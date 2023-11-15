Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева может пропустить текущий сезон («Р-Спорт»)

Теги сборная России травмы женское катание Р-Спорт Софья Акатьева Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева может пропустить текущий сезон.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В июне Акатьева получила стрессовый перелом, из-за которого пропустила порядка полутора месяцев тренировок. Источник отмечает, что боли в ноге приобрели хронический характер, и восстановление ожидается затяжным.

Сообщается, что с высокой вероятностью фигуристка не сможет выступить на ключевых соревнованиях текущего сезона, включая декабрьский чемпионат России.

Ранее Акатьева приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Москве, где представила только короткую программу. После этого она снялась с этапов Гран-при России, на которые была заявлена.

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118 комментариев

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ретроградный меркурий
Нет слов, если не считать нецензурных. Черт с ним, с сезоном. Черт с ними, с соревнованиями. Переживём, подождём, как ждали Майю. Ногу Соне не доломайте, ироды. Дайте девочке нормально восстановиться и не пускайте на лёд, пока все полностью не заживёт. Иначе потеряем Суперсоника
+31
-4
+27
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Александр Шульгин
Ну вот понятно стало что погнали тренироватся и на прокаты раньше чем все прошло и залечили. Тудберидзе пора уже привлекать к ответственности нашей федерации за такое безобразие одна Усачёва из последних чего стоит
Тогда давайте всех привлекать-за Жилину, за Зинину и т.д., чего уж.
+26
-4
+22
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Евгения Брылёва
Здоровья Соне и не сдаваться🙏! Это спорт и так бывает, увы
+19
-2
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Natalia Solomakha
Вообще, ситуация у этого поколения фигуристок аховая. Тренироваться, вкалывать, ждать своей очереди, чтоб всё по накатанной международка - рейтинг - поездки - медали - слава - пенсия в 17-18 лет - заработок в шоу и прочие плюшки. И в итоге вакуум полный, ну, водокачки и призовые с них максимум, а дальше что? И родители, которые ожидали, что вот оно, спустя столько лет и бешеных трат будет у них новая Медведева/ Загитова/ Щербакова/ Трусова, которая отобьёт расходы и их прокормит дальше, если что, а в итоге пшик.
+19
-3
+16
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AAPolyansky
здоровья Соне, не гнаться за стартами а полностью вылечиться, торопиться некуда
+12
0
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Darth_Pershman
Ответ Александр Шульгин
Тудберидзе скоро бить будут на соревнованиях болельщики за поломоные судьбы супер талантливых девчонок. Костолом прямо какая-то
Жилины, Зинина, Синицина и не только, наверное, тоже в ТШТ тренируются?
+13
-3
+10
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alexnew
Ответ Александр Шульгин
Тудберидзе скоро бить будут на соревнованиях болельщики за поломоные судьбы супер талантливых девчонок. Костолом прямо какая-то
Она же их и открыла для болельщиков, таких как Вы в том числе... Но это спорт. Вы же, наверняка, за Акатьеву болели потому, что она успешно выступала несколько сезонов на высочайшем уровне, исполняя ультра-си, но чем сложнее контент, тем легче травмироваться. Уверен, что никто ничего не форсировал, сейчас у нас не олимпийский сезон и вообще нет никаких международных стартов, но сломать ногу можно и скобу исполняя...
+16
-6
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Полина Ковальчук
Ответ Alex Taurus
Крах империи Тутберидзе
Да ладно, она вон свеженьких у Булычевой забрала, даже странно как тщк до 18 доскребли, благодаря этому штабу подняли возрастной ценз, но всё равно из всех утюгов лучшие блин
+12
-3
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Флер де Лис
Ответ Александр Шульгин
Ну вот понятно стало что погнали тренироватся и на прокаты раньше чем все прошло и залечили. Тудберидзе пора уже привлекать к ответственности нашей федерации за такое безобразие одна Усачёва из последних чего стоит
Если бы регистрацию в инете ввели по паспортным данным, вас и вам подобных уже давно бы привлекли, как минимум по статье "Клевета".
+19
-10
+9
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Aola80
Это самая грустная новость для меня (. Очень-очень жаль, что Сонечка так долго не будет выступать. Но как бы там ни было, здоровье важнее всего! Бог даст, всё наладится и вернётся в спорт чуть позже. 😘
+10
-1
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ДИОНИС
Предлагаю всем дождаться официальной информации о состоянии здоровья Софьи Акатьевой, а не полагаться на непроверенные слова Жукова. Он уже много раз ошибался в своих инсайдах.
