20-летний вратарь ЦСКА Гамзин отразил 36 из 37 бросков в матче с «Амуром». У голкипера 3 победы в 4 играх сезона
Вратарь Дмитрий Гамзин выиграл третий матч в сезоне КХЛ.
ЦСКА победил «Амур» (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
20-летний голкипер московского клуба Дмитрий Гамзин отразил 36 из 37 бросков в этой игре.
В первом периоде вратарь отбил 17 бросков, во втором – 9, в третьем – 10.
В нынешнем сезоне Гамзин одержал три победы в четырех играх. Еще в одном матче, в котором играл Гамзин, ЦСКА обыграл «Амур» (3:2 Б) по буллитам.
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