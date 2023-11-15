Родри считает, что Холанд заслужил «Золотой мяч»: «Он побил все рекорды и выиграл все. ЧМ идет всего месяц, сезон – 7-8 месяцев»
Родри считает, что Эрлинг Холанд заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.
Обладателем «Золотого мяча» по итогам года стал Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и признанный лучшим игроком турнира. Холанд занял в голосовании 2-е место.
«Чемпионат мира – самое важное событие сезона, но верно и то, что он длится всего месяц, когда сезон идет 7-8 месяцев.
Исходя из этого парень, который побил все рекорды по забитым голам в своем первом сезоне [в «Манчестер Сити»] и выиграл все, очевидно, должен был бороться [за «Золотой мяч»]. Я был бы рад, если бы он выиграл, но это решают другие».
О 5-м месте в голосовании
«Я очень горд. Это стало вознаграждением за этот удивительный год, но я остаюсь приземленным. Я знаю, что могу достичь этого уровня, поэтому требую этого от себя.
Полузащитнику трудно конкурировать с лучшими бомбардирами и звездами.
Насколько важна роль полузащитника? Это субъективно. Я благодарен жюри, но предпочитаю коллективные награды», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
"должен был бороться" и
"я был бы рад, если бы он выиграл",
и никаких "заслужил".
Новостники уже в заголовок выносят отсебятину. Всё для кликбейта.
Даже во Франции чемпионы лиги менялись чаще.
Ответ птюч, еж, а то он в чс спрятался.
вопрос ,что нужно тогда ? вангую ,что ЗМ будет меська получать ,на автопилоте даже на пенсии