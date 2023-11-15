Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева может пропустить текущий сезон («Р-Спорт»)
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева может пропустить текущий сезон.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В июне Акатьева получила стрессовый перелом, из-за которого пропустила порядка полутора месяцев тренировок. Источник отмечает, что боли в ноге приобрели хронический характер, и восстановление ожидается затяжным.
Сообщается, что с высокой вероятностью фигуристка не сможет выступить на ключевых соревнованиях текущего сезона, включая декабрьский чемпионат России.
Ранее Акатьева приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Москве, где представила только короткую программу. После этого она снялась с этапов Гран-при России, на которые была заявлена.
Также у нас почему-то все забывают, к чему в плане здоровья пришли к концу своих как раз-таки долгих карьер Великий начинающий тренер и Ирина Слуцкая.
Софье здоровья! Хоть у мужчин в этом году более непредсказуемо будет.
Но не будем раньше времени делать выводы. Неизвестно, как оно ещё повернётся, пока мы всё равно сидим без международных стартов с поэтаным поднятием возрастного ценза. Поэтому Соне - здоровья, спокойно восстанавливаться и не форсировать. А ещё сил, терпения и не отчаиваться. Непонятно, какая ситуация будет, когда нас разбанят.