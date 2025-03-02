Солари забил за «Спартак» в дебютном матче – на 96-й «Оренбургу»

Пабло Солари забил гол в дебютном матче за «Спартак».

23-летний аргентинский нападающий на 74-й минуте вышел на замену в домашнем матче 19-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга » (2:0).

На 96-й он воспользовался пасом Маркиньоса и из-за пределов вратарской отправил мяч в сетку по центру.

Солари перешел в «Спартак » в зимнее трансферное окно из «Ривер Плейта » за за 12 млн евро с учетом бонусов.

Подробная статистика выступлений вингера доступна здесь .

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.