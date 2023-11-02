Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Месси. Стороны планируют подписать контракт по схеме «1+1»

Луис Суарес может воссоединиться с Лионелем Месси в одной команде.

Уругвайский нападающий близок к переходу в « », сообщает El Pais. Футболист и клуб уже провели переговоры при помощи электронной почты, стороны планируют заключить контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Отмечается, что проблемы с коленом, ранее возникшие у игрока, решаются – каждый день проходит необходимые процедуры, нагрузки контролируются.

Ожидается, что уругваец прилетит в Майами для согласования последних деталей контракта в декабре. Он планирует сделать это после завершения сезона с « ».

Контракт 36-летнего форварда с бразильским клубом действует до конца 2023 года. Статистику игрока можно найти здесь.

Летом к « » присоединились бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – , и .

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