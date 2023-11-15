Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Самаре. Фигуристка не выступила ни на одном соревновании в этом сезоне
Фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Самаре.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Когана. Соревнования пройдут 18-19 ноября.
По информации журналиста Владислава Жукова, у Акатьевой обострились боли в ноге. Фигуристка не выступила ни на одном соревновании в этом сезоне.
На ЧР то пригласят как сборницу, но будет ли готова?
Без Акатьевой женская одиночка теряет много.
Пусть как следует восстанавливается тогда.
Соне здоровья.
Здоровья! Надеюсь, что все же еще доведется увидеть ее на соревновательном льду. Чудесная спортсменка
Как же обидно😢
Слов нет.
У Этери Петросян по международке может во взрослые выходить
А больше да, никого
В обозначенной заявке на данный этап в ЖО было 11 девушек, как раз ещё одно место было Вероники.
Но любой нормальный человек посочувствует, как Соне, так и Веронике, и не попытается использовать их проблемы со здоровьем для наброса на нелюбимый ТШ.
В сезоне - потому как уже очевидно, что травма непростая и требует времени на восстановление. Соне - полностью восстановиться и чтобы больше ничего не беспокоило. Будем ждать.
А Петросян хоть один в прокате, но осиливала