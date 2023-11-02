В «МЮ» есть недовольные обращением тен Хага с Санчо и Магуайром. Часть игроков считает, что тренер ведет себя слишком жестко, но есть и поддерживающие нидерландца

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Не все в «Манчестер Юнайтед» одобряют поведение Эрика тен Хага.

Как передает The Telegraph, некоторые футболисты в частном порядке выражают недовольство тем, как главный тренер относится к вингеру Джейдону Санчо, отстраненному с первой половины сентября, и защитнику Харри Магуайру.

При этом в команде есть и преданные нидерландцу люди, которые убеждены, что его авторитарный подход подходит для того, чтобы изменить неудачно складывающуюся ситуацию.

Сообщалось, что вместо тен Хага руководство может пригласить Зинедина Зидана или Рубена Аморима.

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26 комментариев

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bevooch
Ответ Александр Бялт
такое чувство, что на спортсе подобная новость раз в 2-3 часа выходит, только слова в другом порядке публикуют. все уже это поняли
Ты открой новости по тегу "Александр Мостовой". Там одни и те же новости каждый день в течение года.
+31
0
+31
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Александр Бялт
такое чувство, что на спортсе подобная новость раз в 2-3 часа выходит, только слова в другом порядке публикуют. все уже это поняли
+27
0
+27
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Zlatan Ibra
Но есть и поддерживающие нидерландца голландцы
+20
-3
+17
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ el ruso guapo
У тен хага странный подход, конечно. Он вроде такой строгий, убирает санчо, выкидывает роналду. Но ты менеджер ёпта, а не физрук и тренер. Твоя задача найти нужных игроков на игру. Капитан команды нытик, на фланге Антони, а в нападение марсьяль. Чего мы ждём вообще от мю. То ли действительно игроки гамно, то ли тен хаг.
400 лямов за 2 сезона потратили, больше половины основы - это люди, которых купили под Тен Хага. Так что вопрос «То ли действительно игроки гамно, то ли тен хаг» можно переформулировать в «То ли тен хаг гамно, то ли тен хаг накупил гамно игроков»
+10
0
+10
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Alex Rhea
Вычислить этих преданных труда не составляет - Онана, Маласия, Лисандро Мартинес, Амрабат, Антони, возможно, ещё Эриксен.
Все эти люди прекрасно понимают, что последний день Тен Хага у руля МЮ станет по сути и их последним днём в МО
+9
-3
+6
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el ruso guapo
У тен хага странный подход, конечно. Он вроде такой строгий, убирает санчо, выкидывает роналду. Но ты менеджер ёпта, а не физрук и тренер. Твоя задача найти нужных игроков на игру. Капитан команды нытик, на фланге Антони, а в нападение марсьяль. Чего мы ждём вообще от мю. То ли действительно игроки гамно, то ли тен хаг.
+7
-2
+5
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Turs
Ответ Zlatan Ibra
Но есть и поддерживающие нидерландца голландцы
И один бразилец…
+4
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Крыс Пол
Башни Олд Траффорда
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Гол в девятину
Это ожидаемо.Такой жесткий подход как у Тен Хага работает только когда есть результат.

Но при первой же яме за такого тренера никто не будет сражаться, как это делали за Сульшера например.Тен Хаг сам выбрал такой стиль руководства
+3
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Мужанов Дмитрий Александрович
Наверное "эта часть игроков" думает что если придёт Зидан то можно будет расслабиться и тренироваться в пол силы а то и вовсе через день)) Ну а тем кто не попадает в состав можно будет публично критиковать тренера.
+3
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Роман Буянов
Ответ el ruso guapo
У тен хага странный подход, конечно. Он вроде такой строгий, убирает санчо, выкидывает роналду. Но ты менеджер ёпта, а не физрук и тренер. Твоя задача найти нужных игроков на игру. Капитан команды нытик, на фланге Антони, а в нападение марсьяль. Чего мы ждём вообще от мю. То ли действительно игроки гамно, то ли тен хаг.
Да игроки точно не самые плохие, все мы видели что Рэш, Эриксен, Бруну могут делать
+2
0
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_Amelina_ Landau
Лысого на мыло...
+1
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Тюменский медвежонок
уже и самому отбитому дураку понятно что тен Хаг и МЮ просто не подходят друг другу, единственное что удручает что весь шлак который он накупил останется после ухода и куда всех девать непонятно, жаль что тренеры не могут забирать с собой весь этот сброд который покупают
+1
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Гол в девятину
Ответ Stretford End
Ага. За Сульшера так сражались что просто его скинули. На шею этого добряка сели и поехали.
Сульшера раздевалка раз три спасла и заступилась, когда было достаточно слить буквально 1-2 матча и он бы вылетел из клуба.Но всему есть предел
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a2wai
Ответ Alex Rhea
Вычислить этих преданных труда не составляет - Онана, Маласия, Лисандро Мартинес, Амрабат, Антони, возможно, ещё Эриксен. Все эти люди прекрасно понимают, что последний день Тен Хага у руля МЮ станет по сути и их последним днём в МО
Эриксен вряд ли, в последнее время Тен Хаг его критиковал.

Да и судя по тому как грузно он играет есть ощущение, что он ждет смены тренера и просто дрейфует по течению, в прошлом сезоне он явно бодрее бегал.
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Stretford End
Ответ Гол в девятину
Это ожидаемо.Такой жесткий подход как у Тен Хага работает только когда есть результат. Но при первой же яме за такого тренера никто не будет сражаться, как это делали за Сульшера например.Тен Хаг сам выбрал такой стиль руководства
Ага. За Сульшера так сражались что просто его скинули.
На шею этого добряка сели и поехали.
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Stretford End
в теперешнем Юнайтед всегда есть кто то чем то недовольный.
и так уже много много лет.
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Stretford End
Ответ Тюменский медвежонок
уже и самому отбитому дураку понятно что тен Хаг и МЮ просто не подходят друг другу, единственное что удручает что весь шлак который он накупил останется после ухода и куда всех девать непонятно, жаль что тренеры не могут забирать с собой весь этот сброд который покупают
а кто МЮ подходит?
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red hikkikomori
Ответ Alex Rhea
Вычислить этих преданных труда не составляет - Онана, Маласия, Лисандро Мартинес, Амрабат, Антони, возможно, ещё Эриксен. Все эти люди прекрасно понимают, что последний день Тен Хага у руля МЮ станет по сути и их последним днём в МО
Ага, конечно, у них контракты у всех наверняка лет на 5, кроме Эриксена
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Руслан Мухамадиев
Ответ Zlatan Ibra
Но есть и поддерживающие нидерландца голландцы
Приятно, что граждане двух стран поддерживают друг друга.
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Carver
Ответ bevooch
Ты открой новости по тегу "Александр Мостовой". Там одни и те же новости каждый день в течение года.
Года?)
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Johnie
Где волшебная бутса Сэра Алекса?
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ParvizLNDRreal
Ну всё. Пошел слив тренера.
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