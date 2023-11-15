Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Самаре. Фигуристка не выступила ни на одном соревновании в этом сезоне

Теги сборная России травмы ФФКР женское катание Александр Коган Р-Спорт Софья Акатьева Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Самаре.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Когана. Соревнования пройдут 18-19 ноября.

По информации журналиста Владислава Жукова, у Акатьевой обострились боли в ноге. Фигуристка не выступила ни на одном соревновании в этом сезоне.

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115 комментариев

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Defender64
Это уже по-настоящему плохо.
На ЧР то пригласят как сборницу, но будет ли готова?
Без Акатьевой женская одиночка теряет много.
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ретроградный меркурий
Очень плохая новость. Совсем уже тревожно за Соню, не доломали бы девочку. Черт с ним, с ЧР и с сезоном, главное - восстановиться нормально, чтобы ничего не болело. Иначе можно по пути Рики Кихиры пойти. Здоровья Соне, хорошего отдыха и полного восстановления. Обычно пишу "скорейшего", но тут явно не этот случай. Полного. Без недолеченных болячек, недовосстановленных связок, болевых ощущений и прочего шлейфа, на который спортсмены привыкают не обращать внимание.
+25
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Katerina Sunny
Соне здоровья, а с соревнованиями уже как получится в этом сезоне.
+18
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Аленка_76
Как жаль(Соня весь сезон пропускает (😭
Пусть как следует восстанавливается тогда.
+12
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Аля Иванова
Сонечка, девонька, выздоравливай. В жизни самое главное не медали и деньги, а здоровье.
+12
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Natalia Solomakha
Ответ RusVector
Здоровья Соне! А Щербакова, Трусова и Туктамышева поди уже локти кусают, что не выступают! Тут даже ультра си не нужны для победы!
Их и так неплохо кормят. Они с шоу и с рекламы - Трусова и Щербакова, по крайней мере - зашибают гораздо больше, чем все призовые водокачек. Ради которых ещё и убиваться на тренировках надо было бы.
+11
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SergioGF
Как обидно: в первую очередь из-за неё собирался смотреть этап. (((
+11
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Ягун Ягунини
(((
Соне здоровья.
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Леди Брэкнелл
Очень плохо, что Соня не может с травмами справиться никак, желаю ей полностью восстановиться и не форсировать. Лучше пропустить сезон, чем совсем доломаться.
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На Пекин
Сонечка, здоровья тебе, восстанавливайся!
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antrrap
Это очень грустная новость. Соня абсолютно завоевала мое сердце за последние два года 💔 здоровья Суперсонику!
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Aelinn
Ответ Аленка_76
Как жаль(Соня весь сезон пропускает (😭 Пусть как следует восстанавливается тогда.
она в сборной и действующая ЧР, если успеет подлечиться, думаю, до ЧР допустят. Главное, пусть выздоравливает!
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Yamaha555
Ответ Маргарита Михайловна
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Отстань от Валиевой уже
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Alia O
Жаль Акатьеву :(
Здоровья! Надеюсь, что все же еще доведется увидеть ее на соревновательном льду. Чудесная спортсменка
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Aelinn
Ответ ретроградный меркурий
Очень плохая новость. Совсем уже тревожно за Соню, не доломали бы девочку. Черт с ним, с ЧР и с сезоном, главное - восстановиться нормально, чтобы ничего не болело. Иначе можно по пути Рики Кихиры пойти. Здоровья Соне, хорошего отдыха и полного восстановления. Обычно пишу "скорейшего", но тут явно не этот случай. Полного. Без недолеченных болячек, недовосстановленных связок, болевых ощущений и прочего шлейфа, на который спортсмены привыкают не обращать внимание.
там мама врач, думаю, все будет сделано разумно.
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Jessi
Ответ Маргарита Михайловна
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У неё сейчас Петросян любимка
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Sedibus Perito
Пожалуй, лучше уж нормально восстановиться, сколько бы это ни заняло. Мы подождём. Главное, чтобы травма перестала беспокоить.
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Mouse.murs
Я так ждала ее выступление. Больше всех фигуристок
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Oleandra
Ответ RusVector
Может и так получиться, что никто у Тутберидзе ЧР не выиграет впервые с 2015! Вся надежда на Петросян! Ох как загрибуют ее, чувствую!
грибуют пока Муру.. боюсь, Аделии и квады не помогут.
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Рябиновые бусы
минус Соник и Дикиджи...теряем лучших.
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Е...С
Соне здоровья. Очень жаль, что ни ее ни Нику не получается увидеть.
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Анастасия Прудникова
Ответ Маргарита Михайловна
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А Валиева каким боком к травмам Софьи? Вы считаете, что ее нарочно травмируют ради побед Валиевой или что? 😳
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Мороженко
Ответ Oleandra
Про Жилину статейки не было?
Ну Жилина не была заявлена на этап, какие претензии??
+7
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Мороженко
Жилина и Акатьева были надеждой на этот сезон ещё летом, а сейчас обе в травме( и возможно обе не будут на ЧР
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Елена Спирина
Очень жаль, что опять не увидим выступление Сони, но здоровье важнее. Желаю полного восстановления до главного турнира -ЧР
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Роман Волков
