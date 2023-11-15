Врачи запретили Акатьевой нагружать ногу в течение трех месяцев («Матч ТВ»)

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Врачи запретили фигуристке Софье Акатьевой нагружать ногу в течение трех месяцев.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. По информации телеканала, чемпионку России также попросили исключить любые соревновательные прокаты.

По сведениям «Р-Спорта», Акатьева может пропустить текущий сезон из‑за болей в ноге, которые приобрели хронический характер.

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86 комментариев

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Defender64
Да, раз такая ситуация, надо пропускать сезон. В конце концов титул ЧР есть, а более значимого всё равно ничего не выиграть.
Ситуации, когда спортсмен пропускает сезон, увы, не являются чем-то исключительным. Многие через это проходили, так что совсем трагедию делать не надо, надо спокойно восстановиться, тогда ещё увидим успехи Акатьевой на льду, вероятно, что и что-то из ультра-си увидим.
+42
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+39
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alexnew
Здоровья Соне.
+25
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Аленка_76
Здоровья и скорейшего восстановления Соне!
+21
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Елена Спирина
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Бабушку Медведевой. Об этом в интервью Вернер рассказывал немецкой, каж, журналистке с русскими корнями. С осени, когда стало понятно, что в стопе проблема, Тутберидзе хотела снять ЕМ со всех стартов до ОИ, чтобы нога нормально зажила и можно было полноценно набрать форму к ОИ. Но там включилась бабушка, которая категорично настаивала на участии ЕМ в соревнованиях. Со слов Вернера, она боялась, что если ЕМ выпадет в ОИ-сезон из поля зрения судей, это навредит её оценкам на ОИ. И он же тогда сказал, что ТШТ был против участия ЕМ, и многократно эту тему обсуждал с бабушкой и матерью ЕМ.
Что за сказки новые придумываете, сочиняете на ходу. Если б это было так, Тутберидзе уже сто раз бы озвучила эту версию
+18
-3
+15
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Viktoria dek
Вот и правильно! Сейчас главное восстановиться, спешить все равно некуда, титул ЧР у Сони уже есть - это высшая награда в сезоне у фигуристов на сегодняшний день)
+15
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Дружба11
верю в штаб ТШТ,поведут себя порядочно-Соня сама скромность и интеллигентность,она очень действительно чистый человек-долечится и при ее трудолюбии и вот такой волнительности все Соня восстановит,вроде и Этери к ней хорошо относится.
Не надо нам новых -мы Соню подождем.
+22
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+14
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Ливия
Соне здоровья.
Как жаль, что так здоровье подвело и пропуск сезона(
+16
-3
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Аврора кубик
Пусть Соня восстанавливается , а мы ее будем ждать в следующем сезоне!!! 😍
+13
-1
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Jessi
Ответ Алексей Токарев
Помню Аня Щербакова на костылях ходила, весь сезон пропустила в 13 лет, а через несколько лет стала Чемпионкой Мира и Олимпиады.
Возраст разный, три года большая разница в этом спорте
+14
-3
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Дружба11
Сонечка, восстановишься, не сомневайся!
+13
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Tytti
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Бабушку Медведевой. Об этом в интервью Вернер рассказывал немецкой, каж, журналистке с русскими корнями. С осени, когда стало понятно, что в стопе проблема, Тутберидзе хотела снять ЕМ со всех стартов до ОИ, чтобы нога нормально зажила и можно было полноценно набрать форму к ОИ. Но там включилась бабушка, которая категорично настаивала на участии ЕМ в соревнованиях. Со слов Вернера, она боялась, что если ЕМ выпадет в ОИ-сезон из поля зрения судей, это навредит её оценкам на ОИ. И он же тогда сказал, что ТШТ был против участия ЕМ, и многократно эту тему обсуждал с бабушкой и матерью ЕМ.
Вам не стыдно на умершего человека наговаривать?
+13
-3
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Алексей Токарев
Помню Аня Щербакова на костылях ходила, весь сезон пропустила в 13 лет, а через несколько лет стала Чемпионкой Мира и Олимпиады.
+21
-11
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Arraches
Очень очень жаль , так ждали Суперсоника с ее новыми програми. Но … здоровье важнее . Лечись и выздоравливай .
+10
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+9
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Vladimir Arutin
Ответ alexnew
Комментарий скрыт
Наверное и многих есть на Тутберидзе компромат, просто не пришло время его вбрасывать .Когда увидят, что слабеет, добьют .
+13
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Mira Val
Терпения Сонику, все же может к лучшему этот сезон пропустить, чем следующий.
