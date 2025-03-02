Мотта о «Юве»: «Отношения с командой отличные, разговоры о неуважении – ложь. Я бы хотел, чтобы у моих детей был тренер как я, принимающий решения после тщательного обдумывания»

Тиаго Мотта высказался об отношениях с игроками и руководством «Ювентуса».

«Чувствую ли я доверие клуба и игроков? Да, отношения между мной и командой отличные, так было и будет всегда: честность, ответственность и коммуникация.

В своей работе я принимаю решения, не торопясь, потому что не хочу совершать ошибки. Если бы у меня были дети, я бы хотел, чтобы у них был такой тренер, как я, принимающий решения после тщательного обдумывания.

Уважение было всегда, любой, кто говорит обратное, лжет», – заявил главный тренер «Ювентуса ».

У Мотты есть претензии к Копмейнерсу, Влаховичу и Гонсалесу. Тренер «Юве» высказывает замечания перед всей командой, игроки хотят больше эмпатии от него (La Gazzetta dello Sport)

Джунтоли об увольнении Мотты: «Это не обсуждается. Мы верим в проект «Юве», он принесет успех в будущем. Мы на правильном пути, вчерашний матч был почти необъясним»