МОК о разнице между отстранением России и ситуацией в Израиле и Палестине: «Это следствие начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине»
В МОК заявили, что отстранение россиян вызвано нарушением олимпийского перемирия.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».
«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022.
Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», – заявили в пресс‑службе организации.
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
Израиль проводит геноцид. МОК:"Тут мои полномочия все."
Сцуко, как уж на сковородке 😂
Бах уже вляпался по полной. Однозначно в историю войдёт...
Когда Олимпиада не проходит, убивать можно. Тогда МОК не осудит.
Логично. Прекрасно. Гуманно.
PS : впрочем, учитывая то, как переведен текст, в оригинале там вообще могло быть только про новые правила игры в кёрлинг.