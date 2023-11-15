Уткин о ТЭФИ: «Это про статус, а не мастерство – сперва Губерниев соберет сколько надо, потом Черданцев, Генич, девушка с большой грудью. Все давно знают, что лучшие программы – на ютубе»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Константин Генич ЧМ-2022 интернет Олимпиада-2022 Роман Трушечкин соцсети Дмитрий Шнякин Матч ТВ YouTube ахахаха Футбол

Василий Уткин высказался о споре комментаторов из-за премии ТЭФИ.

Передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте». Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.

Комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду.

«Вчера вечером разразился срачик насчет выдвижения номинантов на ТЭФИ. Началось с того, что футбольные комментаторы здорово вздулись от того, что среди финалистов нет репортажа о финале чемпионата мира в Катаре. Работали Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин – пишу в алфавитном порядке, чтобы не породить новый срач о неуважении.

Тут мне сказать нечего, я этот комментарий не слышал. Сам комментировал на большом мероприятии «Фонбет». Жалею ли, что не слышал? Да нет. Слышал некоторые предыдущие, в основном мне было грустно; но это, конечно, факт только моей жизни.

Тем не менее характерно, что в номинации «Комментатор/ведущий программы» вообще репортаж только один. С пекинской Олимпиады. А это февраль 2022 года. Выходит, с тех пор достойных номинации репортажей не было, я с этим, кстати, почти согласен, но важнее, что так думает телеакадемия, и так думает, полагаю, «Матч ТВ» – они ж выдвигали.

И вообще на две номинации – спортпрограмма и комментатор/ведущий – выдвинуто всего 4 продукта. Разве это не сеанс саморазоблачения? «Да, ребята, работаем мы много, но реально хорошего, призового, делаем мало! Мы такие».

Что еще сказать? Там вообще не про мастерство, там про статус. Во-первых, для телеканала важно показать, что спортивного телевидения за рамками «Матч ТВ» нет. А во-вторых, выдвигаются как бы «старшаки», генералитет.

Опять же, я всю дорогу говорю, что ничего нового, веселого и живого там найти не могут, вот и снова Губерниев, вот и снова Черданцев. Это такое же саморазоблачение. У обоих генералов весомые причины: у Губера всего 4 ТЭФИ, ему мало. Он призовую полку дома, наверное, штук под семь сделал.

У Черданцева другая, но не менее острая проблема: статуэток у него ни одной, ему обидно, накануне оглашения финалистов я сам видел, как по Комсомольскому проспекту к нему на дом шла большая жаба и целый вечер его душила.

Две передачи – незабываемый выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым», который буквально расцветил праздничными красками 19 февраля минувшего года, и выпуск «Все на Матч» от 18 декабря, который многие хранят на жестком диске и пересматривают в минуты невзгод, возвращая себе душевное равновесие – так вот, эти две передачи есть в обеих номинациях. Ни о чем, кроме скудости творческих успехов и творчества вообще на «Матче», это не говорит.

В остальном – давно все любители спорта знают, что лучшие спортивные программы на ютубе. Статуэтов и статуэток за это не положено, но не за них там люди и работают. Генич, штатник «Матча», тоже это понимает – собственно, я вспоминаю, как перед ЧМ он жаловался (это Константин умеет), что ему маловато матчей дали – так потому и мало дали, что на «Коммент Шоу» работает, и, кстати, гораздо круче, чем на… Ну, вы поняли.

А Дима Шнякин (Роман в интернете нем) со своим возмущением должен просто понять, что ему официальные награды не по чину.

Сперва Губер соберет статуэтов, сколько ему надо. Потом должен хоть раз Черданцев получить из-под своей жабы. Потом еще Губер пару раз, потом Генич, потом девушка с большой грудью, и только после этого, возможно, Дмитрий Шнякин. Это будет не скоро, это будет уже домашний праздник с сединою на висках», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

На «Матч ТВ» драка комментаторов – Шнякин и Генич против Губерниева. Делят статуэтку!

