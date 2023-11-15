КХЛ. ЦСКА примет «Амур»

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ЦСКА примет «Амур» в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ЦСКА – Амур
Дата проведения
15 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

4 комментария

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Caniball
Вчера 8 игр было.
Сегодня 1 игра.
Можно было же без проблем 2,3 игры со вчерашнего дня перенести на сегодня.
Но нет же.
При этом Сочи - Витязь играли два дня подряд. Зачем? Для чего?!
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jqzn88xn6n
Давайте парни! Уже пора! ❤️💙
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Грегори Хауз
Игра дня. Ждем с нетерпением. И победит сильнейший. До сих пор 1-7 вспоминается от Амура.
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