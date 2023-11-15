Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева может пропустить текущий сезон («Р-Спорт»)

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева может пропустить текущий сезон.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В июне получила стрессовый перелом, из-за которого пропустила порядка полутора месяцев тренировок. Источник отмечает, что боли в ноге приобрели хронический характер, и восстановление ожидается затяжным.

Сообщается, что с высокой вероятностью фигуристка не сможет выступить на ключевых соревнованиях текущего сезона, включая декабрьский чемпионат России.

Ранее Акатьева приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Москве, где представила только короткую программу. После этого она снялась с этапов Гран-при России, на которые была заявлена.