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89 комментариев

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igls54
Удар по яйцам Матч ТВ
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-6
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Ubik-city
Шнякин сделает ради такого себе большую грудь.
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ igls54
Удар по яйцам Матч ТВ
Серпом
+44
-1
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Рома Карабах
Забавно, как и Уткин, и Губерниев высмеивают эту ситуацию, а бравые футбольные комментаторы Матч ТВ чуть ли не жилы рвут, чтобы доказать непонятно кому, что кто-то где-то не прав
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Qqqubik
Вася истину глаголит!
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Rhett Butler
"я сам видел, как по Комсомольскому проспекту к нему на дом шла большая жаба и целый вечер его душила." - это ТОП!
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Игорь Новиков
Ответ СержМиранэн
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У него 20 лет как есть. Может не напрягаться.
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schwein
Ответ Nash777
Главный вопрос - что за девушка то?
Вам васютка же описал её критерии и главные достоинства. Имя - это совершенно второстепенная информация.
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Сибирский литовец
Аха ))). Василий выжигает словом и целыми предложениями )
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bedLaM
Вася опять развалил по фактам))
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За Кубань!
Ответ Nash777
Главный вопрос - что за девушка то?
Любая. Дело не в девушке, а в сиськах.
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evsirk
Ответ igls54
Удар по яйцам Матч ТВ
А они есть?
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андрей лазовский
Василий здесь конечно шикарно написал
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Spaten
Вася лучший по прежнему. Золотое перо
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Контрольный выстрел
Добавлю, если Губер сделает большие сиськи, то может взять еще 2-3 куклы)
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Анатолий
Ответ Ubik-city
Шнякин сделает ради такого себе большую грудь.
Тем более по интеллекту как будто они уже есть!
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igor.igorev
Ответ .ru
довольно неплохой текст... от мужчины с большой грудью и с закрашенной сединою на висках лучше чем обычно в последнее время, по крайней мере...
Вы по принципу, что выше яиц, то всё грудь?
+4
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Mike 60
Перефразируя заголовок данной статьи, можно сказать: «Это как раз про мастерство, а не про статус..». Уткин, ты лучший .
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Никита Аксанов
Я не понимаю, как чердак заработал свой статус. Он же совсем не понимает в футболе, несёт бред, путает фамилии и элементарные факты. Он не готовится к играм и не скрывает это. Как при всём при этом он держится в топе? Зачем? Кому это надо?
+6
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Жорег Борщофф
Он даёт драйв.
да нет, он просто кому то даёт:)))
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Сергей Кайзер
Ответ Алешка Терминатор
"Все давно знают, что лучшие программы – на ютубе" Ни в коем случае не умаляя качество программ на ютубе. Все давно знают, что Васятка Отвёрткин был ведущим спортивным журналистом в стране целых 15 лет: с середины девяностых по конец нулевых. Но потом дурной характер, потеря берегов, чванство, обжорство и алкоголизм взяли верх. Мнение человека, который долго был в топе, а потом всё прокакал строго по собственным причинам, интересует мало. А на ютубе, всё верно, программы очень хорошие. Куда как лучше, чем на Матч-ТВ.
Тебя мало интересует его мнение, но, судя по этому полотенчику, интересует персона)) Расслабься.
+3
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Петрович
Шнякин вообще не пойми что там делает, напышенный индюк, строящий из себя какую-то диву. Но на деле абсолютный ноль, противно же слушать его, кто его вообще продвигает
+3
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ymuller
Да, в интернете выходит что-то новое, заметное. Но это премия в области телевидения. Отомрет ли она когда-то и станет ненужной, может уже скоро? Возможно. Но пока она есть, и значит кому-то ее дадут
+3
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Максим 1986
Ответ Никита Аксанов
Я не понимаю, как чердак заработал свой статус. Он же совсем не понимает в футболе, несёт бред, путает фамилии и элементарные факты. Он не готовится к играм и не скрывает это. Как при всём при этом он держится в топе? Зачем? Кому это надо?
Язык подвешен, против системы не прет, связи заводить умеет.
+3
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mars
вспомнилась фраза Васи о том, что Жора Ипотека - легенда номер 17)
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Андрей
Василий - мастер слов. умеет формулировать
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Rasim Fayruzov
Куда Шнякин лезет? Очень маленький словарный запас, путается постоянно в футболистах, слабо знает саму игру (тактику, перестроения и т.д.) Из-за него пришлось смотреть ЧМ с интершумом. Худший комментатор в данный момент.
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zalik73
Василию легко говорить ,он гений признанный.

