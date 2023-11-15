МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы.

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд отметил, что это нарушит рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы.

Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», – заявил Маклауд, чьи слова приводит Inside the Games.

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.