+8
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"Рот-Вайсс"
Ответ ретроградный меркурий
Нет слов, если не считать нецензурных. Черт с ним, с сезоном. Черт с ними, с соревнованиями. Переживём, подождём, как ждали Майю. Ногу Соне не доломайте, ироды. Дайте девочке нормально восстановиться и не пускайте на лёд, пока все полностью не заживёт. Иначе потеряем Суперсоника
Уже потеряли. Не думаю что с ней будут долго возиться имея в резерве Петросян, Садкову, Базылюк.
+12
-5
+7
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Alex Taurus
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Ответ Флер де Лис
Комментарий удален модератором
Акатьевой нет, Усачева ушла, Валиева провалилась, Петросян уже не та, Самсонов 6й. Это успех по вашему?
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alexnew
Не хочу каркать, но это больше напоминает конец карьеры. Очень жаль, если так. Но будем надеяться, что сможет восстановиться.
+14
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Andreas Soffliggare
Жестокий искусственный отбор в действии.
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lyubov61
Ответ Белые Росы
Болельщики подобрали другой тэг: #Уработаемвсехпоочереди
И кого уработали по очереди. Все травмированные в других группах стоят без всякой очереди, тк. одни у тренера.
+7
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alexnew
Ответ Irinnna
Всё как и у Даши Усачевой...
Даша Усачева никогда не имела ультра-си и все время была где-то там в предбаннике элиты, а Акатьевой прочили карьеру фигуристки, которая придет на смену Валиевой. Конечно, это неравноценные потери и для "Хрустального", и федерации, и для всего мирового фигурного катания, хотя оно и не признает сейчас российскую школу.
+9
-3
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alexnew
Акатьева всегда была очень светлой девочкой, не припомню вообще никаких высказываний от нее сомнительных, такой воин света... Очень жаль будет ее терять.
+11
-6
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Адриана
Ответ alexnew
Она же их и открыла для болельщиков, таких как Вы в том числе... Но это спорт. Вы же, наверняка, за Акатьеву болели потому, что она успешно выступала несколько сезонов на высочайшем уровне, исполняя ультра-си, но чем сложнее контент, тем легче травмироваться. Уверен, что никто ничего не форсировал, сейчас у нас не олимпийский сезон и вообще нет никаких международных стартов, но сломать ногу можно и скобу исполняя...
Да, Брэди не даст соврать, но Александр Шульгин настолько ненавидит Тутберидзе, что до него это никогда не дойдёт. Сезон проходной, можно пропустить, арчдли сто изменится в следующем, ( я имею ввиду политическую обстановку), так сто можно до конца восстановиться спокойно.
+8
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Любитель_ФК
Ответ Александр Шульгин
Зинина и Жилина не чемпионки России они пока вообще никто. Федерация должна думать о лидерах. Необходимо разберательство с тем как работает Тудберидзе и как у нее построено медицинское сопровождение спортменов
Значит, если не чемпионка страны, то ее можно ломать, а к чемпионкам особый подход? Странная избирательная логика.
+6
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Флер де Лис
Ответ Иван Иванов
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Да, блин, ну зачем такое писать?
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Irinnna
Ответ alexnew
Не хочу каркать, но это больше напоминает конец карьеры. Очень жаль, если так. Но будем надеяться, что сможет восстановиться.
Всё как и у Даши Усачевой...
+11
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Белые Росы
Ответ ДИОНИС
А также получившая недавно тяжёлую травму Бреди Теннелл, для которой этот сезон уже закончился.
ТШТ-ники до чего дошли в своей изворотливости: оказывается, в том, что Акатьеву доломали в ТШТ, виноват тренер американки Теннелл. Чудо логика! Лишь бы ни за что не нести ответственность
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Anna
Грустно, что большинству дела нет до спортсменов, а просто лишний повод набросить на тренеров. Тут недавно видео было Рубцовой после операции со шрамом на спине, и всем пофиг, единицы посочувствовали и пожелали здоровья. Вот она реальность, а все эти сотни комментариев не про спортсменку, к сожалению. Да и три подряд новости тоже не про спортсменку.
+10
-5
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elene.elene
Ответ ДИОНИС
А также получившая недавно тяжёлую травму Бреди Теннелл, для которой этот сезон уже закончился.
