«Унион» уволил Фишера после 13 поражений и ничьей в 14 последних играх. Команда была 4-й в прошлой Бундеслиге и выступает в ЛЧ
«Унион» уволил главного тренера Урса Фишера.
У команды из Берлина 13 поражений и ничья в 14 последних матчах. С шестью очками «Унион» идет на последнем месте в Бундеслиге, а также занимает последнее место в группе Лиги чемпионов.
Фишер тренировал «Унион» с 2018 года. В первом же сезоне при нем клуб вышел в Бундеслигу. В прошлом сезоне «Унион» занял 4-е место и пробился в Лигу чемпионов.
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Проделанная работа мощнее , чем результаты последних месяцев.
Может быть мне в этот УНИоН пойти ?
Немецкий знаю
Бундеслигу знаю
Терять нечего 🤪
Как можно вообще у фрицев работать, остарбайтер.