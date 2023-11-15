«Унион» уволил Фишера после 13 поражений и ничьей в 14 последних играх. Команда была 4-й в прошлой Бундеслиге и выступает в ЛЧ 

Теги бундеслига Германия отставки Унион Берлин Урс Фишер Футбол

«Унион» уволил главного тренера Урса Фишера.

У команды из Берлина 13 поражений и ничья в 14 последних матчах. С шестью очками «Унион» идет на последнем месте в Бундеслиге, а также занимает последнее место в группе Лиги чемпионов.

Фишер тренировал «Унион» с 2018 года. В первом же сезоне при нем клуб вышел в Бундеслигу. В прошлом сезоне «Унион» занял 4-е место и пробился в Лигу чемпионов.

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9 комментариев

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Гиперактивный осьминог
Дилемма: тренер из 2-й бундеслиги за несколько сезонов сенсационно вывел команду в ЛЧ. И теперь проиграл вообще всё за три месяца, последний и в группе ЛЧ и на вылет из БЛ стоит. Уволили бы?
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U
Ответ Гиперактивный осьминог
Дилемма: тренер из 2-й бундеслиги за несколько сезонов сенсационно вывел команду в ЛЧ. И теперь проиграл вообще всё за три месяца, последний и в группе ЛЧ и на вылет из БЛ стоит. Уволили бы?
Так надо обстановку внутри команды знать.Бывает, когда люди просто устали друг от друга и перемены неизбежны.
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Богдан Агафонов
Ответ Гиперактивный осьминог
Дилемма: тренер из 2-й бундеслиги за несколько сезонов сенсационно вывел команду в ЛЧ. И теперь проиграл вообще всё за три месяца, последний и в группе ЛЧ и на вылет из БЛ стоит. Уволили бы?
Нет. Он вывел клуб на новый уровень (и уровень доходов в том числе).

Проделанная работа мощнее , чем результаты последних месяцев.
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Усатый КозлоБык ©
Пацаны, что думаете?
Может быть мне в этот УНИоН пойти ?
Немецкий знаю
Бундеслигу знаю
Терять нечего 🤪
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Overkiller
Ответ Гиперактивный осьминог
Дилемма: тренер из 2-й бундеслиги за несколько сезонов сенсационно вывел команду в ЛЧ. И теперь проиграл вообще всё за три месяца, последний и в группе ЛЧ и на вылет из БЛ стоит. Уволили бы?
13 поражений в 14 матчах и первые на вылет. Так что в такой ситуации да. Не для того же аж в ЛЧ вышли чтобы из БЛ с треском вылетать. Взлетели высоко, запас морально-волевых иссяк, встряска нужна однозначно. С ЕК можно и повременить, а вот закрепиться в вышке стабильно это необходимо.
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Ярик01
Ответ Усатый КозлоБык ©
Пацаны, что думаете? Может быть мне в этот УНИоН пойти ? Немецкий знаю Бундеслигу знаю Терять нечего 🤪
А честь офицера и полевого командира?
Как можно вообще у фрицев работать, остарбайтер.
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werowolf-gears
Эффект Бонуччи
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Олег Акимов
Ответ Гиперактивный осьминог
Дилемма: тренер из 2-й бундеслиги за несколько сезонов сенсационно вывел команду в ЛЧ. И теперь проиграл вообще всё за три месяца, последний и в группе ЛЧ и на вылет из БЛ стоит. Уволили бы?
Да, кажется команда вошла в затяжное падение
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OlegosB
Ответ Усатый КозлоБык ©
Пацаны, что думаете? Может быть мне в этот УНИоН пойти ? Немецкий знаю Бундеслигу знаю Терять нечего 🤪
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