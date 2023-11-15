Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Самаре. Фигуристка не выступила ни на одном соревновании в этом сезоне

Фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Самаре.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания России ( ) . Соревнования пройдут 18-19 ноября.

По информации журналиста Владислава Жукова, у обострились боли в ноге. Фигуристка не выступила ни на одном соревновании в этом сезоне.