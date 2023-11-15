У «Ман Сити» рекордные доходы (712 млн фунтов) и зарплаты (422,9 млн) в истории английского футбола. Прибыль – 80,4 млн

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА бизнес рекорды Эрлинг Холанд деньги Футбол

«Манчестер Сити» отчитался о рекордном в истории английского футбола доходе.

Доходы за сезон-2022/23 составили рекордные 712,8 млн фунтов, что на 99,8 млн больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Предыдущий рекорд – 648,4 миллиона фунтов принадлежал «Манчестер Юнайтед» и был зафиксирован также по итогам прошлого сезона.

«Сити» заработал 299,4 млн фунтов от трансляций, коммерческие доходы достигли 341,4 млн, доходы в дни проведения матчей – 71,9 млн.

Прибыль – 80,4 млн, что почти вдвое превышает рекордный для клуба показатель предыдущего года – 41,7 млн.

Кроме того, заработная плата выросла до рекордных в истории английского футбола 422,9 млн фунтов – в основном за счет всех бонусов за требл и трансфера Эрлинга Холанда. Годом ранее зарплатный фонд клуба был меньше на 69 млн, хотя сотрудников было на 56 человек больше.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Хан
У ребят на ближнем востоке такими темпами скоро закончатся пустые офисы для аренды под нужды фейковых (простите, узнаваемых и уважаемых в своей нише) компаний-спонсоров.
+40
-6
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женька Овомоела
По традиции по такому случаю Лудогорцу лучше затихариться на пару сезонов))
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
компания по производству наклеек, дата создания месяц назад, сотрудников 5 человека, арендуют одну комнату в подвале в глухой деревне Бурунди, только что подписали исторический договор с Манчестер Сити на то что Пеп Гвардиола будет использовать их наклейки в тетради для тренировок, клуб из Манчестера будет по этому договору получать 75 миллионов долларов, отличная сделка для сторон
+29
-8
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Катков
Ответ Андрей Хан
У ребят на ближнем востоке такими темпами скоро закончатся пустые офисы для аренды под нужды фейковых (простите, узнаваемых и уважаемых в своей нише) компаний-спонсоров.
Ну там призовые за решали, да и спрос на эту команду растет. Это очевидно из-за результатов
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
И ещё рекордное число финансовых нарушений
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Analjinn
Как же хорошо нефть качает в арабской премьер лиге.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spartakgorky
Доходы... прибыль... Когда мешок денег сваливается сверху-это не так называется...
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
респект Мансуру, построил успешный и самодостаточный проект, путем мошенничества и финансовых махинаций.
и, самое главное, все проглотили.
снимаю шляпу.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
Ответ SopTecret
внушает доверие)
остальные просто не умеют согласовывать такие взаимовыгодные соглашения, вот и завидуют
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Яйца Холанда
стараемся как можем!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SopTecret
Ответ Arima Baki
компания по производству наклеек, дата создания месяц назад, сотрудников 5 человека, арендуют одну комнату в подвале в глухой деревне Бурунди, только что подписали исторический договор с Манчестер Сити на то что Пеп Гвардиола будет использовать их наклейки в тетради для тренировок, клуб из Манчестера будет по этому договору получать 75 миллионов долларов, отличная сделка для сторон
внушает доверие)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Ответ bars1998
Мс это эталон махинации 🤣 Барсе учиться и учиться)
а чего ей учиться, у нее нет нефтяных залежей
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петрович
Ответ Roman
Ну это логично. Лучший клуб мира, который выиграл все турниры, и заработал больше всех
Вами легко управлять, так как ваша логика ну очень прямолинейна и проста. Эх, было бы всё так просто, как ваша логика говорит)
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Любезный Коссутий
респект Мансуру, построил успешный и самодостаточный проект, путем мошенничества и финансовых махинаций. и, самое главное, все проглотили. снимаю шляпу.
С одной стороны - согласен с вами) а с другой - раз не наказали, значит все по правилам делал) и тогда уже больше вопросов к FA и УЕФА)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Лифшиц
Ответ Петрович
Вами легко управлять, так как ваша логика ну очень прямолинейна и проста. Эх, было бы всё так просто, как ваша логика говорит)
жаль мало кто понимает какая прямолинейная логика у людей. Не каждому дано понять как легко управлять и манипулировать людьми 😉
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Ka
Ответ Оригинальный Ник
И ещё рекордное число финансовых нарушений
Недоказанных)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
Ответ Женька Овомоела
По традиции по такому случаю Лудогорцу лучше затихариться на пару сезонов))
Опять Лудогорец, как вам не стыдно. Почему всегда должен страдать Лудогорец когда есть такие махинаторы как Динамо Загреб или Стьяуа? когда до них дойдет справедливость?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грозовая Тень
Ответ Андрей Хан
У ребят на ближнем востоке такими темпами скоро закончатся пустые офисы для аренды под нужды фейковых (простите, узнаваемых и уважаемых в своей нише) компаний-спонсоров.
В пустыне места много
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Бывалов
Честный клуб, как и ПСЖ, а Лудогорец с Динамо загребом надо наказать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Да-да, знаем мы. Нефтяное позорище.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sega megabitovich
Ответ Сикарио
а чего ей учиться, у нее нет нефтяных залежей
зато после реконструкции будет кладбище на стадионе, а ритуальные услуги тоже прибыльное дело 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое сердце Неймара
плачьте хейтеры, чемпион всем передает привет и вытерает ваши слезы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ответ Vedved
С одной стороны - согласен с вами) а с другой - раз не наказали, значит все по правилам делал) и тогда уже больше вопросов к FA и УЕФА)
Может сам догажаешься почему не наказали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Andrew Chepaylo
Может сам догажаешься почему не наказали?
Хм, предполагаю что доказательств недостаточно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MS-13
этим прибыль не нужна. главное-свой арабский нос в европу засунуть.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий