МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России

Теги МОК Политика Джеймс Маклауд Игры дружбы Легкая атлетика

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы.

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд отметил, что это нарушит рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы.

Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», – заявил Маклауд, чьи слова приводит Inside the Games. 

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года. 

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30 комментариев

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Alex1104
А запрет на участие это не политизация?
+37
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МеняИгнорируетСпортс
"Противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".
Хорошо, открываем Олимпийскую хартию:
"Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, ПОЛИТИЧЕСКОГО характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, НАЦИОНАЛЬНОГО или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса".

Вы ссылаетесь на цели олимпийского движения, которые сами и нарушаете. Лицемерные сволочи.
+32
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+27
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Александр Аствацатуров
А если мы Израиль пригласим им тоже что то скажут?)))
+28
-7
+21
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VVS_CARTMAN
Ни стыда, ни совести
+19
-8
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ivanzhu90
Предостерегают (угрожают)
Что то на МОКовском новоязе.
+10
-4
+6
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ann-ermolova
О, как тараканы в банке забегали-то) Значит сапоги хорошие, надо брать!
+13
-8
+5
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Potapson
Ну во первых это всего лишь рекомендации, поэтому на них можно совершенно спокойно положить. А вообще конечно клоунада продолжается.
+6
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starichok77
Ответ Kapitan Klos
Доколе? Томас Баха надо срочно сместить с должности, он явно не справляется! А на должность председателя МОК назначить либо Рамзана Ахматовича Кадырова - выдающегося спортсмена, любимого руководителя и великого полководца, либо Ирину Александровну Винер-Усманову - выдающуюся спортсменку, любимую руководительницу Всероссийской федерации художественной гимнастики и великую общественно-политическую деятельницу. Так победимъ!
нет, дорогу молодым! Адама Кадырова, трижды героя, боксера с золотым пистолетом (для острастки оппонентов) и орденоносца на должность Баха)))
+3
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baytygan
позорит своего однофамильца Дункана...
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Viks
Ответ Егор Арефьев
Там уже давно забыли про международное право, начиная с того, что санкции официально может вводить только ООН, представьте себе, и далее по списку. Действия МОК часть его.
Чушь. МОК - независимая организация и никакого отношения к ООН НЕ ИМЕЕТ.
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Егор Арефьев
Ответ МеняИгнорируетСпортс
"Противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта". Хорошо, открываем Олимпийскую хартию: "Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, ПОЛИТИЧЕСКОГО характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, НАЦИОНАЛЬНОГО или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса". Вы ссылаетесь на цели олимпийского движения, которые сами и нарушаете. Лицемерные сволочи.
Там уже давно забыли про международное право, начиная с того, что санкции официально может вводить только ООН, представьте себе, и далее по списку. Действия МОК часть его.
+6
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Егор Арефьев
Ух ты
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АдминБЦ
Что и требовалось доказать. Ещё неделю назад было понятно, что одёргивание китайцев насчёт клубной лиги биатлона было пробным шаром. Он упал в лузу - Китай отказался. И теперь МОК делает то же самое, но в масштабе мультиспортивного события.

У наших спортивных чинуш есть около полугода, чтобы почесать тыковку и затащить атлетов хотя бы сотни стран мира. Как хотят - подкуп, шантаж, угроза, через постель. Но Игры должны состояться в полноценном формате.

Впрочем, зная недюжинные таланты рук-ва Минспорта и ОКР, уверен, что они работу запорят. За что бы они ни брались, на выходе всё равно получается Спартакиада.
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Дмитрий_22
Ответ Potapson
Ну во первых это всего лишь рекомендации, поэтому на них можно совершенно спокойно положить. А вообще конечно клоунада продолжается.
Следующим шагом будет отстранение тех, кто принял участие в этих играх, от участия в олимпиадах.
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Kapitan Klos
Доколе? Томас Баха надо срочно сместить с должности, он явно не справляется! А на должность председателя МОК назначить либо Рамзана Ахматовича Кадырова - выдающегося спортсмена, любимого руководителя и великого полководца, либо Ирину Александровну Винер-Усманову - выдающуюся спортсменку, любимую руководительницу Всероссийской федерации художественной гимнастики и великую общественно-политическую деятельницу. Так победимъ!
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rdyabin@icloud.com
Баху мучительной смерти
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Александр Сачков
А то что?
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Lol Ko
Ответ Alex1104
А запрет на участие это не политизация?
Это автономность!
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Ротенберг
Спустили с небес мечтаний на землю! Даже за деньги уже не купить друзей! Чиновники будут опять блеять про развитие альтернатив! Изгои в полном понимании этого слова((( за 25 лет от страны G8, до страны с которой никто не хочет иметь дело(((
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starichok77
Ответ Егор Арефьев
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и кто откажется от ОИ в угоду "дружбы"? ужель наши "верные друзья" - Китай и Индия?
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Егор Арефьев
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Viks
Ответ МеняИгнорируетСпортс
"Противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта". Хорошо, открываем Олимпийскую хартию: "Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, ПОЛИТИЧЕСКОГО характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, НАЦИОНАЛЬНОГО или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса". Вы ссылаетесь на цели олимпийского движения, которые сами и нарушаете. Лицемерные сволочи.
В хартии НЕ прописано права участвовать в олимпиаде!
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ Viks
В хартии НЕ прописано права участвовать в олимпиаде!
Да, но как это связано с моим комментарием? Двойные стандарты как они есть.
Ещё интересная фраза про "автономность спорта". Хорошо, игры дружбы политически ангажированы, очевидно. Но олимпийские игры также политически ангажированы.
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Ебздрогыч
И после этого нам Бах будет втирать об объединяющей силе спорта?
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Александр Сачков
Ответ Ротенберг
Спустили с небес мечтаний на землю! Даже за деньги уже не купить друзей! Чиновники будут опять блеять про развитие альтернатив! Изгои в полном понимании этого слова((( за 25 лет от страны G8, до страны с которой никто не хочет иметь дело(((
От страны Г8 до страны БРИКС
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