Солари забил за «Спартак» в дебютном матче – на 96-й «Оренбургу»
Пабло Солари забил гол в дебютном матче за «Спартак».
23-летний аргентинский нападающий на 74-й минуте вышел на замену в домашнем матче 19-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
На 96-й он воспользовался пасом Маркиньоса и из-за пределов вратарской отправил мяч в сетку по центру.
Солари перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Ривер Плейта» за за 12 млн евро с учетом бонусов.
Подробная статистика выступлений вингера доступна здесь.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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