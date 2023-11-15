Хоселу о том, почему Пике сказал, что 14-ю ЛЧ «Реала» никто не запомнит: «Может, потому что Жерар из «Барсы» и завидует?»

Хоселу ответил на слова Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Бывший защитник «Барселоны» заявил: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

– Есть ли раздражение по поводу слов Пике о том, что последнюю «Реала» не запомнят?

– Черт, если они не помнят эту, то не знаю, какую будут помнить. Не только за то, что произошло в предыдущих матчах, но и в финале...

Думаю, этот титул, который никогда не забудется в жизни – не только в футбольном плане, а за все, что произошло.

– Как думаете, почему так говорит?

– Не знаю. Может, потому что из «Барсы» и он завидует? – сказал форвард « ».

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