до декабря.

В то же время клуб будет искать нового гендиректора на длительный срок.

Стоит отметить, что при Арнольде « » выиграл свой первый трофей за шесть лет, победив «Ньюкасл» и взяв Кубок лиги, а также заключил крупные коммерческие сделки с Adidas и Qualcomm.

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