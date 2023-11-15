20-летний вратарь ЦСКА Гамзин отразил 36 из 37 бросков в матче с «Амуром». У голкипера 3 победы в 4 играх сезона

Теги ЦСКА Амур КХЛ Дмитрий Гамзин Хоккей

Вратарь Дмитрий Гамзин выиграл третий матч в сезоне КХЛ.

ЦСКА победил «Амур» (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний голкипер московского клуба Дмитрий Гамзин отразил 36 из 37 бросков в этой игре.

В первом периоде вратарь отбил 17 бросков, во втором – 9, в третьем – 10.

В нынешнем сезоне Гамзин одержал три победы в четырех играх. Еще в одном матче, в котором играл Гамзин, ЦСКА обыграл «Амур» (3:2 Б) по буллитам.

11 комментариев

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Vagner01
Молодец парень! Надёжно спокойно! С ним лучше чем с Федотовым или Шарычем!
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Tornado V
Гамзин молодец! сколько раз он выходил за Цска, не разу команда не проиграла. Федотов вообще не надёжный.
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Дмитрий Иванов
весной на Морфлот?
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Dima Mitrofanov
Ответ Tornado V
Гамзин молодец! сколько раз он выходил за Цска, не разу команда не проиграла. Федотов вообще не надёжный.
Гамзина и надо ставить в ворота,а не этих двух,а федоров слепой уперся в федота
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вован63
Рейдеборн и Гамзин была бы классная вратарская линия.
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Огюст
Дать возможности нашим молодым вратарям больше играть в воротах команд Кхл , доверять им -пример Гамзина показывает, что парень очень мастеровит для своих 20 лет по надёжной игре , но стараться не перегружать физически и психологически !
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artistry
Интересный психологический ход тренера поставить Гамзина на игру с Амуром, в Хабаровске он тоже стоял.
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Machine Head
Дима , воспитанник ЦСКА . Никто не тащит воротчиков , воспитывают своих . Где у СКА свои вратари ? Вы же на каждом углу говорите как вы развиваете молодежь , не устаете говорить об этом . Может Плешков ваш воспитанник из Руси , или может Серебряков ? После перехода , Адмирал сбросил якоря и на самом дне лежит и не барахтается . Мы же за развитие хоккея , за равные возможности .
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artistry
На другом сайте написали что Дима повторил достижение Ильи Сорокина за армейский клуб одержав шестую победу в шести первых матчах за ЦСКА
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Tornado V
Ответ Dima Mitrofanov
Гамзина и надо ставить в ворота,а не этих двух,а федоров слепой уперся в федота
это 100% Я не понимаю вообще Федорова. у Федотова нет уверенности. +
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