Сонечке Здоровья и выдержки🙏❤️
Как же обидно😢
Слов нет.
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Док Аксель
Очень жаль, что так для Сони сезон так сложился неудачно, и она вынуждена пропускать этапы ГП. Но здоровье важнее. Успешного лечения, реабилитации и удачи !
+4
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Sedibus Perito
Ответ ретроградный меркурий
Очень плохая новость. Совсем уже тревожно за Соню, не доломали бы девочку. Черт с ним, с ЧР и с сезоном, главное - восстановиться нормально, чтобы ничего не болело. Иначе можно по пути Рики Кихиры пойти. Здоровья Соне, хорошего отдыха и полного восстановления. Обычно пишу "скорейшего", но тут явно не этот случай. Полного. Без недолеченных болячек, недовосстановленных связок, болевых ощущений и прочего шлейфа, на который спортсмены привыкают не обращать внимание.
Ну может наоборот, берегут и не пускают на лёд, что правильно. Они же там все амбициозные, не хотят в запасе сидеть. Других Этери не держит.
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Jessi
Ответ Дружба11
Вот,что Сони не будет мне жаль, скромная очень девочка, не выпячивается никогда, внутренняя культура заложена родителями, интеллигентность.... Сонечка, все будет хорошо,я посмотрел, выправляйся только не форсируя и не боясь за будущее и поверь восстановишь все.И с Мамой защитные меры энергетические-в обязательном порядке,как и Лизе говорю и Ками надо теперь тоже.!!!Надо понимать, что мир не только физический, видимый глазу)))но и насыщен энерго-информацонными полями-торсионными полями (квантовая физика),эгрегорами,мыслеформами,поэтому пора целенаправленно заняться самозащитой.Выполнишь рекомендации-восстановишься в два раза быстрее)))
Соня самая приятная была у Тутберидзе, чистая девочка
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Lapo Elkann
Соня надеюсь восстановится и останется суперсоником.
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22somebody22
Усачева 2.0
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Анастасия Прудникова
Ответ Oleandra
на прошлый была заявлена.. но статьи и тогда не было.
Пусть и Вероника, и Софья восстанавливаются! Здоровья девочкам!
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moonriver
Ответ Oleandra
Про Жилину статейки не было?
Акатьева Вас совсем не интересует? И не статейка это а информация. Когда Жилина снималась, информация тоже была. Как и по другим фигуристам.
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Olga Krayz
Жаль, здоровья Софье!
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Мурманчанин37
Печаль
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Мороженко
Ответ peppi-lia
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У Плющенко Муравьева пока в нормальном состоянии (17.5 лет)
У Этери Петросян по международке может во взрослые выходить
А больше да, никого
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Мороженко
Ответ Oleandra
на прошлый была заявлена.. но статьи и тогда не было.
Писали, что снялась, внимательнее надо быть
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Jessi
Ответ Natalia Solomakha
"Поломалась, несите новую". Грустно, но ожидаемо. Очередь Петросян выигрывать ЧР нынче. А выиграет в итоге Горбачева 🤣
Горбачёва один раз только квад на соревах осилила за всю карьеру.
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Ягун Ягунини
Ответ Мороженко
Ну Жилина не была заявлена на этап, какие претензии??
Была. Осталось всего два этапа, в Самаре и в Москве Вероника и Соня и должны были кататься. Другое дело, что Вероника снялась раньше, до объявления составов.
В обозначенной заявке на данный этап в ЖО было 11 девушек, как раз ещё одно место было Вероники.
Но любой нормальный человек посочувствует, как Соне, так и Веронике, и не попытается использовать их проблемы со здоровьем для наброса на нелюбимый ТШ.
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Рябиновые бусы
Ответ Мороженко
У Плющенко Муравьева пока в нормальном состоянии (17.5 лет) У Этери Петросян по международке может во взрослые выходить А больше да, никого
у Муравьевой по словам Плющенко хронические проблемы с надкостницей, поэтому обещанные 2 квада в ФГП никто так и не увидел и вряд ли когда-то увидит.
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Тайга86
Очень жаль, что у Сони не задалось в этом сезоне. Только здоровья и не падать духом.
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Sedibus Perito
Да, жаль. Сони в сезоне будет не хватать.
В сезоне - потому как уже очевидно, что травма непростая и требует времени на восстановление. Соне - полностью восстановиться и чтобы больше ничего не беспокоило. Будем ждать.
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Tatikolobok
Грусть))) Соне здоровья!
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Анастасия Прудникова
Софье скорейшего восстановления!
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galik55
Соня, главное здоровье, любим, ждали.
+3
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SergioGF
Ответ Аленка_76
Как жаль(Соня весь сезон пропускает (😭 Пусть как следует восстанавливается тогда.
Почему весь? Впереди есть ещё соревнования.
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Мороженко
Ответ Natalia Solomakha
"Поломалась, несите новую". Грустно, но ожидаемо. Очередь Петросян выигрывать ЧР нынче. А выиграет в итоге Горбачева 🤣
Горбачёва ни разу квад ещё не прыгнула, какой ЧР
А Петросян хоть один в прокате, но осиливала
+2
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Oleandra
Ответ Мороженко
Ну Жилина не была заявлена на этап, какие претензии??
на прошлый была заявлена.. но статьи и тогда не было.
+6
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Mira Val
Эх... Соне здоровья и терпения!
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SergioGF
Ответ Jessi
Акатик( только здоровья Соне! Но любители ТШТ не расстраиваются, сейчас притворно повздыхают и забудут, будут сейчас топить за Садкову, свеженький продукт с конвейера.
Не Акатик, а Суперсоник!
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