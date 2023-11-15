«Унион» уволил Фишера после 13 поражений и ничьей в 14 последних играх. Команда была 4-й в прошлой Бундеслиге и выступает в ЛЧ 

«Унион» уволил главного тренера Урса Фишера.

У команды из Берлина 13 поражений и ничья в 14 последних матчах. С шестью очками «Унион» идет на последнем месте в Бундеслиге, а также занимает последнее место в группе Лиги чемпионов.

тренировал «Унион» с 2018 года. В первом же сезоне при нем клуб вышел в Бундеслигу. В прошлом сезоне «Унион» занял 4-е место и пробился в Лигу чемпионов.

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