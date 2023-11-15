Таракан попал в тарелку прыгуньи с шестом Кнороз в Новогорске: «Наш прекрасный ужин на федеральной базе»
Легкоатлетка Полина Кнороз опубликовала видео с ужина в УТЦ «Новогорск».
В тарелке с едой можно заметить таракана.
«Наш прекрасный ужин на федеральной базе в УТЦ «Новогорск», – написала спортсменка.
Кнороз – чемпионка России в прыжках с шестом.
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