Париж (ATP). 3-й круг. Бублик борется с Димитровым, Хачанов сыграет с Сафиуллиным, Рублев – с ван де Зандшульпом, Джокович – с Грикспором
Карен Хачанов сыграет с Романом Сафиуллиным в третьем круге в Париже.
Андрей Рублев встретится с Ботиком ван де Зандшульпом.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 779 335 евро
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 2 ноября, 14.30
- Дата проведения
- 2 ноября, 14.35
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.30
- Дата проведения
- 2 ноября, 16.30
- Дата проведения
- 2 ноября, 19.00
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.30
- Дата проведения
- 2 ноября, 16.00
- Дата проведения
- 2 ноября, 13.10
Уже летит 0:3 с двумя проигранными подачами.
Сашке удачи сократить отставание в личке
Легкая и быстрая победа Димитрова.