А может не будете про Теннел? Ей 25 лет. Она несколько сезонов покаталась. Это вообще разные ситуации. Акатьева только-только вышла во взрослые, один сезон, взяла чр. Все. И не ясно, будут ли ещё сезоны, сможет ли она вообще продолжать карьеру после этих переломов...
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missis-Zima
Ответ alexnew
Она же их и открыла для болельщиков, таких как Вы в том числе... Но это спорт. Вы же, наверняка, за Акатьеву болели потому, что она успешно выступала несколько сезонов на высочайшем уровне, исполняя ультра-си, но чем сложнее контент, тем легче травмироваться. Уверен, что никто ничего не форсировал, сейчас у нас не олимпийский сезон и вообще нет никаких международных стартов, но сломать ногу можно и скобу исполняя...
Конечно, форсировали.А как еще назвать многократные повторения,прогоны программ целиком по несколько раз.Конечно ,это дает результат.Но как же грустно за Соню.
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Любитель_ФК
Я понял одно из всех этих тревожных и даже пугающих сообщений о рецидиве травмы Сони Акатьевой, что никто ничего толком не знает и как пойдет восстановление, сколько потребуется для этого времени и чем все это закончится. Поэтому давайте будем надеяться на лучшее и не паниковать раньше времени. Боли просто могли возникнуть в результате небольшого повреждения и чтобы не рисковать, решили отложить выступления до лучших времен. Молодой организм , дать ему время и все будет хорошо. Надеюсь вторую часть сезона Соня сможет тренироваться , а может и выступать.
+5
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Белые Росы
Ответ Флер де Лис
Если бы регистрацию в инете ввели по паспортным данным, вас и вам подобных уже давно бы привлекли, как минимум по статье "Клевета".
Если б закон работал, вашу кумиршу давно бы отправили в места не столь отдаленные
+4
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alexnew
Ответ AAPolyansky
здоровья Соне, не гнаться за стартами а полностью вылечиться, торопиться некуда
Ну, теперь уж точно спешить некуда.
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Александр Шульгин
Ответ imaxim
Ещё одна завершившая похоже. Ждём интервью Этери, где она вновь будет отмывать пальто
Эта сейчас насочиняет с три короба оправданий что все плохие одна она в белом пальто
+15
-11
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Белые Росы
Ответ Иван Иванов
понятно короче. думаю Валиева следующая. #работаемдальше
Болельщики подобрали другой тэг: #Уработаемвсехпоочереди
+10
-6
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Darth_Pershman
Ответ ДИОНИС
А также получившая недавно тяжёлую травму Бреди Теннелл, для которой этот сезон уже закончился.
Это спорт, увы. Все добившиеся хотя бы каких-то успехов, имеют хронические травмы.
Также у нас почему-то все забывают, к чему в плане здоровья пришли к концу своих как раз-таки долгих карьер Великий начинающий тренер и Ирина Слуцкая.
+5
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glacial
Драматическая ситуация в женском одиночном для болельщиков.. Получается, что в целом без Акатьевой почти ясно, кто возьмет 1 место на чемпионате.
Софье здоровья! Хоть у мужчин в этом году более непредсказуемо будет.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ужас. Соня, здоровья. Лечись сколько нужно, фигурное катание в РФ все равно идет ко дну, смысл убивать здоровье?
+8
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Блинчик
Ответ Анастасия Прудникова
Хоть бы восстановилась Софья. Сейчас ее ситуация похожа на длительное восстановление другой "ультрасишницы" - Рики Кихиры. Правда, Рика дольше лечится. Я уверена, что Софья, как и Рика, вернется. Сейчас пусть здоровье восстанавливает поэтапно. Вон Самсонов, Хромых возвратились после длительных перерывов. Думаю, и Софья тоже сможет.
Рика вернулась, прыгнула 3С+2Т и опять слегла.
+3
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missis-Zima
Ответ alexnew
Вот поэтому Косторная в парном, пока в одиночном девочки травмы получают через одну каждый сезон.
Алена звонит Ане: ты слышала,она Акатьеву доломала?! Аня тактично промолчала,думая,как же вовремя я ускреблась..)
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Lennuci
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Тогда давайте всех привлекать-за Жилину, за Зинину и т.д., чего уж.
Именно, и за Фролову, Синицыну, младшую Жилину и т д и т п.
