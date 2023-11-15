Родри считает, что Холанд заслужил «Золотой мяч»: «Он побил все рекорды и выиграл все. ЧМ идет всего месяц, сезон – 7-8 месяцев»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Родри Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Родри считает, что Эрлинг Холанд заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам года стал Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и признанный лучшим игроком турнира. Холанд занял в голосовании 2-е место.

«Чемпионат мира – самое важное событие сезона, но верно и то, что он длится всего месяц, когда сезон идет 7-8 месяцев.

Исходя из этого парень, который побил все рекорды по забитым голам в своем первом сезоне [в «Манчестер Сити»] и выиграл все, очевидно, должен был бороться [за «Золотой мяч»]. Я был бы рад, если бы он выиграл, но это решают другие».

О 5-м месте в голосовании

«Я очень горд. Это стало вознаграждением за этот удивительный год, но я остаюсь приземленным. Я знаю, что могу достичь этого уровня, поэтому требую этого от себя.

Полузащитнику трудно конкурировать с лучшими бомбардирами и звездами.

Насколько важна роль полузащитника? Это субъективно. Я благодарен жюри, но предпочитаю коллективные награды», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.

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36 комментариев

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Илья Мурашов
Еще недавно говорил, что Месси по праву должен получить. Переобулся или заставили?
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Экспертное мнение
За рекорды Ширера, Суареса, Салаха тоже не было ЗМ. Но тогда хейтерки Месси молчали, ведь ЗМ для Криштика и Модрича в те сезоны их устраивало)) Вся суть.
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Domian
Ответ Илья Мурашов
Еще недавно говорил, что Месси по праву должен получить. Переобулся или заставили?
Источник ас, так что не факт что Родри это сказал)
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Кашшай Чакырович
Ну Родри , Де Брюйне и Гюндоган в Сити заслужили больше золотой мяч чем Холанд ! Вообще Родри затащил финал лиги чемпионов , так бы и не было никакого требла , если бы не Родри !
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Krauvec Cool
Ответ Илья Мурашов
Еще недавно говорил, что Месси по праву должен получить. Переобулся или заставили?
Просто многие футболисты боятся выглядеть нелепо в глазах футбольного общества и не хотят подвергнуться хейту за инакомыслие, вот и говорят по стандарту "Месси великий ЗМ его всегда".
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Caterina
Ответ Илья Мурашов
Еще недавно говорил, что Месси по праву должен получить. Переобулся или заставили?
А он не переобулся. Он сказал:
"должен был бороться" и
"я был бы рад, если бы он выиграл",
и никаких "заслужил".
Новостники уже в заголовок выносят отсебятину. Всё для кликбейта.
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Илья Мурашов
Ответ Кашшай Чакырович
Ну Родри , Де Брюйне и Гюндоган в Сити заслужили больше золотой мяч чем Холанд ! Вообще Родри затащил финал лиги чемпионов , так бы и не было никакого требла , если бы не Родри !
Лучший игрок ЛЧ Родри. Многие важные голы забил именно Родри, а не Холанн. + Родри выиграл Лигу Наций.
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Domian
Ответ JENNINGS
Пиар победил футбол
К счастью этот пиар сбагрили в аравию без шансов на что то весомое и больше не повторится 2013 и продление голосования.
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Павел Федин
Ответ Ман Сити
Не удивлюсь если в 2024 Майами вылетит из МЛС, а они близки к этому, а Месси получит ЗМ. Это же пиар, ничего более.
ахахаха, куда вылетит то? В МЛС, как и в других североамериканских лигах никто никуда не вылетает!))
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izdaba
Ответ Ман Сити
Не удивлюсь если в 2024 Майами вылетит из МЛС, а они близки к этому, а Месси получит ЗМ. Это же пиар, ничего более.
Нет никакого вылета из МЛС. Как и все североамериканские лиги закрыта
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Илья Мурашов
Ответ Ман Сити
Не удивлюсь если в 2024 Майами вылетит из МЛС, а они близки к этому, а Месси получит ЗМ. Это же пиар, ничего более.
Из МЛС не вылетают.
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Alimoff84
Ответ Ман Сити
Не удивлюсь если в 2024 Майами вылетит из МЛС, а они близки к этому, а Месси получит ЗМ. Это же пиар, ничего более.
А разве из МЛС можно вылететь?
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Илья Мурашов
Ответ Krauvec Cool
Просто многие футболисты боятся выглядеть нелепо в глазах футбольного общества и не хотят подвергнуться хейту за инакомыслие, вот и говорят по стандарту "Месси великий ЗМ его всегда".
Глупое оправдание. Дешам и Маттеус изначально говорили против Месси. И что? Кроме пользователей спортса их никто не хейтил
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О Леон
Ответ Ман Сити
Не удивлюсь если в 2024 Майами вылетит из МЛС, а они близки к этому, а Месси получит ЗМ. Это же пиар, ничего более.
Смотрб, вообще фляга свистанула!
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Krauvec Cool
Ответ JURAVLI
Оба и Месси и Холанд были достойны взять мяч, кто бы из них не получил, это не было бы ограблением. Но Месси выиграл просто разгромно. Журналисты всех ведущих футбольных держав проголосовали за него, включая Англию. Тут можно уже давно закрывать обсуждение.
Особенно кто отдавал большинство за Винисиуса, Силву. Холанда даже в топ 5 не включали и сливали голоса..
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Domian
Ответ Marslan Akmataliev
Внутренние турниры, ЛЧ идут каждый год, ЧМ раз в четыре года.
Это было бы мощью в условном ТТХ, а не в миллиардном составе Сити что из АПЛ сделал свою србственную лигу.
Даже во Франции чемпионы лиги менялись чаще.
Ответ птюч, еж, а то он в чс спрятался.
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Domian
Ответ Krauvec Cool
Просто многие футболисты боятся выглядеть нелепо в глазах футбольного общества и не хотят подвергнуться хейту за инакомыслие, вот и говорят по стандарту "Месси великий ЗМ его всегда".
Ну их же в Сибирь не угонят за это)))
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Asl Ali
а теперь подумайте сами насколько оподливился и дискредитировала себя эта награда , что даже ТРЭБЛ и ПОЛСОТНИ ГОЛОВ не дают права выйграть ЗМ.

вопрос ,что нужно тогда ? вангую ,что ЗМ будет меська получать ,на автопилоте даже на пенсии
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