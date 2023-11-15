«Челси» мог нарушать ФФП с помощью офшоров Абрамовича. Клубу грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Азара, Конте, Керимову за трансферы Виллиана и Это′О (The Guardian)

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«Челси» при Романе Абрамовиче мог нарушать финансовый фэйр-плей АПЛ и УЕФА.

По информации The Guardian, в ходе международного расследования Cyprus Confidential были обнаружены скрытые платежи, с помощью которых «Челси», предположительно, обходил ограничения.

Сообщается, что обнаруженные документы подтверждают платежи через офшоры, принадлежащие Абрамовичу, которые проводились в период с 2005 по 2017 год. Общая сумма выплат составила несколько десятков миллионов фунтов.

Предположительно платежи были проведены в интересах «Челси» – среди бенефициаров, в частности, названы агент Эдена Азара, приближенный к экс-тренеру «синих» Антонио Конте агент Федерико Пасторелло и ряд членов руководства клуба.

В 2012 году «Челси» за 35 млн евро купил Азара у «Лилля». Агент бельгийца Джон Бико-Пенаке требовал внушительные комиссионные – около 6 млн фунтов. Как следует из документов, 29 марта 2013 года базирующаяся на Британских Виргинских островах компания Leiston Holdings, принадлежащая Абрамовичу, согласилась выплатить 7 миллионов евро дубайской компании Gulf Value FZE за «услуги, связанные со спортивными исследованиями и консультациями». Этот контракт был подписан Бико-Пенаке.

Кроме того, компания Leiston Holdings выплатила 1 млн фунтов клубу из Буркина-Фасо АСФБ, за который выступал Бертран Траоре. Контракт был подписан братом африканского футболиста через два месяца после перехода Траоре в «Челси» транзитом через «Осер».

В файлах по делу Cyprus Confidential также указано, что в период с 2005 по 2017 год компаниям, связанным с агентами Зораном и Владицей Лемич, были произведены выплаты на сумму не менее 7 миллионов евро. Владица в роли советника Абрамовича, как сообщается, сыграл ключевую роль в приходе в «Челси» Арьена Роббена, Бранислава Ивановича, Немани Матича и тренера Карло Анчелотти.

Отдельные документы свидетельствуют о выплате 250 000 фунтов бывшему спортивному директору «Челси» Франку Арнесену, который рассказал The Guardian, что ожидал выплаты бонуса от «Челси», а не от другой компании, однако он не знал о каких-либо нарушениях.

Как следует из документов, 18 июля 2017 года принадлежащая Абрамовичу компания Conibair Holdings, базирующаяся на Британских Виргинских островах, подписала соглашение с итальянским агентом Пасторелло, в рамках которого заплатила 10 млн фунтов за 75% акций Excellence Investment Fund, компании, базирующейся в штате Делавэр, США. В тот же день «Челси» объявил, что Конте подписал новый контракт с клубом на 9,6 миллиона фунтов в год.

По словам юристов, «Челси» может грозить штраф и снятие очков в АПЛ, так как некоторые выплаты могли быть не задекларированы в отчетности, что является грубым нарушением финансовых правил АПЛ. Кроме того, могли быть нарушены правила ФФП УЕФА.

В материалах расследования также есть предположения о том, что Абрамович тайно финансировал попытки отменить финансовый фэйр-плей через суд. В феврале 2014 года его компания Leiston Holdings выплатила 100 000 фунтов юристу Жан-Луи Дюпону, который оспаривал законность ФФП в Европейской комиссии.

Также есть данные о тайных платежах, которые могут быть связаны с трансферами Виллиана (30 млн фунтов) и Самюэля Это′О (бесплатно) – ранее газета The Times сообщила о расследовании этих сделок, поскольку выплаты могли идти «российским организациям» в обход клуба.

Leiston Holdings Абрамовича заплатила двум компаниям, связанным с бывшим владельцем «Анжи» Сулейманом Керимовым, за «услуги, связанные с футболом, включая скаутинг и другие консультации». Так, компании Tobeo Services Inc и Fernington Invest Corp, базирующиеся на Британских Виргинских островах, должны были получить по 12 миллионов евро каждая, как следует из документов от 10 июня 2013 года.

Кроме того, «синие» могли нарушить и правила Футбольной ассоциации Англии, согласно которым клубы обязаны отчитываться о выплатах агентам. FA ведет расследование.

Напомним, Роман Абрамович продал «Челси» весной 2022 года. Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.

