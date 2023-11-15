Навка о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал»
Татьяна Навка отреагировала на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.
Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.
«Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал.
На кого-то эти заявления могут повлиять, на кого-то нет — 50 на 50.
Все, что сейчас происходит в мире и политике, очень губительно для спорта и демократии», — сказала Навка.
Попытка сказать что-то и при этом не сказать ничего конкретного.
Если всемирный профсоюз порноактеров будет советовать не принимать участие в играх дружбы национальным профсоюзам порноактеров, Навка тоже будет кричать что ой, нас бояться, всем все запрещают?