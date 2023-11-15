Гендиректор Арнольд покинул «МЮ». Он провел 16 лет в клубе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ричард Арнольд Джим Рэтклифф Футбол

Гендиректор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд покинул клуб.

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Арнольда. По данным Sky News, перестановка обусловлена приходом Джим Рэтклиффа, который покупает 25% акций «МЮ».

Арнольд работал в «МЮ» с 2007-го, пост гендиректора он занимал всего два года. Временным генеральным директором стал Патрик Стюарт, который также сохранит должность главного юрисконсульта. Арнольд будет оказывать Стюарту поддержку до декабря.

В то же время клуб будет искать нового гендиректора на длительный срок.

Стоит отметить, что при Арнольде «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый трофей за шесть лет, победив «Ньюкасл» и взяв Кубок лиги, а также заключил крупные коммерческие сделки с Adidas и Qualcomm.

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16 комментариев

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Любезный Коссутий
а мы тут ранее гадали, хватит ли 25%, чтобы сдвинуть Тен Хага или Мерто. видимо, недооценили деда Рэдклифа
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damondiamond
но все его запомнят с сагой о Френке де Йонге, которую мусолили все трансферное окно, ездили вдвоем в Барсу, но все равно не смогли совершить трансфер
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Sv1ft
По стопам Вудворда.
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muse muse
Сэр Джим наводит шороху 👀 аж не верится, что так быстро начались обещанные перестановки🔥
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Пикачу82
Сэра Алекса еще застал и былые победы!
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Tpy6kaMerlina
Респект, но почему не раньше. Лет на десять.
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Yerkebulan
Пусть Мерто с собой заберет
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Иван Шумков
Эй, Арнольд!
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фанат Карпеначчо
репоголовый
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S100 Winner
Горшок под красноречивым и самоговорящим названием КАЛ (Кубок английской лиги) - это, конечно, всем трофеям трофей, великое достижение для потраченного бюджета в сотни миллионов фунтов... Да ещё и взяли этот горшок со скрипом в ожесточённых битвах против одних лишь середняков и аутсайдеров английского футбола
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Rus1an
Перемен, мы ждем перемен! (с)
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