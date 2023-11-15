Врачи запретили Акатьевой нагружать ногу в течение трех месяцев («Матч ТВ»)

Врачи запретили фигуристке Софье Акатьевой нагружать ногу в течение трех месяцев.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник. По информации телеканала, чемпионку России также попросили исключить любые соревновательные прокаты.

По сведениям «Р-Спорта», может пропустить текущий сезон из‑за болей в ноге, которые приобрели хронический характер.