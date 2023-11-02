МОК о разнице между отстранением России и ситуацией в Израиле и Палестине: «Это следствие начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Легкая атлетика

В МОК заявили, что отстранение россиян вызвано нарушением олимпийского перемирия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». 

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022.

Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», – заявили в пресс‑службе организации.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

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71 комментарий

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Дмитрий9779
Так спортсмены же не несут ответственности за свои правительства,вчера же об этом сами сказали.Подвозите обувь к МОК.
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Наталья Карлова
Не вовремя начали) надо было либо чуток раньше - либо попозжее) Какой цинизм! Вот Израиль вовремя все делает - потому - независимо от действий страны - спортсмены будут допущены...
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ann-ermolova
Грузия 08.08.08 нарушила олимпийское перемирие, и что-то никто её не отстранил. В МОК заврались окончательно и бесповоротно, прыгают, как вши на сковородке, пытаясь вывернуться, и закапывают себя всё больше и больше. Олимпийская хартия давно цинично и лицемерно попрана, оплёвана, и списана утиль в угоду американским заказчикам этого цирка. Похоже, то, что мы видим и является началом развала олимпийского движения
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molot p
другими словами, либеральный кукарёж про спорт вне политики был кукарежом, так и запишем
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Леди Брэкнелл
Так говорили же про безопасность наших спортсменов, а теперь вон оно что 🤡
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Potapson
Ясно. Даже можно сказать что по инициативе спортсменов и началась СВО.
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Tiggy
Выражение "гнилой запад" приобрело в последнее время новый смысл.
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Nick Crosier
Россия проводит СВО.МОК:"Отстраняем,коллективная ответственность,баним,запрещаем все российское"
Израиль проводит геноцид. МОК:"Тут мои полномочия все."
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Nick Crosier
Ответ foreverSKA
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3,3 тысячи детей погибли при обстрелах Газы.Это были штурмовики ХАМАС видимо. Лагерь беженцев был базой хамас, а больницы видимо ремонтировали технику хамас.
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banchik1
Прямо так и сказали - СВО?
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unreality
А, то есть, если бы начали немного позже и даже жахнули бы ядерным, это было бы норм. Хартия ведь не пострадала же.
Сцуко, как уж на сковородке 😂
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Dmona1
Редкостные клоуны...
Бах уже вляпался по полной. Однозначно в историю войдёт...
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MaksD
Луна была в ретроградном Меркурии...
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Рустем Галеев
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Церемония закрытия-20 февраля 2022 года
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Рустем Галеев
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а слепых от соревнований зачем отстранили?
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Фёдор Кузнецов
Грузия 2008?
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marchellinos
Лицемеры и 🤡
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Valery McCane
А в 2008 тогда почему Грузию не исключили и с олимпиады не выгнали? Помню медали получала грузинка в стрельбе прямо во время войны пятидневной.
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Рустем Галеев
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что то я сомневаюсь в том что если сво началось позже то российских спортсменов не отстранили бы,вашингтонский обком во главе с байденом и блинкеном командуют в мок,приказали баху отстранить,позорище
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ДИОНИС
То есть другие вооружённые конфликты в мире, идущие во время Олимпиад и Паралимпиад, для Томаса Баха и МОК не являются нарушением олимпийского перемирия?
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maripous
Вот и ответ не заставил себя ждать. Не хотят они видеть российских спортсменов на своих играх, ну не хотят. И пока США будут гегемонить, а мы под каждым райцентром сопли жевать ничего не изменится.
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Adams
О, новая версия.
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bamboocha
Ответ foreverSKA
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Почитай историю возникновения государства Израиль и сравни изначальную территорию и ту что сейчас. На какие мысли наводит?
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Arty Novikoff
То есть убивать нельзя только во время Олимпиад.

Когда Олимпиада не проходит, убивать можно. Тогда МОК не осудит.

Логично. Прекрасно. Гуманно.

PS : впрочем, учитывая то, как переведен текст, в оригинале там вообще могло быть только про новые правила игры в кёрлинг.
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Соль.
пхахахаха
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