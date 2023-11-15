«Челси» мог нарушать ФФП с помощью офшоров Абрамовича. Клубу грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Азара, Конте, Керимову за трансферы Виллиана и Это′О (The Guardian)

«Челси» при Романе Абрамовиче мог нарушать финансовый фэйр-плей АПЛ и УЕФА.

По информации The Guardian, в ходе международного расследования Cyprus Confidential были обнаружены скрытые платежи, с помощью которых «Челси», предположительно, обходил ограничения.

Сообщается, что обнаруженные документы подтверждают платежи через офшоры, принадлежащие , которые проводились в период с 2005 по 2017 год. Общая сумма выплат составила несколько десятков миллионов фунтов.

Предположительно платежи были проведены в интересах «Челси» – среди бенефициаров, в частности, названы агент , приближенный к экс-тренеру «синих» агент и ряд членов руководства клуба.

В 2012 году «Челси» за 35 млн евро купил Азара у «Лилля». Агент бельгийца Джон Бико-Пенаке требовал внушительные комиссионные – около 6 млн фунтов. Как следует из документов, 29 марта 2013 года базирующаяся на Британских Виргинских островах компания Leiston Holdings, принадлежащая Абрамовичу, согласилась выплатить 7 миллионов евро дубайской компании Gulf Value FZE за «услуги, связанные со спортивными исследованиями и консультациями». Этот контракт был подписан Бико-Пенаке.

Кроме того, компания Leiston Holdings выплатила 1 млн фунтов клубу из Буркина-Фасо АСФБ, за который выступал . Контракт был подписан братом африканского футболиста через два месяца после перехода Траоре в «Челси» транзитом через «Осер».

В файлах по делу Cyprus Confidential также указано, что в период с 2005 по 2017 год компаниям, связанным с агентами Зораном и Владицей Лемич, были произведены выплаты на сумму не менее 7 миллионов евро. Владица в роли советника Абрамовича, как сообщается, сыграл ключевую роль в приходе в «Челси» , , и тренера .

Отдельные документы свидетельствуют о выплате 250 000 фунтов бывшему спортивному директору «Челси» , который рассказал The Guardian, что ожидал выплаты бонуса от «Челси», а не от другой компании, однако он не знал о каких-либо нарушениях.

Как следует из документов, 18 июля 2017 года принадлежащая Абрамовичу компания Conibair Holdings, базирующаяся на Британских Виргинских островах, подписала соглашение с итальянским агентом Пасторелло, в рамках которого заплатила 10 млн фунтов за 75% акций Excellence Investment Fund, компании, базирующейся в штате Делавэр, США. В тот же день «Челси» объявил, что Конте подписал новый контракт с клубом на 9,6 миллиона фунтов в год.

По словам юристов, « » может грозить штраф и снятие очков в , так как некоторые выплаты могли быть не задекларированы в отчетности, что является грубым нарушением финансовых правил АПЛ. Кроме того, могли быть нарушены правила ФФП УЕФА.

В материалах расследования также есть предположения о том, что Абрамович тайно финансировал попытки отменить финансовый фэйр-плей через суд. В феврале 2014 года его компания Leiston Holdings выплатила 100 000 фунтов юристу Жан-Луи Дюпону, который оспаривал законность ФФП в Европейской комиссии.

Также есть данные о тайных платежах, которые могут быть связаны с трансферами (30 млн фунтов) и (бесплатно) – ранее газета The Times сообщила о расследовании этих сделок, поскольку выплаты могли идти «российским организациям» в обход клуба.

Leiston Holdings Абрамовича заплатила двум компаниям, связанным с бывшим владельцем « » , за «услуги, связанные с футболом, включая скаутинг и другие консультации». Так, компании Tobeo Services Inc и Fernington Invest Corp, базирующиеся на Британских Виргинских островах, должны были получить по 12 миллионов евро каждая, как следует из документов от 10 июня 2013 года.

Кроме того, «синие» могли нарушить и правила , согласно которым клубы обязаны отчитываться о выплатах агентам. FA ведет расследование.

Напомним, продал «Челси» весной 2022 года. Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.

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