Париж (ATP). 3-й круг. Бублик борется с Димитровым, Хачанов сыграет с Сафиуллиным, Рублев – с ван де Зандшульпом, Джокович – с Грикспором

Карен Хачанов сыграет с Романом Сафиуллиным в третьем круге в Париже.

Андрей Рублев встретится с Ботиком ван де Зандшульпом.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 779 335 евро

Открытые корты, хард

Третий круг