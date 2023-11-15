Таракан попал в тарелку прыгуньи с шестом Кнороз в Новогорске: «Наш прекрасный ужин на федеральной базе»

Теги сборная России жен происшествия прыжки с шестом Полина Кнороз Питание Легкая атлетика

Легкоатлетка Полина Кнороз опубликовала видео с ужина в УТЦ «Новогорск».

В тарелке с едой можно заметить таракана. 

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе в УТЦ «Новогорск», – написала спортсменка. 

Кнороз – чемпионка России в прыжках с шестом. 

Ругалась в эфире «Матч ТВ», собрала 300к подписчиков и бросила профиль. Мы поговорили с самой красивой легкоатлеткой России

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MikhaL
Картошка, селедка, огурчики - стопарика только в кадре не хватает). А так все правильно, отвечаем на Олимпиаду. У них в Париже клопы, в Новогорске тараканы.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egorushka56
Похож на старшего прапорщика Данилюка (таракан усатый)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Таракан в этой тарелке меньшее из зол. Селёдка, соленые огурцы, жареный картофель... Что за деревенский рацион???
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ Egorushka56
Похож на старшего прапорщика Данилюка (таракан усатый)
Ты знаешь что ты сейчас сделал? Ты друга потерял, криса тыловая! Е мае!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ру7евоЙ
То не жучок, то лучок..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Таракан, видимо, тоже прыгун с шестом. Рекордсмен и сразу в призы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плеймейкер87
Белка в Новогорске дают с лихвой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barsuk611
в тарелке оказались усы Пескова
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Прокофьев
Ну таракану без разницы где ползать, значит плохо убираются в столовой, всё вопросы к персоналу базы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IStranger
Была же новость, что дорогое правительство разрешило кормить нас личинками и насекомыми. Ну вот...

Распоряжением Правительства России №2761-р, если переходить на официоз, расширен перечень сельхозпродукции, производители которой могут претендовать на господдержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

Теперь государство будет поддерживать производство муки грубого и тонкого помола из мухи черная львинка, жиров, а также гранул и пюре из ее личинок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Ответ rdyabin@icloud.com
Эх до чего Путин довел Страну!
Бери, что дают! ишь какой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий