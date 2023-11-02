Париж (ATP). 3-й круг. Бублик борется с Димитровым, Хачанов сыграет с Сафиуллиным, Рублев – с ван де Зандшульпом, Джокович – с Грикспором

Теги результаты ATP Rolex Paris Masters Теннис

Карен Хачанов сыграет с Романом Сафиуллиным в третьем круге в Париже.

Андрей Рублев встретится с Ботиком ван де Зандшульпом.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 779 335 евро

Открытые корты, хард

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) Роман Сафиуллин (Россия)
Дата проведения
2 ноября, 14.30
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
2 ноября, 14.35
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
2 ноября, 21.30
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
2 ноября, 16.30
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
2 ноября, 19.00
Онлайн матча

 

Даниэль Альтмайер (Германия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
2 ноября, 22.30
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
2 ноября, 16.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Александр Бублик (Казахстан)
6:2|6:2
Дата проведения
2 ноября, 13.10
Онлайн матча

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19 комментариев

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ДоминаторТенниса
У Григория сегодня может состоятся проходной матч, Бублик не сможет тащить как Медведев.
+3
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+3
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Вегетарианец_
Ответ Генадий Адамов
Синнеру дали на восстановление 14,5часов, сможет ли одолеть Де Минора? Если и он падёт, Ноле без особых усилий титул возьмёт
Новаку еще с Руне играть в 1/4.
+2
0
+2
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Вегетарианец_
Бублик вышел сливать?)
Уже летит 0:3 с двумя проигранными подачами.
+1
0
+1
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Вегетарианец_
И тут же под ноль взял подачу Грини.)
+1
0
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Генадий Адамов
Ципа -Киса, "обожающие друг друга" сойдутся в противостоянии, делаем ставки господа, кто кого?
+1
0
+1
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Дима Миронов
Зверев Циципас, вот битва,обычно в полуфинале встречались,а тут 1/8
Сашке удачи сократить отставание в личке
+2
-1
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den258
Ответ Генадий Адамов
Ципа -Киса, "обожающие друг друга" сойдутся в противостоянии, делаем ставки господа, кто кого?
Я за Саню, но, судя по последним играм думаю, что Ципа фаворит, хорошую форму набрал
+1
0
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Вегетарианец_
Ответ Генадий Адамов
Руне пока не тот, Альяссиму не смог ничего , противопоставить, у Ноле намечается лёгкая разминка-прогулка
Руне против Новака всегда выпрыгивает из штанов, чтобы его обыграть, плюс, вчера против Тима он был очень даже неплох, так что легкой прогулки у Джоковича точно не будет.
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Генадий Адамов
Ответ Вегетарианец_
Новаку еще с Руне играть в 1/4.
Руне пока не тот, Альяссиму не смог ничего , противопоставить, у Ноле намечается лёгкая разминка-прогулка
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Генадий Адамов
Ответ den258
Я за Саню, но, судя по последним играм думаю, что Ципа фаворит, хорошую форму набрал
согласен
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Вегетарианец_
Очень тепло пообщались Гриша с Сашей у сетки.)
Легкая и быстрая победа Димитрова.
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Вегетарианец_
О, наконец-то Саша ракетку сломал, а то как-то слишком спокойно он играл, даже не жаловался своей ложе.))
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ugmyanswer
🥨 идёт за Парижем
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ugmyanswer
Ну вот БП был, немного не хватает Саше
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pulyalke
у бублика такие красивые крысиные глазки))
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Генадий Адамов
Бублик настраивался на Даню, а тут Гриша, ну и поехала у него крыша, сливает, особого сопротивления не проявляет
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Вегетарианец_
Не, это был временный всплеск у Бублика - проиграл еще одну свою подачу. Щас Димитров будет подавать на сет.
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Генадий Адамов
Синнеру дали на восстановление 14,5часов, сможет ли одолеть Де Минора? Если и он падёт, Ноле без особых усилий титул возьмёт
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Вегетарианец_
Из последних 14 очков 11 взял Саша.)
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