+9
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Tacciana
Ответ Елена Спирина
Что за сказки новые придумываете, сочиняете на ходу. Если б это было так, Тутберидзе уже сто раз бы озвучила эту версию
Они, как тренерша, любят присочинить. Причем даже не запоминают, что говорили в прошлый раз.
+11
-3
+8
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Tacciana
Ответ alexnew
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Конечно, не она. Она только к медалям и призовым отношение имеет. А как какая проблема - кто угодно у Тутберидзе виноват, но только не она.
+11
-3
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Шубина
Все норм, пропуск этого сезона точно вообще ничего не решает и ни на что не влияет. А Соню и Нику надо беречь. Пусть лечатся и восстанавливаются.
+8
-1
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Raduga
Ответ Алексей Токарев
Помню Аня Щербакова на костылях ходила, весь сезон пропустила в 13 лет, а через несколько лет стала Чемпионкой Мира и Олимпиады.
Да. Тогда все ее списали
+13
-6
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Marya Y
Ответ Raduga
Да. Тогда все ее списали
Глейх верил.
+10
-3
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Kareglazaya
Жаль, не повезло Соне. Но главное не отчаиваться и полностью восстановиться.
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gold-for-zagitova
Ох, здоровья Сонечке!
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umma
Как же жаль что Соню не увидим в сезоне, будем ждать её всегда !! Здоровья СуперСонику!!
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Мороженко
Правильно, пусть лучше восстановит полностью. Следуйте указаниям, пусть родители вмешаются, если им важно здоровье
+8
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Ireni
За кого теперь болеть? В Соне было все: и спорт, и эстетика. Ни в ком больше нет сейчас этого.
+8
-3
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alexnew
Ответ Jessi
Возраст разный, три года большая разница в этом спорте
У Медведевой был стрессовый перелом в 17-18. Но ее лечили оперативно в Германии всей федерацией и вполне успешно. У Косторной был стрессовый перелом в 15-16, еще потом триксель восстановила и триумфально сезон провела. Но ни у кого из них не было такого контента, как у Акатьевой правда. Но уж без ультра-си восстановиться точно можно легко с такой травмой. С ультра-си вопрос.
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natalado
Ответ alexnew
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Тренер, собирающий и накапливающий компромат на своих учеников, - это , конечно, сильно.
+5
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ alexnew
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Бабушку Медведевой. Об этом в интервью Вернер рассказывал немецкой, каж, журналистке с русскими корнями. С осени, когда стало понятно, что в стопе проблема, Тутберидзе хотела снять ЕМ со всех стартов до ОИ, чтобы нога нормально зажила и можно было полноценно набрать форму к ОИ. Но там включилась бабушка, которая категорично настаивала на участии ЕМ в соревнованиях. Со слов Вернера, она боялась, что если ЕМ выпадет в ОИ-сезон из поля зрения судей, это навредит её оценкам на ОИ. И он же тогда сказал, что ТШТ был против участия ЕМ, и многократно эту тему обсуждал с бабушкой и матерью ЕМ.
+20
-15
+5
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Tan Tan
Как жаль((( Здоровья Соне! Очень надеюсь, что мы ещё увидим её катание на соревнованиях...
+5
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Cler
Сонечке- здоровья! Даже если пропустит сезон, не страшно… ей во взрослые выходить только к 17 годам
…нужно сохранить здоровье
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Marya Y
Восстанавливайся, Соня! Вылечиться, что бы потом обошлось без последствий.
+5
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Хорошее Настроение
Сил Суперсонику. Восстановиться и пережить эту травму. Торопиться не стоит, не ради чего жилы рвать.
+4
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Mion
Здоровья Соне! Это не конец, но очевидно знак - надо внимательнее относиться к себе и своему телу. Да, хочется скорее вернуться, но иногда ничего не делать - это тоже делать. Причем для Сони, наверное, это вообще самая тяжелая деятельность…
+5
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Леличек
Как жаль((( Здоровья Сонечке🙏🏻
+4
0
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Anna italia
Ответ Defender64
Да, раз такая ситуация, надо пропускать сезон. В конце концов титул ЧР есть, а более значимого всё равно ничего не выиграть. Ситуации, когда спортсмен пропускает сезон, увы, не являются чем-то исключительным. Многие через это проходили, так что совсем трагедию делать не надо, надо спокойно восстановиться, тогда ещё увидим успехи Акатьевой на льду, вероятно, что и что-то из ультра-си увидим.
Да вот именно! Надо спокойно восстановиться и в бой, в новом сезоне, с новыми силами. А для тех, кто кричит на каждом шагу, что только в ТШТ поломали, ну люди,оглянетесь! Примеров достаточно! Ну вот из девочек, взять хотя бы к примеру Брейди Тэннел - из травм не вылезает, хотя ультра си не прыгает… Рика Кихира где?
