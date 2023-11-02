Вероника Степанова: «Дети и подростки будут равняться на чемпионов потому, что медали дают призовые, которые превращаются в крутые тачки, последний iPhone и PlayStation 6»

Лыжница Вероника Степанова рассказала, как можно сделать Сибирь престижнее Альп.

«Полчаса. Ровно столько у вас займет между минутой, когда самолет приземлится, и моментом, когда вы встанете на лыжи. И это не Альпы – там вообще таких мест нет, разве что вы летаете частным самолетом в Санкт-Мориц. И даже не Осло – там до лыжни близко, но не полчаса. Это Ханты-Мансийск!

Я не люблю, когда лицемерят. Один из мифов состоит в том, что дети и подростки будут равняться на олимпийских чемпионов потому, что те – олимпийские чемпионы. Правда в том, что они будут равняться на чемпионов потому, что медали дают призовые, которые превращаются в крутые тачки, в последний iPhone и PlayStation 6 по спецзаказу. И ездят они по курортам, куда богачи слетаются. В Давос, например.

Сейчас даже очень обеспеченным жителям Москвы и Петербурга до Давоса далековато. И это шанс переключить мозги всем, снизу доверху.

Потому что моду для молодежи определяют те, кто раньше ездил на лыжах кататься в Давос, Церматт и Аспен, а теперь, видимо, в Эмираты, в Ski Dubai. Те, кто в пятницу вечером едет в Барвиху и на Патриаршие пруды, а утром пытается себя заставить доехать до Мещерского парка, чтобы поработать с тренером.

Так вот, хочу, чтобы они вместо этого сели на самолет ночью в пятницу и с утра уже встали на снег. И главное, чтобы все +100500 его/ее подписчиков в соцсетях это увидели. Только так можно сделать Сибирь престижнее Альп в мечтах и фантазиях моего поколения и поколения моей 11-летней сестры.

Только так можно заставить бизнес сказать: «Оу, а лыжи-то – прибыльное дело! Дай-ка я построю и у себя спорт-гостиницу, кафе здоровой пищи и саму лыжню».

Кстати, могу подсказать еще одно место, где можно встать на лыжи через полчаса после посадки: мой родной город Елизово. Чуть дольше лететь, но зато есть вулканы, термальные источники и красная икра. Ау, инвесторы!» – написала олимпийская чемпионка в колонке на сайте «Матч ТВ».