В «МЮ» есть недовольные обращением тен Хага с Санчо и Магуайром. Часть игроков считает, что тренер ведет себя слишком жестко, но есть и поддерживающие нидерландца
Не все в «Манчестер Юнайтед» одобряют поведение Эрика тен Хага.
Как передает The Telegraph, некоторые футболисты в частном порядке выражают недовольство тем, как главный тренер относится к вингеру Джейдону Санчо, отстраненному с первой половины сентября, и защитнику Харри Магуайру.
При этом в команде есть и преданные нидерландцу люди, которые убеждены, что его авторитарный подход подходит для того, чтобы изменить неудачно складывающуюся ситуацию.
Сообщалось, что вместо тен Хага руководство может пригласить Зинедина Зидана или Рубена Аморима.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Все эти люди прекрасно понимают, что последний день Тен Хага у руля МЮ станет по сути и их последним днём в МО
Но при первой же яме за такого тренера никто не будет сражаться, как это делали за Сульшера например.Тен Хаг сам выбрал такой стиль руководства
Да и судя по тому как грузно он играет есть ощущение, что он ждет смены тренера и просто дрейфует по течению, в прошлом сезоне он явно бодрее бегал.
На шею этого добряка сели и поехали.
и так уже много много лет.