Врачи запретили Акатьевой нагружать ногу в течение трех месяцев («Матч ТВ»)
Врачи запретили фигуристке Софье Акатьевой нагружать ногу в течение трех месяцев.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. По информации телеканала, чемпионку России также попросили исключить любые соревновательные прокаты.
По сведениям «Р-Спорта», Акатьева может пропустить текущий сезон из‑за болей в ноге, которые приобрели хронический характер.
Ситуации, когда спортсмен пропускает сезон, увы, не являются чем-то исключительным. Многие через это проходили, так что совсем трагедию делать не надо, надо спокойно восстановиться, тогда ещё увидим успехи Акатьевой на льду, вероятно, что и что-то из ультра-си увидим.
Не надо нам новых -мы Соню подождем.
Как жаль, что так здоровье подвело и пропуск сезона(
…нужно сохранить здоровье