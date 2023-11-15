Таракан попал в тарелку прыгуньи с шестом Кнороз в Новогорске: «Наш прекрасный ужин на федеральной базе»

Легкоатлетка Полина Кнороз опубликовала видео с ужина в УТЦ «Новогорск».

В тарелке с едой можно заметить таракана.

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе в УТЦ «Новогорск», – написала спортсменка.

– чемпионка России в прыжках с шестом.

Ругалась в эфире «Матч ТВ», собрала 300к подписчиков и бросила профиль. Мы поговорили с самой красивой легкоатлеткой России