Вероника Степанова: «Дети и подростки будут равняться на чемпионов потому, что медали дают призовые, которые превращаются в крутые тачки, последний iPhone и PlayStation 6»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова деньги Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала, как можно сделать Сибирь престижнее Альп.

«Полчаса. Ровно столько у вас займет между минутой, когда самолет приземлится, и моментом, когда вы встанете на лыжи. И это не Альпы – там вообще таких мест нет, разве что вы летаете частным самолетом в Санкт-Мориц. И даже не Осло – там до лыжни близко, но не полчаса. Это Ханты-Мансийск!

Я не люблю, когда лицемерят. Один из мифов состоит в том, что дети и подростки будут равняться на олимпийских чемпионов потому, что те – олимпийские чемпионы. Правда в том, что они будут равняться на чемпионов потому, что медали дают призовые, которые превращаются в крутые тачки, в последний iPhone и PlayStation 6 по спецзаказу. И ездят они по курортам, куда богачи слетаются. В Давос, например.

Сейчас даже очень обеспеченным жителям Москвы и Петербурга до Давоса далековато. И это шанс переключить мозги всем, снизу доверху.

Потому что моду для молодежи определяют те, кто раньше ездил на лыжах кататься в Давос, Церматт и Аспен, а теперь, видимо, в Эмираты, в Ski Dubai. Те, кто в пятницу вечером едет в Барвиху и на Патриаршие пруды, а утром пытается себя заставить доехать до Мещерского парка, чтобы поработать с тренером.

Так вот, хочу, чтобы они вместо этого сели на самолет ночью в пятницу и с утра уже встали на снег. И главное, чтобы все +100500 его/ее подписчиков в соцсетях это увидели. Только так можно сделать Сибирь престижнее Альп в мечтах и фантазиях моего поколения и поколения моей 11-летней сестры.

Только так можно заставить бизнес сказать: «Оу, а лыжи-то – прибыльное дело! Дай-ка я построю и у себя спорт-гостиницу, кафе здоровой пищи и саму лыжню».

Кстати, могу подсказать еще одно место, где можно встать на лыжи через полчаса после посадки: мой родной город Елизово. Чуть дольше лететь, но зато есть вулканы, термальные источники и красная икра. Ау, инвесторы!» – написала олимпийская чемпионка в колонке на сайте «Матч ТВ».

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18 комментариев

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Sanya Kruus
для инвесторов сначала нормальное правовое государство построить надо, чтобы по хотелкам моли не отжимали бизнес лол
+19
-4
+15
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SkierNSK
С учётом того, как у нас чистят улицы от снега, встать на лыжи частенько можно прямо на выходе из аэропорта 🤣
+16
-3
+13
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diogoogogo
Ответ igls54
Дебильная логика
проветри) у тебя дУшный коммент
+6
0
+6
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rdyabin@icloud.com
Ответ igls54
Дебильная логика
Представь свою, мы оценим
+6
0
+6
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FC KARHU
Степанова из будущего вещает? Какой PS6???
+6
0
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igls54
Дебильная логика
+13
-10
+3
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Денис Т.
Ответ igls54
Дебильная логика
Нормальная логика, а то так и будете из своих налогов содержать профессиональный спорт. Лучше пусть инвесторы и частные спонсоры это дело курируют.
+5
-2
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Ярик01
52 года мужику, а басни для совсем ку-кушных пишет
+8
-6
+2
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Don_Krebs
Крутые тачки, iPhone и PlayStation - это порождения бездуховного прогнившего запада, с которым борется Россиюшка, грешно и святотатственно соблазнять молодежь этими дьявольскими побрякушками. Автомат Калашникова, бутылка водки и портрет великого Путина - вот действительно достойные призы за спортивные успехи!
+3
-1
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Слончик
Ответ Ярик01
52 года мужику, а басни для совсем ку-кушных пишет
Хау ду ю ду, феллоу кидс?
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hrehyznik
Тут видно ,что сама писала опус. Давос-богачи :) ха .вершина жизни- телефон и машина. Только они и зовут заниматься спортом. Малайчынка!
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Ivan Ivanych
А ещё, я заметил, что когда человек стсановится чемпионом, у него автоматически отнимается бОльшая часть мозга.
+1
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Илья Савчук
Ответ igls54
Дебильная логика
ну так это же Степанова
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Кенни Маккормик
Вероничка, ты людям денег на перелет, гостиницу и тренировки даешь? В Европу из Мск до известных событий было дешевле скататься, чем до Ханты-Мансийска, я уж не говорю о нормальном сервисе
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Ебздрогыч
Один из мифов состоит в том, что дети и подростки будут равняться на олимпийских чемпионов потому, что те – олимпийские чемпионы. Правда в том, что они будут равняться на чемпионов потому, что медали дают призовые, которые превращаются в крутые тачки, в последний iPhone и PlayStation 6 по спецзаказу. И ездят они по курортам, куда богачи слетаются. В Давос, например.

И самое прекрасное, что за счет налогоплательщиков, которым такие награды для спортсменов вообще не нужны
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krokodilych
Я тут прямо как в фильме "Джентльмены" - потерял нить задолго до Барри Уайта.
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Potapson
Ну это зависит как воспитать детей.
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