А вот у меня случай был.
У нас во дворе есть девчонка одна.Вернее была по юности,по молодости.
Кто только с ней не встречался пока она замуж не вышла.
Так вот недавно ее муж звонит,мы приятельствуем,тоже с района парень.
Говорит она рейтинг из своих бывших составила,ты(я в смысле )даже в тройку не попал.
Обидно было капец,дня три сам не свой ходил.Так что призы и номинации это важно
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Rhett Butler
Ну смешно же, мне очень понравилось)
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Nickolay Lyskov
Дэнни Трэхо в новом кровавом боевике "Матч ТВ убивает"
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Мартинелли
Ответ Алешка Терминатор
"Все давно знают, что лучшие программы – на ютубе" Ни в коем случае не умаляя качество программ на ютубе. Все давно знают, что Васятка Отвёрткин был ведущим спортивным журналистом в стране целых 15 лет: с середины девяностых по конец нулевых. Но потом дурной характер, потеря берегов, чванство, обжорство и алкоголизм взяли верх. Мнение человека, который долго был в топе, а потом всё прокакал строго по собственным причинам, интересует мало. А на ютубе, всё верно, программы очень хорошие. Куда как лучше, чем на Матч-ТВ.
Мнение не интересует, а что тогда зашел читать его мнение? Или врешь?
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Michael Boldyrev
Фельетонист неплох.
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prus_3
Губерниева обязательно надо наградить. У него работа опасная: в этом биатлоне стрельба постоянная! Сам видел.
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M-t
"я сам видел, как по Комсомольскому проспекту к нему на дом шла большая жаба и целый вечер его душила." - каким бы он не был человеком, но владеть словом он всегда умел, именно это умение в нем и любят.
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Альтависта
Как обычно, база от Васи.
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Док163
По фактам про Ютуб. Самый лучший контент авторский - там.
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Дон Трестино
Я предлагаю Шнякину выдать статуэтку в номинации "Пробивание дна". Тут он даже Черданцеву порой прикурить дает, а для этого надо быть большим мастером своего дела
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red hikkikomori
Про жабу на Комсомольском проспекте - это хорошо, спасибо, поржал))
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Фрэнк Канистра
последний абзац очень хорош)))
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Жорег Борщофф
Васина программа разочаровала. Коммент-шоу и Это футбол, брат реально отличные. А Вася скатился.
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Oleg Olegov
Ответ Кирилл Барабаш
В отношении Баженова и генича.. Быть может не стоит приводить в пример передачу где спортивного контента - 15 процентов? А привести в пример (если уж и брать то что делает творческая бригада «комментшоу» - коммент тренер , коммент лайф, подкасты с футболистами , английский обзор .. посмотри , и увидишь «норм программы про спорт»
Да я смотрел, полная лажа. Скучно, неинтересно, одно и тоже.
Творческой бригадой этих лудоманов назвать сложно. Творческая бригада если и существовала, то последний раз это было еще во времена трех репортеров.
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angry horse
Ответ zalik73
Василию легко говорить ,он гений признанный. А вот у меня случай был. У нас во дворе есть девчонка одна.Вернее была по юности,по молодости. Кто только с ней не встречался пока она замуж не вышла. Так вот недавно ее муж звонит,мы приятельствуем,тоже с района парень. Говорит она рейтинг из своих бывших составила,ты(я в смысле )даже в тройку не попал. Обидно было капец,дня три сам не свой ходил.Так что призы и номинации это важно
Ладно уж ты, если он в этом списке в тройку не попадёт, тут куда обиднее будет, бгг😁
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Tpy6kaMerlina
Так, ну студии Катар-2022 были шикарные. Биатлон я не смотрю лет адцать, не знаю что там выдающегося мог сделать Губерниев на премию. Даже два раза, хм. Насчёт финала ЧМ. Не помню ничего выдающегося в репортаже. Шнякин и Трушечкин, без обид, довольно скучная пара комментаторов и ничего эпичного, никаких классных, хлёстких фраз с того репортажа я не припоминаю. В целом, директор Матча всё раскидал ёмко и по существу - премии, это всего лишь приятный бонус. Ну, а то что полыхнуло у футбольного комментатора, что он решил публично высказаться, говорит только об уровне его тщеславия. Ну и немного про уровень профессиональной этики комментаторской среды. С другой стороны! Эти "баталии" внутри комментатских отделов привлекают внимание к этой премии. Я бы даже не вспомнил про эти номинации, без вот такого бурления. А так все обсуждают. Вспоминают. Информационный шум.
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AIBOLIT66
аргумент "все давно знают" это уровень девочки-мальчика с розовыми волосами...а бюргер на восемьсот персон мог бы и подумать.
Вася, ну , что ты...здесь гонишь.
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Ковид 07.10.52
Какие девушки, там одни старушки перетянутые с силиконом.
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Христиан Юла
А девушка с большой грудью это кто??? Петрикова!?
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Zenith forever
Губа в комментариях биатлона совсем деградировал, после того, как спорт покинула Нойнер и у него не стало возможности пускать слюни и смаковать ее женские достоинства.
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HRYNDEL
👏👏👏👏👏👏👏
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Христиан Юла
То что Василий Мудрый не признаёт Д. Шнякина, то это не секрет. А К. Генича за его участие в "Коммент-Шоу", вполне могут и выгнать с единственного и федерального, без выходного пособия. Всё могут.
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Nash777
Главный вопрос - что за девушка то?
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