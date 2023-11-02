Игроки «Реала» уверены в приходе Мбаппе летом, руководство – нет. «ПСЖ» хочет продлить контракт с форвардом, но это будет очень сложно

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

В «Реале» уверены в подписании Килиана Мбаппе.

По информации Marca, в раздевалке «Реала» предстоящий трансфер французского нападающего воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Агенты, игроки и журналисты, присутствовавшие в театре «Шатле» на церемонии вручения «Золотого мяча», считают, что переход Мбаппе в «Реал» летом 2024 года неизбежен.

В «ПСЖ» все еще надеются изменить ситуацию, но источники, близкие к команде, отмечают, что продлить контракт с Килианом будет очень сложно. Соглашение истекает по окончании этого сезона.

При этом отмечается, что руководство «Реала» пока не уверено в необходимости подписания игрока, которому клуб не полностью доверяет. В клубе знают, что боссы «ПСЖ» будут предлагать форварду крупные суммы, чтобы убедить его остаться.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 9 матчей, отличившись 10 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

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57 комментариев

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madrilenos
учитывая как играет Джуд и как бысто он освоился в команде и Ла Лиге, плюс летом приедет Эндрик, а стоит ли в итоге подписать Мбаппе?
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Aleksey Yashin
Пошёл новый сезон сериала "Мбаппе и Реал"
+9
-1
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Panurge From hell
Ответ madrilenos
учитывая как играет Джуд и как бысто он освоился в команде и Ла Лиге, плюс летом приедет Эндрик, а стоит ли в итоге подписать Мбаппе?
Эндрику только исполнилось 17 лет.У Винисиуса с Родриго кризис.Так что стоит
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Panurge From hell
Ответ King_X
Кто хочет играть в Мадрид - переходит, посылая остальных еуда подальше, как это сделали Камавинга, Тчуамени и Джуд Кто мечтает о деньгах - так и находит алиби, постоянно заигрывая и переподписывая контракт с парижским мешком))
Мбаппе скорее трусливый и изнеженный.В Реале на него сразу свалится довольно большая ответственность(ассоциации с Криштиану и т.д.)А в ПСЖ-сколько бы он не вылетал из ЛЧ,французики всё равно будут его превозносить.
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Алекс Мамедов
Ответ wshnmn
Если они и в правду хочет бороться с Эрлингом а ЗМ, то в этом помочь ему сможет только Реал.
😁
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2vdhrvmmzf
И только болельщики Реала в комментариях на спортс исключают какой либо интерес к Мбаппе
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Adrenaline Z
не надоело который год реалу унижаться перед Мбаппе?
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Аскетизмом погоняю
Ответ Panurge From hell
так рационально делать ставку на игрока,которому 3 месяца назад было 16 лет
Мбаппе за Монако тоже не в 25 заиграл, при этом выходя в полуфинал ЛЧ
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flux
Ответ madrilenos
учитывая как играет Джуд и как бысто он освоился в команде и Ла Лиге, плюс летом приедет Эндрик, а стоит ли в итоге подписать Мбаппе?
Джуд оверперформит. 2.6 удара нужна всего лишь для гола. У Месси и Роналду в лучшие сезоны 5,5+. Он не сможет всегда так играть и дальше вытаскивать мадрид. Винисисус и Родриго в роли нападающих никакие, особенно Родриго. Нужен замыкающий форвард. Мбаппе вот ток, часто любит слева играть, даже когда в центре стартует, а там уже Вини, как они будут пространство делить вопрос к тренеру..
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Аскетизмом погоняю
Есть Эндрик, и судя как он играет,можно попробовать сделать ставку на него, а не брать токсичного и зацикленного на деньгах Мбаппе
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ rigobersong
Помните: Мы не зовем дважды!:))🤣🤣 Какое же МЧК посмешище:))
Посмешище в субботу было))
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Ruslan3132
Ответ Panurge From hell
так рационально делать ставку на игрока,которому 3 месяца назад было 16 лет
а 17 июля стукнет 18...ну раз он такой вундеркинд, что прыгает с 16 лет до 18 за полгода, может и на поле так получится.
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rigobersong
Ответ Игорь Климов
Мбаппе точно не будет в Реале, там есть кому играть, да и стоит он очень много.
но реал перед ним на коленях ползает, может и перейдет, тем более дают бонус и самую высокую ЗП в клубе:)) А Мбаппе любит внимание:))) И по цвету кожи заходит:))
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Zenith forever
Не понятно зачем сейчас Мбаппе нужен Реал. Раньше было более понятно, в ПСЖ он был одной из суперзвезд, но сейчас единственной остался, при этом - король Парижа и Франции. Трибуны рукоплещут. А в Реале может стать Винисиусом с таким же негативом с трибун.
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f0rmoceft
Я тоже не верю, что перейдёт. Сейчас дотянет до мая, ПСЖ ему 150 млн. подписного выделит и он с удовольствием останется.
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No Names
Ответ madrilenos
учитывая как играет Джуд и как бысто он освоился в команде и Ла Лиге, плюс летом приедет Эндрик, а стоит ли в итоге подписать Мбаппе?
Ты думаешь ктото всерьёз расчитает на Эндрика?...он же еще ребенек! Его берут на перспективу. А он впервое время скорее будет числится в Кастилье,чтобы место незанять(те кто не из евросоюза)
Как Винни потихоньку будет заигриватся в Мадриде.
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АдминБЦ
Ответ Aleksey Yashin
Пошёл новый сезон сериала "Мбаппе и Реал"
Третья часть Марлезонского балета... (с другой стороны, в канонической версии их 16)
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Harut Hovsepyan
Ответ No Names
Ты думаешь ктото всерьёз расчитает на Эндрика?...он же еще ребенек! Его берут на перспективу. А он впервое время скорее будет числится в Кастилье,чтобы место незанять(те кто не из евросоюза) Как Винни потихоньку будет заигриватся в Мадриде.
На счет мест: не думаю, что с этим сейчас есть проблемы - Вини, Родриго и Милитао свои паспорта получили, теперь все места свободны. А реальных кандидатов на эти места всего двое: Эндрик и Кубо.

