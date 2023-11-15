Мария Захарова: «Нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта»

Теги МОК Политика Мария Захарова Спорт-Экспресс Игры дружбы Легкая атлетика

Мария Захарова раскритиковала МОК за призыв отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — считает официальный представитель МИД России.

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.

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29 комментариев

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VictorVallecano
Представляю, как долго она думала над этой шуткой.
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U
Глубокая шутка. Видимо со дна бутылки пришлось доставать.
+32
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Aleksey Yashin
Блестящий каламбур от Марии Хазаровой!
👏👏👏
+20
-3
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Вячеслав Пустохин
Захарова точно знает где купить алкоголь в любое время суток, раз с утра пораньше она снова в своём классическом состоянии.
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простокрокодил
Ответ VictorVallecano
Представляю, как долго она думала над этой шуткой.
Очевидно вы ошибаетесь, шутку ей написали специально обученные люди. Думать это не ее работа.
+10
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Always_sam
Маша опять уничтожила врагов России. выдать ей в качестве премии бутылочки вискаря российского производства
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Костя Кот
Ответ VictorVallecano
Представляю, как долго она думала над этой шуткой.
да не, пьяная поперхнулась и придумала.
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Safari
Не Маруся, а бой-баба какая-то! Бахает перегаром по Баху! Бедолага не знает куда прятаться...
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Геннадий Тимченко
Почему на ресурсе так часто мелькает Μ.Захаροва, с комментариями обо всём, что попадается ей на глаза, но отсутсвует комментарий☝️ об её профессионализме и образе жизни🤔, данный кандидатом экономических наук, профессором, российском востоковедом, ведущим экспертом в области политики и экономики Израиля (а также других стран Ближнего Востока), президентом научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгением Янοвичем Сатанοвсκим❓🤷
+6
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HRYNDEL
Видимо после капельницы очухалась и бомбанула!!!
+4
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Российский пользователь
а некоторые целую страну
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S Works Tarmac SL7
Глядя на Марию создаётся впечатление, что это крайне нечистоплотная женщина
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huge_n_terrible
Перевожу – нечистоплотные чиновники превращают IOC (International Olympic Committee) в COI (College of Idaho) в горле мирового спорта.
Не поняли? Не смешно? Это Маррррииииия!
+3
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SadButTrue
Ответ Aleksey Yashin
Блестящий каламбур от Марии Хазаровой! 👏👏👏
От спикера МИД Исламской республики Иран Иирам Аворахаз
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DebunkerOfMyths
В чем-то мадам права. Действительно огромный такой, наглухо перекрывающий проход КОМище. Но не в "горле" и точно не для "мирового спорта"...
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Beloded2007
На английском эта супершутка не работает. Надо было что-то про IOC - COItus сказать
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Дональд Сабвейский
Спешите видеть, дамы и господа! Королева испанского стыда, Машка выпивоха, снова на Манеже!
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Собакин В.
Казалось бы, ничего нового в этом заявлении. Однако оно в очередной раз показывает, что все эти спичи адресованы россиянам
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psa.1207
Запей.
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Гусеконь
Ответ Beloded2007
На английском эта супершутка не работает. Надо было что-то про IOC - COItus сказать
а в нашем шутка, что наоборот слово написала?
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Плеймейкер87
КОМ - коробка отбора мощности
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Olga.t
Захарова решила в юмор сыграть? Попытка не засчитана.
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Sobachkin
Конечно же..... все врааааагииии
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Kapitan Klos
Мария Захарова - "знойная женщина, мечта поэта!" Какая же она все-таки необычная и оригинальная.
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Дмитрий Рабко
От ОКР все больше веет тяжким РОКом.
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Proper Chels
Задиссила.
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карабашка
Ой,ну какая изобретательная девушка.Не мок,а ком.Конгениально!
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