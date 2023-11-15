Родри считает, что Холанд заслужил «Золотой мяч»: «Он побил все рекорды и выиграл все. ЧМ идет всего месяц, сезон – 7-8 месяцев»

Родри считает, что Эрлинг Холанд заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам года стал , выигравший в составе сборной и признанный лучшим игроком турнира. Холанд занял в голосовании 2-е место.

«Чемпионат мира – самое важное событие сезона, но верно и то, что он длится всего месяц, когда сезон идет 7-8 месяцев.

Исходя из этого парень, который побил все рекорды по забитым голам в своем первом сезоне [в «Манчестер Сити»] и выиграл все, очевидно, должен был бороться [за « »]. Я был бы рад, если бы он выиграл, но это решают другие».

О 5-м месте в голосовании

«Я очень горд. Это стало вознаграждением за этот удивительный год, но я остаюсь приземленным. Я знаю, что могу достичь этого уровня, поэтому требую этого от себя.

Полузащитнику трудно конкурировать с лучшими бомбардирами и звездами.

Насколько важна роль полузащитника? Это субъективно. Я благодарен жюри, но предпочитаю коллективные награды», – сказал полузащитник « » и сборной Испании.

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