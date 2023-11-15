Женщина, работавшая на вилле Неймара, требует у футболиста 368 тысяч евро. Мать четверых детей заявила об «адском графике, неуплате сверхурочных и отсутствии оплачиваемых отпусков»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция происшествия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Бывшая сотрудница Неймара может подать судебный иск против футболиста.

Как сообщают Le Parisien и RMC Sport, 35-летняя женщина, работавшая на вилле Неймара во французском Буживале, подала жалобу на ненадлежащие условия труда.

Мать четверых детей работала у экс-игрока «ПСЖ» почти два года (с января 2021 по октябрь 2022 года) без официального трудоустройства. Она требует у футболиста 368 тысяч евро.

Бразильянка, получавшая зарплату исключительно наличными, заявила об «адском режиме работы, неуплате сверхурочных, отсутствии оплачиваемых отпусков и медицинского наблюдения». Она также была вынуждена работать, будучи беременной, и ушла в отпуск лишь за две недели до родов.

В июне женщина пыталась достичь мирового соглашения с Неймаром, направив ему заказное письмо, которое в итоге осталось без ответа. По словам Дэя Креспо, одного из представителей нападающего «Аль-Хилаля», игрок даже не был проинформирован об этом письме.

«Мы надеемся, что справедливость восторжествует в отношении этой матери, оказавшейся в крайне тяжелом положении, и что она просто получит те деньги, которые должна была бы получать, если бы работала нормально», – заявили в юридической фирме STAS & Associés.

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60 комментариев

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Антон Фалафель
Ну свалила бы. Что на цепи была привязана?
+70
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FOOTBALL Live
не против женщины, и не на стороне неймара, но не верю ей абсолютно
+51
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Leon Petov
Ответ Антон Фалафель
Ну свалила бы. Что на цепи была привязана?
Проще выставить себя жертвой и отсудить в разы больше, чем могла бы заработать в другом месте
+35
-5
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градус ненависти
«Без официального трудоустройства» - так это её прежде всего нужно привлекать к ответственности за уход от налогов
+25
-1
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Олег Кузнецов
Ответ FOOTBALL Live
не против женщины, и не на стороне неймара, но не верю ей абсолютно
Это за сколько лет бы она такую сумму заработала домработницей? Еще одна охотница за деньгами знаменитостей.
+17
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ololoshkin
Учитывая как куролесит Неймар - убираться там действительно приходилось, вероятно, регулярно))

