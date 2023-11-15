МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России
МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы.
Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд отметил, что это нарушит рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.
«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы.
Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», – заявил Маклауд, чьи слова приводит Inside the Games.
Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.
Хорошо, открываем Олимпийскую хартию:
"Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, ПОЛИТИЧЕСКОГО характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, НАЦИОНАЛЬНОГО или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса".
Вы ссылаетесь на цели олимпийского движения, которые сами и нарушаете. Лицемерные сволочи.
Что то на МОКовском новоязе.
У наших спортивных чинуш есть около полугода, чтобы почесать тыковку и затащить атлетов хотя бы сотни стран мира. Как хотят - подкуп, шантаж, угроза, через постель. Но Игры должны состояться в полноценном формате.
Впрочем, зная недюжинные таланты рук-ва Минспорта и ОКР, уверен, что они работу запорят. За что бы они ни брались, на выходе всё равно получается Спартакиада.
Ещё интересная фраза про "автономность спорта". Хорошо, игры дружбы политически ангажированы, очевидно. Но олимпийские игры также политически ангажированы.