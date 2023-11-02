МОК о разнице между отстранением России и ситуацией в Израиле и Палестине: «Это следствие начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине»

В МОК заявили, что отстранение россиян вызвано нарушением олимпийского перемирия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Принятые меры и рекомендации являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022.

Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», – заявили в пресс‑службе организации.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм