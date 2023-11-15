Женщина, работавшая на вилле Неймара, требует у футболиста 368 тысяч евро. Мать четверых детей заявила об «адском графике, неуплате сверхурочных и отсутствии оплачиваемых отпусков»

Бывшая сотрудница Неймара может подать судебный иск против футболиста.

Как сообщают Le Parisien и RMC Sport, 35-летняя женщина, работавшая на вилле во французском Буживале, подала жалобу на ненадлежащие условия труда.

Мать четверых детей работала у экс-игрока « » почти два года (с января 2021 по октябрь 2022 года) без официального трудоустройства. Она требует у футболиста 368 тысяч евро.

Бразильянка, получавшая зарплату исключительно наличными, заявила об «адском режиме работы, неуплате сверхурочных, отсутствии оплачиваемых отпусков и медицинского наблюдения». Она также была вынуждена работать, будучи беременной, и ушла в отпуск лишь за две недели до родов.

В июне женщина пыталась достичь мирового соглашения с Неймаром, направив ему заказное письмо, которое в итоге осталось без ответа. По словам Дэя Креспо, одного из представителей нападающего « », игрок даже не был проинформирован об этом письме.

«Мы надеемся, что справедливость восторжествует в отношении этой матери, оказавшейся в крайне тяжелом положении, и что она просто получит те деньги, которые должна была бы получать, если бы работала нормально», – заявили в юридической фирме STAS & Associés.

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