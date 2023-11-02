Игроки «Реала» уверены в приходе Мбаппе летом, руководство – нет. «ПСЖ» хочет продлить контракт с форвардом, но это будет очень сложно
В «Реале» уверены в подписании Килиана Мбаппе.
По информации Marca, в раздевалке «Реала» предстоящий трансфер французского нападающего воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Агенты, игроки и журналисты, присутствовавшие в театре «Шатле» на церемонии вручения «Золотого мяча», считают, что переход Мбаппе в «Реал» летом 2024 года неизбежен.
В «ПСЖ» все еще надеются изменить ситуацию, но источники, близкие к команде, отмечают, что продлить контракт с Килианом будет очень сложно. Соглашение истекает по окончании этого сезона.
При этом отмечается, что руководство «Реала» пока не уверено в необходимости подписания игрока, которому клуб не полностью доверяет. В клубе знают, что боссы «ПСЖ» будут предлагать форварду крупные суммы, чтобы убедить его остаться.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 9 матчей, отличившись 10 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
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При этом сложность с Кубо в том, что паспорт он не получит (или получит через 10 лет, точно не помню, надеюсь меня исправят) из-за законов своей страны. Так что, это еще вопрос: согласится ли Реал на, по сути, потерю 1-го места из 3-х для игрока не из ЕС или нет? Лично я сомневаюсь, что согласится...