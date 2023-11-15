20-летний вратарь ЦСКА Гамзин отразил 36 из 37 бросков в матче с «Амуром». У голкипера 3 победы в 4 играх сезона

Вратарь Дмитрий Гамзин выиграл третий матч в сезоне КХЛ.

ЦСКА победил « » (2:1) в игре Фонбет чемпионата .

20-летний голкипер московского клуба отразил 36 из 37 бросков в этой игре.

В первом периоде вратарь отбил 17 бросков, во втором – 9, в третьем – 10.

В нынешнем сезоне Гамзин одержал три победы в четырех играх. Еще в одном матче, в котором играл Гамзин, обыграл «Амур» (3:2 Б) по буллитам.