При этом сложность с Кубо в том, что паспорт он не получит (или получит через 10 лет, точно не помню, надеюсь меня исправят) из-за законов своей страны. Так что, это еще вопрос: согласится ли Реал на, по сути, потерю 1-го места из 3-х для игрока не из ЕС или нет? Лично я сомневаюсь, что согласится...
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GuruFutbola
Ответ f0rmoceft
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Я вижу ты на опыте) поделись им в каком-то мчкашном паблике) тут спортивный сайт)
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FRE3StYLER
Ответ madrilenos
учитывая как играет Джуд и как бысто он освоился в команде и Ла Лиге, плюс летом приедет Эндрик, а стоит ли в итоге подписать Мбаппе?
еще Хоселу форму набирает)))
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No Names
Ответ Roman
12. Но я все равно старше среднестатистического фаната Реала, верящего в сказки про "дважды в Реал не зовут"
Незабудь подгузники менять...как же задолбали писать про в Мадрид дважды незовут,туда сюда? А тебе то что,иди покушай кашу,а то остынеть! Кстати Мбаппе только один раз звали,пока небыло второго раза! Как будет официальное предложение потом можете говорить.
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Peter Parker
Ответ Ruslan3132
а 17 июля стукнет 18...ну раз он такой вундеркинд, что прыгает с 16 лет до 18 за полгода, может и на поле так получится.
И насколько его хватит с нынешним графиком игр? На три месяца? Речь даже не о том, что его могут «сломать», а в том, что организм надорвется и к 20 годам он будет поломанным хроником
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Ханс Ланда
Главный вопрос - на какую позицию воткнуть Мбаппе, чтобы не навредить развитию имеющихся игроков?!
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f0rmoceft
Ответ GuruFutbola
Надо написать будет книгу с названием «по губам модриду каждое лето: история самой великой издевки в мире футбола», 100% станет бестселлером)
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Антиглор17
Местное глорье тоже уверены, уж третий год как там играет. А адекватные люди - нет, нечего ему там ловить в этой яме.
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