Хоселу о том, почему Пике сказал, что 14-ю ЛЧ «Реала» никто не запомнит: «Может, потому что Жерар из «Барсы» и завидует?»
Хоселу ответил на слова Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов.
Бывший защитник «Барселоны» заявил: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».
– Есть ли раздражение по поводу слов Пике о том, что последнюю Лигу чемпионов «Реала» не запомнят?
– Черт, если они не помнят эту, то не знаю, какую будут помнить. Не только за то, что произошло в предыдущих матчах, но и в финале...
Думаю, этот титул, который никогда не забудется в жизни – не только в футбольном плане, а за все, что произошло.
– Как думаете, почему Пике так говорит?
– Не знаю. Может, потому что из «Барсы» и он завидует? – сказал форвард «Реала».
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