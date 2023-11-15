Мария Захарова: «Нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта»

Мария Захарова раскритиковала МОК за призыв отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают в КОМ в горле мирового спорта», — считает официальный представитель МИД России.

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.