Навка о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал»

Татьяна Навка отреагировала на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал.

На кого-то эти заявления могут повлиять, на кого-то нет — 50 на 50.

Все, что сейчас происходит в мире и политике, очень губительно для спорта и демократии», — сказала .