368 тысяч скорее за молчание о том, что там происходило))
+21
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rigobersong
Работала неофициально, дальше можно не читать. Никакой социальной защиты у мигрантов в этих франциях нет:))
+17
-5
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Борис Потапкин
Ответ Полуэктов Пётр
Странная позиция. Любой работодатель должен соблюдать законодательство. Иначе вы так можете про любые нарушения сказать "ну так не соглашайтесь, уходите с такой работы". Зачем тогда вообще нужен трудовой кодекс, если все нарушения работодателя решаются простым "ну так не работай, если не устраивает"?
устраивайтесь официально, какие проблемы
+11
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Tornado V
интересно одно ,кто ей подсказал именно 368 тысяч долларов
+9
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ДМ-1чемпион
Для пущей "убедительности" надо этой бабе назваться лесбиянкой, негритянкой, потомкой рабов, что он её постоянно насиловал и что все 4 ребёнка от Неймара!
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Smoke2101
Ответ Полуэктов Пётр
Странная позиция. Любой работодатель должен соблюдать законодательство. Иначе вы так можете про любые нарушения сказать "ну так не соглашайтесь, уходите с такой работы". Зачем тогда вообще нужен трудовой кодекс, если все нарушения работодателя решаются простым "ну так не работай, если не устраивает"?
какой трудовой кодекс, раз она неофициально работала?
+6
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Tpy6kaMerlina
Такими темпами, футболёры не только без шлюпок скоро останутся, но и без уборщиц.
+6
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Hi Hi
Ушла бы с работы, и все... раз смогла устроиться АЖ у Неймара, то найти работу для нее будет проще пареной репы
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Dmitrii Serebrennikov
В 15 тысяч в месяц (не считая оплаченного) оценивает свою работу уборщица. Неплохо...
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tolobas
368000 евро делим на 22 месяца, получается она хочет получить по 16 727 евро за каждый месяц. Она что уху ела?
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Полуэктов Пётр
Ответ Антон Фалафель
Ну свалила бы. Что на цепи была привязана?
Странная позиция. Любой работодатель должен соблюдать законодательство. Иначе вы так можете про любые нарушения сказать "ну так не соглашайтесь, уходите с такой работы". Зачем тогда вообще нужен трудовой кодекс, если все нарушения работодателя решаются простым "ну так не работай, если не устраивает"?
+15
-11
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S100 Winner
Заявлять, клеветать и оговаривать она может как угодно. Но как доказывать собирается?
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Буратинка
А причём здесь отсыл к количеству детей?
Типа, если было бы 40, то неустойка 3,680,000?
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Роман
Ответ градус ненависти
«Без официального трудоустройства» - так это её прежде всего нужно привлекать к ответственности за уход от налогов
))) Привлекают работодателя, а не работника.
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Eden Hazard
А зачем упоминание что мать четверых детей? Там ключевое - неофициально работала. И "требует". То, что он ей вообще не платил - не верю, а то, что она насчитала сама себе и ещё материнский капитал прибавила - это ее проблемы.
+3
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Дмитрий Елисеев
Даже изнасилование не приплела? Тогда нет шансов
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chouchou
А слабо написать, что Неймар встретился с юным болельщиком с редчайшим заболеванием? или только грязные слухи и сплетни писать
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Pravda glaza kolit
Ну хотя бы не изнасиловал
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SPB Patriot
Бесит эта политика «наживаться за чужой счет». Ну не работала бы тогда
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R Air
Ответ Антон Фалафель
Ну свалила бы. Что на цепи была привязана?
Знала куда идёт. 1,5 года в 2021 у Неймара, понятно что не просто так "страдала". Таких "умных" у каждого известного футболиста сотни. Только не у всех прокатывает.
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igls54
Нормально так решила пощипать
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Сергей Котов
охотница за деньгами и разводила...никогда ней не будет жадничать при оплате своих работниц тем более бразильянки...у него столько бабла что эти тыщи для него как для нас харкотина....скорее всего или она вымогает или сторудник ответственный за оплату работников подакосячил случайно
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Sekor
Договора нет? - До свиданья, бабонька.
Уйти могла в любой момент, опять же потому что нет договора.
Но ведь лучше же нахлобучить богатенького Нея, верно?
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Водяра
Скорее страшная баба а то и судила бы за изнасилование.
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Толик Изверг
Ответ Полуэктов Пётр
Странная позиция. Любой работодатель должен соблюдать законодательство. Иначе вы так можете про любые нарушения сказать "ну так не соглашайтесь, уходите с такой работы". Зачем тогда вообще нужен трудовой кодекс, если все нарушения работодателя решаются простым "ну так не работай, если не устраивает"?
Должен то это понятно, только работала она неофициально. А тут уже надо разобраться, зачем она согласилась на такое трудоустройство. Может, так ей больше платили, а может, у нее вообще разрешения на работу не было. И вообще, это дискуссионный вопрос, должно ли всегда соблюдаться трудовое законодательство. По закону - да, но в некоторых сферах это трудно осуществимо, например, какому-нибудь бизнесмену нужен ассистент, которому и так платят выше рынка, так что тут не до отпусков и социалки. Вот и здесь думаю, что Ней нанял за хорошие деньги человека, который будет незаменимым и не будет ныть о правах.
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Andrew Chepaylo
Ответ rigobersong
Слух даже ходил что там собаки учавствовали, но надеюсь криштик не настолько отбитый:))
Блин чел, судя потому что ты пишешь - у тебя 2011 должен быть год рождения, а не регистрации
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NottinghamForest
Это она ещё в трудовую инспекцию не заявила. Вот тогда Нею кирдык
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Barcelona Forever
а ещё он заставлял её хлопок собирать😁
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Team_Coach
Ну хорошо хоть не обвиняет в изнасиловании. Только за это можно заплатить)
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korysh
у Неймара настолько была маленькая зп, что он не мог нанять людей официально через какую-нибудь приличную контору?
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Ростов-на-Дону
Похоже на брехню.
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rigobersong
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Роман
Ответ Tornado V
интересно одно ,кто ей подсказал именно 368 тысяч долларов
адвокат кто на этом деле хочет навариться
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Хаскерс
Ответ Qqqubik
"Работала без официального трудоустройства" - расходимся. Так на меня любой чел с профи.ру может в суд подать)
Это скорей не ей в минус пойдет, а ему. Не просто сиротку обидел, а изначально мутил, чтобы нахлобучить несчастную.
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Контрольный выстрел
Хорошо хоть не присунул
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Денис Сокол
Ответ Полуэктов Пётр
Странная позиция. Любой работодатель должен соблюдать законодательство. Иначе вы так можете про любые нарушения сказать "ну так не соглашайтесь, уходите с такой работы". Зачем тогда вообще нужен трудовой кодекс, если все нарушения работодателя решаются простым "ну так не работай, если не устраивает"?
ТК это если работник хочет платить налоги, тогда ТК это его крыша, если налоги платить не хочет, а предпочитает весь кэш класть себе в карман в черную, то и к ТК никаких претензий иметь не должен
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Sobachkin
Наши женщины удивлены
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Денис Сокол
Дети тоже от Неймара?
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Виктор Войнов
она ему ещё и секс услуги оказывала?
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Nika13
мне кажется миллионеры ржут в голос каждый раз, когда в их конфликте с обычными людьми другие представители рабочего класса встают на сторону миллионеров
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Kuryanin
Заявили в юридической фирме STAS & Usy Nadezhdy.
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GibsonFlyingV
Ответ ololoshkin
Учитывая как куролесит Неймар - убираться там действительно приходилось, вероятно, регулярно)) 368 тысяч скорее за молчание о том, что там происходило))
Париж кстати курвит пацанов. Мбаппе с трансом, Ней с серфингистом. Так что может эта сумма даже маленькая
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dpv
Ответ ololoshkin
Учитывая как куролесит Неймар - убираться там действительно приходилось, вероятно, регулярно)) 368 тысяч скорее за молчание о том, что там происходило))
👍
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Хаскерс
Поддерживаю женщину. Я бы на ее месте тоже искал к чему приеглбаться. Да и адвокатов, желающих почти бескорыстно помочь потерпевшей, думается, там очередь.
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ретроградный меркурий
Ответ tolobas
368000 евро делим на 22 месяца, получается она хочет получить по 16 727 евро за каждый месяц. Она что уху ела?
Большая часть этих выплат может быть компенсацией морального вреда
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