Хоселу о том, почему Пике сказал, что 14-ю ЛЧ «Реала» никто не запомнит: «Может, потому что Жерар из «Барсы» и завидует?»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хоселу Футбол

Хоселу ответил на слова Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Бывший защитник «Барселоны» заявил: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

– Есть ли раздражение по поводу слов Пике о том, что последнюю Лигу чемпионов «Реала» не запомнят?

– Черт, если они не помнят эту, то не знаю, какую будут помнить. Не только за то, что произошло в предыдущих матчах, но и в финале...

Думаю, этот титул, который никогда не забудется в жизни – не только в футбольном плане, а за все, что произошло.

– Как думаете, почему Пике так говорит?

– Не знаю. Может, потому что из «Барсы» и он завидует? – сказал форвард «Реала».

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28 комментариев

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corazón blanco
Если бы Жерар не помнил о победе и была бы она не запоминающийся, он бы не вспоминал о ней спустя 1,5 года. Тот поход Мадрида в плэй-офф достоин экранизации.
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Ena Therapy
Да понятное дело ,что Жерарчик набрасывает . Ему как бывшему футболисту,точно понятно , что такую победу лч будут помнить и знать очень долго. Чисто небольшой укол от игрока барсы Мадриду , в порядке вещей.
+21
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Serkan_Ballboy
Ответ rej1sta
Хоселу то каким боком к этим титулам?
Его спросили он ответил. Он болельщик Реала
+15
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SR4_Ali
Ответ Кашшай Чакырович
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За что платили Негрейре? есть объяснение?
+8
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Всем мир
Ответ corazón blanco
Если бы Жерар не помнил о победе и была бы она не запоминающийся, он бы не вспоминал о ней спустя 1,5 года. Тот поход Мадрида в плэй-офф достоин экранизации.
Сняли ведь документальный фильм, посмотрел в дубляже, будто заново пережил все те эмоции. Очень круто.
Если б такой сюжет просто придумали, он казался бы слишком нереалистичным)
+8
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bostonKG
Сам факт того что Пике в принципе об этом говорит , означает что он до сих пор не может забыть 14🏆
+12
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Lucky Rustem
Как раз таки в плане судейства самая чистая победа из всех тоже самое могу сказать про 2014. Хоть и не нравится Реал но стоит говорить правду.
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fjvpvvg9wd
Фаны барсы и игроки все нытики до единого)))
+3
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Всем мир
Ответ Кашшай Чакырович
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На видео выделили пенальти и сделали его еще более понятным 😂😂😂 клоун
+4
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xQcoW
Все достижения пуке в Негрейралоне благодаря одному каталонскому главарю судейского комитета
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-1
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Всем мир
Ответ Universal1000
Хоселу(никчемное, пустое место в переводе с испанского) кидает чемпиону мира, европы, 4-кратному победителю ЛЧ, 9-кратному испанскому чемпиону, мультимиллионеру Великому Пике предьяву в зависти? Теперь я видел все.
Какая разница, кто такой пике и сколько у него кубков, если он несет откровенную чушь?)) хоселу, что бы его имя не означало в переводе, на 100 % прав в этой ситуации
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Всем мир
Ответ Universal1000
Хоселу(никчемное, пустое место в переводе с испанского) кидает чемпиону мира, европы, 4-кратному победителю ЛЧ, 9-кратному испанскому чемпиону, мультимиллионеру Великому Пике предьяву в зависти? Теперь я видел все.
Даже если бы диванный эксперт с победами только в доте кинул пике предъяву зависти, то он тоже был бы прав.
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Arthurino
Ответ Universal1000
Хоселу(никчемное, пустое место в переводе с испанского) кидает чемпиону мира, европы, 4-кратному победителю ЛЧ, 9-кратному испанскому чемпиону, мультимиллионеру Великому Пике предьяву в зависти? Теперь я видел все.
Пике (никчемное, пустое место, волейболист, гроза телевизоров и мистер 8:2 в переводе с испанского) кидает лучшему клубу в истории, 14-кратному победителю ЛЧ, 35-кратному чемпиону Испании, клубу с наибольшим количеством болельщиков в мире, клубу, который не урезает зарплату игрокам и не лишает молодежь завтраков, предъяву в том, что 14 легендарный кубок ЛЧ никто не запомнил? Теперь я видел все
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Shuhrat Kushbakov
если Пике может забыть, он всегда может спросить у Лысого
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JENNINGS
Жерар лукавит. Если бы эта победа «Мадрида» ничего бы для него не значила, он бы ни слова о ней ни сказал. А так видно, что это заноза для него. Чистая зависть. Ведь всем понятно, что это - самый легендарный путь к кубку ЛЧ. Три ошеломительных камбека в плей-офф ЛЧ - такое неповторимо!
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JENNINGS
Ответ corazón blanco
Если бы Жерар не помнил о победе и была бы она не запоминающийся, он бы не вспоминал о ней спустя 1,5 года. Тот поход Мадрида в плэй-офф достоин экранизации.
Уже есть фильм о 14 победе «Реала» в ЛЧ на Apple TV
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Всем мир
Ответ Bazilic
Да, Пике с кучей побед в ЛЧ завидует Реалу и Хоселу лично) Уверен, что если взять статистику по трофеям в период игры Жерара за Барсу, то у Пике их будет больше, чем у всего Мадрида
Что значит «если взять период игры за барсу» ? Ты тут сравниваешь два клуба, а не игрока с клубом.
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