КХЛ. ЦСКА примет «Амур»
ЦСКА примет «Амур» в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 15 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
ЦСКА примет «Амур» в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сегодня 1 игра.
Можно было же без проблем 2,3 игры со вчерашнего дня перенести на сегодня.
Но нет же.
При этом Сочи - Витязь играли два дня подряд. Зачем? Для чего?!