+3
0
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ДИОНИС
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Вы сами-то поняли, что написали?!
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Большое Путешествие Рузика
У Сони как-то всё наперекосяк пошло с прошлого межсезонья, и в свой первый взрослый сезон она входила уже сама не своя. От улыбчивой и открытой девочки не осталось и следа, постоянно чувствовалась нервозность и неуверенность. Я писала ей слова поддержки в инстаграм, много писала, и ей огромное спасибо, что отвечала. Очень жаль, что так выходит. Я очень её ждала... Надеюсь, что Соня вернётся.
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Alex Taurus
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Крах империи Тутберидзе
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ретроградный меркурий
Ответ Александр Шульгин
Ну вот понятно стало что погнали тренироватся и на прокаты раньше чем все прошло и залечили. Тудберидзе пора уже привлекать к ответственности нашей федерации за такое безобразие одна Усачёва из последних чего стоит
Да не факт, что погнали. Там и не надо никого гонять. Тутберидзе култивирует в девочках максималистский подход. Это правильно для побед, но ужасный побочный эффект заключается в том, что девочки совершенно перестают слышать сигналы организма и плюют на болевые ощущения. Там и гнать никого не надо, сами рвутся на лёд. Примеров масса - Медведева, вернувшаяся через месяц после стрессового перелома, Загитова, тренирующаяся со стертыми в кровь ногами, Щербакова с переломом мизинца "да отрежьте уже мне его и я пойду тренироваться" (в шутку, понятное дело, но наглядно отражает отношение к своему организму), Валиева, сломавшая ногу в юниорах и уже через два месяца напрыгивавшая квад к ЮЧМ. Там нужен грамотный врач в команду, который будет злым дядькой, не пускающим на лёд и дующим на воду - просто для баланса, как голос разума, иначе девушки будут продолжать игнорировать микротравмы и хронические болячки
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ДИОНИС
Ответ Darth_Pershman
Жилины, Зинина, Синицина и не только, наверное, тоже в ТШТ тренируются?
А также получившая недавно тяжёлую травму Бреди Теннелл, для которой этот сезон уже закончился.
+5
-2
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Флер де Лис
Удачи, здоровья и не слушать местных экспертов!
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Белые Росы
Ответ Anna
Грустно, что большинству дела нет до спортсменов, а просто лишний повод набросить на тренеров. Тут недавно видео было Рубцовой после операции со шрамом на спине, и всем пофиг, единицы посочувствовали и пожелали здоровья. Вот она реальность, а все эти сотни комментариев не про спортсменку, к сожалению. Да и три подряд новости тоже не про спортсменку.
Если б та, которую вы считаете тренером, была бы тренером...
+6
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Алексей Токарев
Надеюсь будет лечится без оглядки на турниры.
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Анна Беляева
Ответ Александр Шульгин
Зинина и Жилина не чемпионки России они пока вообще никто. Федерация должна думать о лидерах. Необходимо разберательство с тем как работает Тудберидзе и как у нее построено медицинское сопровождение спортменов
То есть не лидеры пусть переломаются вдоль и поперек. Кому они вообще нужны? Логика у вас, конечно.. а главное эмпатия и уважение к спортсменам так и прут из всех щелей.
+3
-1
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missis-Zima
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
вы нормальный?(
+2
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Анастасия Прудникова
Хоть бы восстановилась Софья. Сейчас ее ситуация похожа на длительное восстановление другой "ультрасишницы" - Рики Кихиры. Правда, Рика дольше лечится. Я уверена, что Софья, как и Рика, вернется. Сейчас пусть здоровье восстанавливает поэтапно. Вон Самсонов, Хромых возвратились после длительных перерывов. Думаю, и Софья тоже сможет.
+3
-1
+2
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Jylia Veer
Очень, очень жаль.
Но не будем раньше времени делать выводы. Неизвестно, как оно ещё повернётся, пока мы всё равно сидим без международных стартов с поэтаным поднятием возрастного ценза. Поэтому Соне - здоровья, спокойно восстанавливаться и не форсировать. А ещё сил, терпения и не отчаиваться. Непонятно, какая ситуация будет, когда нас разбанят.
+2
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lyubov61
Ответ Флер де Лис
Если бы регистрацию в инете ввели по паспортным данным, вас и вам подобных уже давно бы привлекли, как минимум по статье "Клевета".
++++++++
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