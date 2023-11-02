В «МЮ» есть недовольные обращением тен Хага с Санчо и Магуайром. Часть игроков считает, что тренер ведет себя слишком жестко, но есть и поддерживающие нидерландца

Не все в «Манчестер Юнайтед» одобряют поведение Эрика тен Хага.

Как передает The Telegraph, некоторые футболисты в частном порядке выражают недовольство тем, как главный тренер относится к вингеру , отстраненному с первой половины сентября, и защитнику .

При этом в команде есть и преданные нидерландцу люди, которые убеждены, что его авторитарный подход подходит для того, чтобы изменить неудачно складывающуюся ситуацию.

Сообщалось, что вместо тен руководство может пригласить Зинедина Зидана или Рубена Аморима.

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