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42 комментария

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Бенисио Дель Пьеро
Шейхи Ман Сити со спонсорами в лице фирм однодневок и завышенными выплатами в шоке от такого беспредела со стороны Челси
+36
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Leon Petov
Вопрос к прокуратуре, почему это всё вскрылось только после того как ушёл Абрамович?
"Главное не выйти на самих себя"
+27
-7
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sports!
Ман Сити: 🤭🤭🤭
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serginn
Был бы Рома у руля, н кто б Челси не тронул. Выгнали начальника Чукотки - пожинайте плоды.
+10
-4
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CyberUnited
Пока не накажут сити, на другие клубы АПЛ не имеют право дела заводить, лицемеры
+11
-7
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serginn
Ответ Фарид Харисов
То есть Челси должен пожинать плоды того, что государство их владельца зачморило, а потом ещё и начало вдогонку накидывать? Челси его не выгонял.
Ну сейчас коллективная ответственность в тренде.
+5
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Vedved
Ответ CyberUnited
Пока не накажут сити, на другие клубы АПЛ не имеют право дела заводить, лицемеры
Бред🤦🏻‍♂️
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Denisque78
Предположу, что из всех знатных еврофутбольных транжир так НЕ делает, ну примерно никто (т.е. все делают)
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serginn
Ответ андрей ф
Везде где есть наши соотечественники - коричневые пятна, стыдно
Ещё прощения попроси.
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aidos_1979
Должун 🗿
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Born is the King
гений Боули сам предоставил данные кстати
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xQcoW
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Шейхи Ман Сити со спонсорами в лице фирм однодневок и завышенными выплатами в шоке от такого беспредела со стороны Челси
Все нормально. Арабы успели закинуть подозрительный чемодан уефа
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Zlodimir
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Шейхи Ман Сити со спонсорами в лице фирм однодневок и завышенными выплатами в шоке от такого беспредела со стороны Челси
Ну на самом деле, думаю, шейхи об этом даже не знают 😂 просто «отслюнявливают» с почти бездонных счетов.
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onsigne
Ответ .ru
ну хоть немного отжавшим аукнется... маленькая месть это блюдо которое надо подавать прохладным
А причем тут отжавшие, Челси сам себя у Абрамовича не отжимал. Расследование если и будет инициировано, то теми же, кто отжал клуб.
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Zlodimir
Ответ serginn
Был бы Рома у руля, н кто б Челси не тронул. Выгнали начальника Чукотки - пожинайте плоды.
Если серьёзно, 100% расследование было начато ещё при Абрамовиче. Но потом забыли «закончить» 😂
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Фарид Харисов
Ответ serginn
Ну сейчас коллективная ответственность в тренде.
А, ну это да :)

Я противник такой политики во всех отношениях.
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Andrei Pavlov
Предлагаю отправить Челси в ФНЛ.
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Фарид Харисов
Ответ serginn
Был бы Рома у руля, н кто б Челси не тронул. Выгнали начальника Чукотки - пожинайте плоды.
То есть Челси должен пожинать плоды того, что государство их владельца зачморило, а потом ещё и начало вдогонку накидывать?

Челси его не выгонял.
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AllEx
Ответ андрей ф
Везде где есть наши соотечественники - коричневые пятна, стыдно
Он вам соотечественник какой: португальский, израильский или российский?
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Zlodimir
Роман Аркадьевич или его окружение небось и слил(и) информацию 😂
Месть подаётся холодной!
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внучок Бэйхайма
Предположительно… могли нарушить… как предполагается… всё ясно с расследованием
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Шейхи Ман Сити со спонсорами в лице фирм однодневок и завышенными выплатами в шоке от такого беспредела со стороны Челси
Это другое, ты не понимаешь
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Абрашка на"уевертил, а расплачиваться будет Боули и клуб...
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Denisque78
Ответ Leon Petov
Вопрос к прокуратуре, почему это всё вскрылось только после того как ушёл Абрамович? "Главное не выйти на самих себя"
я вообще не удивлюсь, если это и вскрылось с подачи Абрамовича. он же бесплатно Челси отдал вроде, ну вот и пожинайте
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Owen_the_Simple
Ответ Leon Petov
Вопрос к прокуратуре, почему это всё вскрылось только после того как ушёл Абрамович? "Главное не выйти на самих себя"
Аполитично рассуждаете
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окечуква
Это все понятно, заодно как обычно надо до кучи наказать Лудогорец и какое-нибудь Удинезе.
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Semen
Лу. До. Го. Рец.
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kutavlik
Ок, клуб накажете, а агенты - неприкасаемые??? Или они налоги с этих сумм заплатили??
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Cruel Snake
Коррупционное УЕФА, нарушающие всё что можно «МанСити» конечно будут это осуждать.
Ибо! Не фиг лезть!
Только мы!
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.ru
ну хоть немного отжавшим аукнется... маленькая месть это блюдо которое надо подавать прохладным
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