Елена Вяльбе: «Надо не обращать на МОК внимания, проводить Игры дружбы, БРИКС, и пусть репу чешут, как им самим вернуть доверие и авторитет»

Теги МОК Елена Вяльбе Политика ТАСС Игры БРИКС Игры дружбы Лыжи

Елена Вяльбе назвала МОК политизированной, а не спортивной организацией.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Это еще раз доказывает что МОК самая политизированная, а не спортивная организация. И конечно, МОК боится проведения таких мероприятий, принимая во внимание то, что МОК допускает всяких «гендеров», а огромное количество стран это не приемлет. Понимает, что теряет свои позиции.

Все, что последние годы делает МОК, – это только зарабатывает, применяет к неугодным санкции и задирает и задирает планку для организаторов Олимпийских игр.

А что они делают конкретно для спортсменов? Ничего! Надо не обращать на них внимания, проводить Игры дружбы, БРИКС, и пусть репу чешут, как им самим вернуть доверие и авторитет», – заявила Вяльбе

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России

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31 комментарий

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Александр Трифон0в
А почему просто не выйти из МОК? В чем проблема, если он так плох, да еще там выступают всякие нехорошие. А раз выйти не хотят, то значит все это просто дешевая пропаганда ненависти
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Слончик
Елена Вяльбе чаще дает комментарии, чем пользователи спорца. Неудивительно, что сортиры неутепленные на ее соревнованиях - некогда.
+29
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rdyabin@icloud.com
Будто толстая кухарка орет, размешивая перловку в чане.
Именно такое ощущение представляется, когда читаешь ее слова каждый раз.
+27
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Vvild
Ответ den70
Гендеры то тут причём?
Да хрен пойми этих сумасшедших. Навязчивые идеи видимо.
+15
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Артём Кочешев
Надо не обращать на МОК внимание, но каждый день давать интервью на эту тему я буду!
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Вячеслав Пустохин
Главы спортивных федераций, которым дают сумасшедшие деньги на импортозамещение международных турниров, сейчас все молятся, что бы наши спортсмены никогда не попали на международку. Ещё никогда они не имели доступа к таким бюджетам для распилов.
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den70
Гендеры то тут причём?
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petr
Как была совковой хабалкой ею и осталась и это ПРЕЗИДЕНТ ФЛГР--репа -козел --ПОЗОР!!!
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Василий Мартыхин
Действительно, это как же бедный МОК без доверия и авторитета со стороны великой Елены Вяльбе проживёт? Жалко его, право слово
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Ярик01
Ответ den70
Гендеры то тут причём?
Модное слово, раз сам вождь обращает на эту тему внимание, значит и подчиненным нужно использовать по любому поводу.
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Виталий ВВАЙ
Она хоть в курсе, что БРИКС - это Бразилия, Индия и ПАР. Там хоть один лыжник найдется? ))
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Игорь Новиков
Таких чиновников - не жаль. Адекватных спортсменов, которым подсовывают Игры дружбы вместо ОИ и ЧМ - жаль.
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Ковид 07.10.52
Ответ Артём Кочешев
Надо не обращать на МОК внимание, но каждый день давать интервью на эту тему я буду!
Приходиться отрабатывать подачки от однополярной власти
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Вячеслав Пустохин
Кто приедет-то на ваши игры БРИКС?
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Дмитрий Рабко
И пусть потом чешут свои репы те, кто решит игнорировать рекомендации МОК и приедут на "Дружбу", что будет дальше с их карьерой. Что там будет с выступлениями на иных соревнованиях, рекламными контрактами с крупными фирмами и т.д. и т.п.
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ОЛЛС1911
"Пусть репу чешут, козлы, в натуре!" - Вяльбе
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Data Architector
По вечерам у спортивной элиты жеребьевка, кто завтра выдает в СМИ стандартный текст с наездами на МОК, Баха...
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S Works Tarmac SL7
Это всё расчитано на внутреннего потребителя.В мире никто не слышит эти вопли из преисподней
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Beloded2007
Вьебля
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leon01
совок господа.совковая риторика....пусть сменятся пару поколений
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ChipsRobber
Власть в России и ее обслуга живут в параллельном мире.
Это России нужно чесать репу как вернуть доверие и авторитет.
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Джанлука Нальюка
Пусть чешут репу,приползут на коленях.
Когда они уже проснутся и осознают свое место в истории.
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Иван Прошкин
"чешут репу"...
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Melnikov1968
Риторика всех наших чиновников впечатляет метафорами, сравнениями, иносказаниями. Видно, что много читают, молодцы:)))
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Olga.t
Какой же гадкий этот МОК в глазах Вяльбе и К°... Но ОКР вовремя и в полном объёме платит взносы и ни в какую не желает покинуть эту ненавистную организацию.
А когда наших допустят до международных соревнований, обязательно кто-нибудь из нынешних возмущающихся скажет " Ну вот и приползли на коленях"..
Жаль только спортсменов, но они молчат.
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Ice81
Че там мок заёрзал))
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Сергей
Чёт Алёнушка совсем плоха стала, печень бы поберегла
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PolarBear
Ответ Вячеслав Пустохин
Кто приедет-то на ваши игры БРИКС?
это уже другой вопрос .
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