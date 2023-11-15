Елена Вяльбе: «Надо не обращать на МОК внимания, проводить Игры дружбы, БРИКС, и пусть репу чешут, как им самим вернуть доверие и авторитет»
Елена Вяльбе назвала МОК политизированной, а не спортивной организацией.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.
«Это еще раз доказывает что МОК самая политизированная, а не спортивная организация. И конечно, МОК боится проведения таких мероприятий, принимая во внимание то, что МОК допускает всяких «гендеров», а огромное количество стран это не приемлет. Понимает, что теряет свои позиции.
Все, что последние годы делает МОК, – это только зарабатывает, применяет к неугодным санкции и задирает и задирает планку для организаторов Олимпийских игр.
А что они делают конкретно для спортсменов? Ничего! Надо не обращать на них внимания, проводить Игры дружбы, БРИКС, и пусть репу чешут, как им самим вернуть доверие и авторитет», – заявила Вяльбе.
МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России
Именно такое ощущение представляется, когда читаешь ее слова каждый раз.
Это России нужно чесать репу как вернуть доверие и авторитет.
Когда они уже проснутся и осознают свое место в истории.
А когда наших допустят до международных соревнований, обязательно кто-нибудь из нынешних возмущающихся скажет " Ну вот и приползли на коленях"..
Жаль только спортсменов, но они молчат.