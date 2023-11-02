Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»

Роман Ротенберг эмоционально прокомментировал драку Ивана Зинченко.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата .

Во втором периоде нападающий « » подрался с форвардом СКА Иваном Зинченко.

«Хочу отметить вопиющий случай на льду. Зинченко чуть не убили на льду. Как это произошло?

Идет драка. Хоккейная драка, мужской вид спорта. Ребята подрались, драка закончилась, судьи приезжают, игрок соперника продолжает бить лежащего соперника в голову.

У него шрам на всю жизнь! Шрам. Могло быть намного хуже. Шрам на всю жизнь! Если бы он попал ему в висок, он бы умер.

Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно?

Если идет драка, судья приезжает, разнимает игроков.

Соперник продолжает бить его в голову, когда он лежит на льду. Это даже не бои без правил! На улице нет таких правил, когда люди дерутся! Там тоже есть правила.

У нас на сегодняшней день в лиге нет правил! Все все видели. Народ не обманешь. Наша сила в правде! Будем все вместе работать.

Сейчас нужно обращаться в любые инстанции, чтобы закончить беспредел! Это беспредел! У нас Танкова чуть не убили год назад, сейчас чуть Зинченко не убили.

У него шрам на всю жизнь, он весь в крови сидит в раздевалке. Он не сможет играть долгое время. У меня все, спасибо большое», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.