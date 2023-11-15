У «Ман Сити» рекордные доходы (712 млн фунтов) и зарплаты (422,9 млн) в истории английского футбола. Прибыль – 80,4 млн
«Манчестер Сити» отчитался о рекордном в истории английского футбола доходе.
Доходы за сезон-2022/23 составили рекордные 712,8 млн фунтов, что на 99,8 млн больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
Предыдущий рекорд – 648,4 миллиона фунтов принадлежал «Манчестер Юнайтед» и был зафиксирован также по итогам прошлого сезона.
«Сити» заработал 299,4 млн фунтов от трансляций, коммерческие доходы достигли 341,4 млн, доходы в дни проведения матчей – 71,9 млн.
Прибыль – 80,4 млн, что почти вдвое превышает рекордный для клуба показатель предыдущего года – 41,7 млн.
Кроме того, заработная плата выросла до рекордных в истории английского футбола 422,9 млн фунтов – в основном за счет всех бонусов за требл и трансфера Эрлинга Холанда. Годом ранее зарплатный фонд клуба был меньше на 69 млн, хотя сотрудников было на 56 человек больше.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
и, самое главное, все проглотили.
снимаю шляпу.