+6
-2
+4
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alexnew
Ответ Алексей Токарев
Помню Аня Щербакова на костылях ходила, весь сезон пропустила в 13 лет, а через несколько лет стала Чемпионкой Мира и Олимпиады.
Не весь сезон. Совсем не тренировалась она месяца 2, потом начала понемногу ногу разрабатывать, после Нового года уже в соревнованиях участвовала, но правда не очень успешно, но к лету полностью восстановилась и даже четверной лутц разучила за межсезонье. Но все же она была еще совсем крошкой тогда и это притом редчайший случай... Но в общем-то у Сони по логике не такая серьезная травма. Вопрос в сущности стоит лишь о восстановлении ультра-си, сможет ли вернуть после такого перерыва и уже в таком приличном для этого контента возрасте?
+6
-3
+3
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flyhigh
Ответ Елена Готье
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Боюсь спросить куда и к кому бежать? В каком штабе нет травмированных? В этом штабе она стала чемпионкой России!!!
+6
-3
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Sat397
Ответ Alealeale
Щербакова прыгала в 18 лет четверной флип на соревновании, восстановив квад с нуля после травмы. Так что, я думаю, что списывать Акатьеву рано, в 17 восстановиться и вновь прыгать квады еще будет возможно. Главное - полностью вылечиться.
В 17 лет прыгала Щербакова, в 17 лет в общем-то и закончила карьеру.
+7
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Вся в Витоне
Сонечка! Желаем тебе здоровья! Очень жаль, что тебя не будет в этом сезоне! Очень ждали тебя, но главное, поправляйся!!
+3
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alexnew
Ответ Raduga
Да. Тогда все ее списали
Но ей всё же было тогда только 13, а выглядела она максимум на 11.
+8
-5
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FlowerF
Ответ Raduga
Аня и Глейх на ОИ - это было незабываемо). Награда за всё.
У них особая история ) Как он мелкую Анютку всегда встречал со льда - милота ) Отличный тандем получился, и ОИ - как итог.
+2
0
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alexnew
Ответ Jessi
Интересно, когда Титова перейдёт? Я хочу посмотреть, как будут переобуваться хрустоботы и как поменяются разборы Травина-тореодоровича.
А куда она может перейти?
+3
-1
+2
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*** Monik ***
Ответ Jessi
Интересно, когда Титова перейдёт? Я хочу посмотреть, как будут переобуваться хрустоботы и как поменяются разборы Травина-тореодоровича.
Почему вы так настойчивы в этой фантазии?
+3
-1
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Jessi
Ответ Мурманчанин37
А чего ждать-то?)) Я после ОП Москвы пересмотрел статистику - за последние полтора года Базылюк проиграла 4 старта: два из них выигрывала Лукашова и поэтому была самой нелюбимой фигуристкой в этой возрастной группе. Сейчас на Волкова будет за ТШТ выступать - все сами увидите. P.S. А откуда разговоры пошли про Титову?
У Кузнецова в чате
+3
-1
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Anna
Ответ Jessi
Интересно, когда Титова перейдёт? Я хочу посмотреть, как будут переобуваться хрустоботы и как поменяются разборы Травина-тореодоровича.
Куда перейдет Титова? В Хрустальный её точно не возьмут, вторая Берестовская, больная спина +расстеряла все у-си из-за плохой техники
+5
-3
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Anna
Ответ alexnew
Может пропустить. А есть варианты? 15 ноября +3 месяца=15 февраля. Это она только на лед выйдет.Но по сути это уже конец сезона.
Может офп заниматься, скольжением. Запрещены же соревновательные прокаты
+4
-2
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Lennuci
Ответ Anna
Куда перейдет Титова? В Хрустальный её точно не возьмут, вторая Берестовская, больная спина +расстеряла все у-си из-за плохой техники
И непомерный гонор впридачу.
+3
-1
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Irinnna
Ответ Sat397
В 17 лет прыгала Щербакова, в 17 лет в общем-то и закончила карьеру.
В 18! В феврале ОИ, а в марте ей 18 исполнилось!
+2
-1
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Jessi
Ответ RusVector
Двоеглазова тоже, по-моему, снялась! Тоже травма?
Нет, вторым номером в списке идёт на завтра
+2
-1
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Док Аксель
Соне здоровья и успешного лечения. А мы подождём, когда она сможет вновь выступать и радовать болельщиков фигурного катания своим прокатами. Удачи !
+1
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