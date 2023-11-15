Навка о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал»

Теги Татьяна Навка МОК Спорт-Экспресс Игры дружбы Фигурное катание

Татьяна Навка отреагировала на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал.

На кого-то эти заявления могут повлиять, на кого-то нет — 50 на 50.

Все, что сейчас происходит в мире и политике, очень губительно для спорта и демократии», — сказала Навка.

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8 комментариев

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Olga.t
Чего может бояться МОК? Нужно развёрнутое мнение Навки, а то реплика напоминает детский сад.
Попытка сказать что-то и при этом не сказать ничего конкретного.
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Кукушкин
Дорогая редакция не полностью процитировала слова Татьяны Александры Навки, из-за чего многим осталось непонятно, чего именно боится пресловутый МОК. Поясняю. Позорный МОК боится лично меня, потому что твердо знает, что со мной шутки плохи и если что не так, то уж я не потерплю и приму самые решительные меры. Я не позволю им пересекать красные линии. Все ихние пересечения будут мною пресечены мгновенно, потому что времени на раскачку нет. Прошу понять меня правильно.
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versa
Игры дружбы в воюющей диктатуре. Нормальный человек туда не поедет.
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Дмитрий Рабко
Ответ Инна1945
Ещё Ленин говорил, что демократия- власть бабла. У кого бабло, у того и демократия😁
А ещё он говорил, что государство - это аппарат насилия.
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Инна1945
Ещё Ленин говорил, что демократия- власть бабла. У кого бабло, у того и демократия😁
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Хрустальный Гусенок
Россия – демократия в понимании Навки? Песков ей так сказал?
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Savardus
Она бы новость оригинальную что ли прочитала. МОК не рекомендует участвовать национальным олимпийским комитетам. И это нормально. Можно создать национальный комитет игр дружбы и все.
Если всемирный профсоюз порноактеров будет советовать не принимать участие в играх дружбы национальным профсоюзам порноактеров, Навка тоже будет кричать что ой, нас бояться, всем все запрещают?
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Инна1945
Ответ Дмитрий Рабко
А ещё он говорил, что государство - это аппарат насилия.
Конечно. Весь вопрос в том, кто кого насилует. Причём разрушение государств проблему-то не решит. Здесь надо дух развить. Сменить так сказать экономическую и духовную формацию😁 Ещё Ленин говорил...
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