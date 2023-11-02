Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»

Теги Авангард СКА судьи видео КХЛ Роман Ротенберг Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Роман Ротенберг эмоционально прокомментировал драку Ивана Зинченко.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий «Авангарда» Марк Верба подрался с форвардом СКА Иваном Зинченко.

«Хочу отметить вопиющий случай на льду. Зинченко чуть не убили на льду. Как это произошло?

Идет драка. Хоккейная драка, мужской вид спорта. Ребята подрались, драка закончилась, судьи приезжают, игрок соперника продолжает бить лежащего соперника в голову.

У него шрам на всю жизнь! Шрам. Могло быть намного хуже. Шрам на всю жизнь! Если бы он попал ему в висок, он бы умер.

Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно?

Если идет драка, судья приезжает, разнимает игроков.

Соперник продолжает бить его в голову, когда он лежит на льду. Это даже не бои без правил! На улице нет таких правил, когда люди дерутся! Там тоже есть правила.

У нас на сегодняшней день в лиге нет правил! Все все видели. Народ не обманешь. Наша сила в правде! Будем все вместе работать.

Сейчас нужно обращаться в любые инстанции, чтобы закончить беспредел! Это беспредел! У нас Танкова чуть не убили год назад, сейчас чуть Зинченко не убили.

У него шрам на всю жизнь, он весь в крови сидит в раздевалке. Он не сможет играть долгое время. У меня все, спасибо большое», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

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40 комментариев

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Хей-Хо, а ну пошли!
Обычная хоккейная драка. Что оно несёт?)
+31
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barbarian1991
Действительно, в лиге для некоторых команд нет правил переходов, потолка зарплат и многих других...
+18
-1
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Makarosh
Симба спрашивает у Шрама
-ты что всю жизнь теперь с этим Зинченко будешь?
+15
0
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дурной сходненский гребист
Обычная драка. Клоун голову нам забивает, чтоб мы про результат не спрашивали
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Персональные данные Номер 67327384
Если в инстанциях не отзовутся - мы напишем в спортлото
+11
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Трент Резнор
Беспредел,беспредел…Вы хоть сами то понимаете,что это такое ?
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mbauer
Тут ещё один вопиющий случай, хочу обратить ваше внимание. На драку нельзя выходить лысым!!! Кулак же скользит! Это безусловное нарушение всех мыслимых правил чисто по беспределу!!!
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Ковид 07.10.52
Только упал, сразу разняли, как и положено, так еще и руки пожали, совсем голову потерял лучший тренер одного городка.
+5
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Владддд
А зинченао сразу полез, руку Вербе пожал, помог подняться. Не врет ли ротенберг?
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maska
Каждый раз думаешь, что ну хуже быть не может, но дно оказывается все глубже.
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MrManchester
Забавно когда многолетний "первый вице-президент Федерации хоккея России; член совета директоров, заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги, племянник председателя Федерации хоккея России" возмущается отсутствием правил в подотчетной организации.
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йозе марино
он почти как Леброн, когда тот когда Лейкерс проиграли Денверу в плей оф начал отвлекать внимание от поражения разговорами об окончании карьеры)))
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Vpered Zenit
Че то не видно,что бы Зинченко был в крови,и они вроде пожали друг друга руки,и удары по голове как Роман Борисович говорит,но как бы явных не видно.
А вот то что Ротенберг все это говорит,это защитная реакция от проблем в игре,которая у него накопилась,как бы уводит журналистов,переключает их на другую тему.
Если суммировать все что он наговорил в этом сезоне и в прошлом,то все вокруг виноваты,только не он.Но тут дело в игроках,хотят ли они с ним быть в лодке,у них контракты,послать не могут,слить тоже,будут огромные штрафы.
Итого все игроки под колпаком.Даже Серебряков дрогнул,пропускает,и снимают с ворот.
А это уже колокол Ротенбергу,взял лучшего с прошлого сезона,и вроде тащил когда пришёл,а теперь что?Такое ощущение что сами игроки вроде и говорят что Роман Борисович такой хороший и многому может чему то научить,а сами тихонько смеются за спиной.Но сами то подумаете,игроки должны быть за тренера,а они даже не в 8 ке.
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Black_Russian
Сказал человек, который намеренно пере*л клюшкой по спине в любительской лиге
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Улыбка Кавая Ленарда
Мне кажется или он хочет сказать что шрам это на всю жизнь?
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Don_Krebs
В НХЛ точно также в пылу драки упавших пытается добить тот, кто оказывается сверху, постоянно такое происходит. И обязательно пару ударов проходит до того момента, пока не наваливаются судьи. Не то чтобы это хорошо или норма, но это трудно контролировать, такие добивания происходят почти всегда и везде. Так что этот скулеж как всегда ни о чем.
Если Зинченко, как говорит самый выдающийся хоккейный специалист в истории, действительно такой хрупкий, что может скончаться от пары ударов, то ему надо срочно завязывать с хоккеем и поискать для себя менее опасную работу. И уж тем более не отвечать на вызовы в таких случаях.
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Дмитрий Якушевич
Ну он просто уводит внимание от результата. Никакой грязи не было, это. Удар в голову пришелся через пол секунды после падания, судьи сразу же разняли
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Super Bock
У нас на сегодняшний день в лиге нет правил !

Это говорит человек который всю лигу пылесосит, в поисках новой цацки-игрушки )))
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Dan Boyle
У мальчика истерика. Зовите санитаров!
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KaizerSoze
Зинченко сразу руку тянул Вербе после драки.
Где-то уже видел комментарий: «какие уважительные драки пошли в кхл, приятно смотреть»

А Ромка снова орет, что народ все видит 😂
Народ видит по-другому Ромарио, то что видишь ты - народ не видит))

Читаешь просто тавтологию, что он вообще несет, неуравновешенный, больной человек) я не представляю, как люди к нему идут работать - это же просто фарс, я думаю, что нет людей кто его уважает по-настоящему, без лицемерия.

Чему удивляться, что малокосос 22 года, 3 очка за 18 игр в сезоне, буквально кидается на судью, орет матом, ломает клюшку, затем снова кидается на судью, снова орет матом, лупит бортом, снова клюшкой - это вообще что??? Я не представляю, что бы ему в былые времена свои же в раздевалке дали, не представляю, чтобы при условном Николишине сопляк 22 года позволял себе такое поведение.
А тут тренер выходит и позволяет себе такую же истерику. Молодежи засирает голову, безнаказанностью, истериками.

Ну тут можно продолжать очень долго.
Я как болельщик Авангарда испытываю максимальную радость от победы именно над этим! И такой бальзам для глаз читать комментарии великолепные на спортсе, после слов: «народ все видит, сила в правде». Песня 🎵
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Machine Head
Плач Ярославны просто бальзам! Брагин весь в шрамах со сломанным носом на всю жизнь просто ржет.
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Антон Фалафель
Кокаиновая истерика от Йоси.
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J-12
лицемер
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Всё знаю
Мы разные драки что ли посмотрели?
Или у ромки уже колпак едет?)))Столько в самолёте времени провёл же)))
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fikc69
нормальная драка кого тут чуть не убили
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