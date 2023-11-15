Оргкомитет Игр Дружбы: «Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению»

Теги МОК Политика Р-Спорт Игры дружбы Легкая атлетика

В оргкомитете Игр Дружбы отреагировали на заявление Международного олимпийского комитета.

МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Целью Игр дружбы никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению.

Игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю, это особенно важно для российских атлетов», – заявили в оргкомитете соревнований. 

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9 комментариев

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Lexx2
Только давайте вы не будете оправдываться, раз уж начали эту шарманку крутить. Шлите их лесом. Пригрозите ещё суперлигу футбольную замутить!
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Kapitan Klos
Решение есть: Председателем всех спортивных оргкомитетов в российском спорте надо назначить Адама Рамзановича Кадырова, которого буквально только что наградили орденом "За служение религии Ислам I степени"! Он все наладит и отрегулирует, а все русофобисты будут посрамлены. Новый Лидер для новой России!
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ash918
Звездят и не краснеют. Таких у нас любят.
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Вячеслав Пустохин
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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Кукушкин
Моему любимому Дружескому Оргкомитету следует твердо запомнить хотя бы малую часть из Правила Миранды, а именно «Всё, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас». Но, к сожалению, в сложившихся обстоятельствах трудно рассчитывать на какие-то проявления умственной деятельности от наших спортивных начальников.
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Always_sam
Ответ Lexx2
Только давайте вы не будете оправдываться, раз уж начали эту шарманку крутить. Шлите их лесом. Пригрозите ещё суперлигу футбольную замутить!
она уже есть. называется ФНЛ вообще-то!
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Russ Ivan
Об нас ноги вытирают, а вы сюсюкаетесь, пошлите их в известное место!
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RWMen
Ответ ash918
Звездят и не краснеют. Таких у нас любят.
у кого у вас?
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