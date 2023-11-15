Оргкомитет Игр Дружбы: «Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению»

В оргкомитете Игр Дружбы отреагировали на заявление Международного олимпийского комитета.

МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Целью Игр дружбы никогда не были ни конфронтация с , ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению.

Игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю, это особенно важно для российских атлетов», – заявили в оргкомитете соревнований.