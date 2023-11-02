Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Месси. Стороны планируют подписать контракт по схеме «1+1»

Теги Гремио МЛС Лионель Месси возможные трансферы Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Луис Суарес может воссоединиться с Лионелем Месси в одной команде.

Уругвайский нападающий близок к переходу в «Интер Майами», сообщает El Pais. Футболист и клуб уже провели переговоры при помощи электронной почты, стороны планируют заключить контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. 

Отмечается, что проблемы с коленом, ранее возникшие у игрока, решаются – Суарес каждый день проходит необходимые процедуры, нагрузки контролируются. 

Ожидается, что уругваец прилетит в Майами для согласования последних деталей контракта в декабре. Он планирует сделать это после завершения сезона с «Гремио». 

Контракт 36-летнего форварда с бразильским клубом действует до конца 2023 года. Статистику игрока можно найти здесь

Летом к «Интер Майами» присоединились бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба

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48 комментариев

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error505
Это будет очень круто!
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Adrenaline Z
очень хотелось бы на это посмотреть, тем более Месси больше всех дружил и понимал Суареса
+24
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MigraTjk
Приятно будет поглядеть на старичков )) это как 11 друзей Оушена)) Набирает Месси свою команду) Еще бы Бэкхема заявить будет Фифа)😁
+19
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rigobersong
Суарес 15/16

53 матча 62 гола 25 голевых за клуб

Холанд 2022/2023

53 матча 52 гола 9 голевых

Вот что бы вы понимали, кто такой Суарес:))
+17
-5
+12
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rigobersong
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Хорошо что не 181222м игроком в истории после Роналду:))
+13
-5
+8
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rigobersong
Отличная новость:) Суарес должен был брать ЗМ, но его постоянно несправедливо прокатывали, в любом случае все знают, что он лучшая 9ка в истории:)))

https://ltdfoto.ru/image/y79LhV
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Влад Панарин
Вечер... простите, МЛС перестает быть томным)))) Надо будет их точно смотреть))))
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Алибек Багаутдинов
Ответ Chuha-Motibg
Комментарий скрыт
Чем он хуже Рауля, Шевченко и Нистелроя? Про Роналдо согласен, но вот про этих трех ты явно ошибся.
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rigobersong
Ответ QWertY
Холанд в ЛЧ: 33 матча 37 голов Суарес в ЛЧ: 73 матча 27 голов бгг))
К чему это манипуляция?:) У зубастика 40 матчей 14 голов, он дно получается?:))
+6
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Стас Игоревич
Славно попылили в своё время. Можно и кайфануть.
+3
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A K
Так круто, что даже не верится!
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Алибек Багаутдинов
Ответ Великий Алонсо
Теперь Месси будет всего лишь 4-й игрок команды после Бускетса, Суареса и Альбы
Роналду всего лишь 4-й игрок в истории после Месси, Пеле и Марадоны)
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Алибек Багаутдинов
Ответ Domian
Судя по выступлению за Гремио, Луис все еще способен на шедевры. Учитывая что в Интер Майами просто нет добротного напа, то Луис там будет как Бог.
Кампана не плохой нап, но не уровень Суареса конечно, хоть и постарелого.
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QWertY
Ответ rigobersong
Суарес 15/16 53 матча 62 гола 25 голевых за клуб Холанд 2022/2023 53 матча 52 гола 9 голевых Вот что бы вы понимали, кто такой Суарес:))
Холанд в ЛЧ: 33 матча 37 голов
Суарес в ЛЧ: 73 матча 27 голов
бгг))
+6
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Никита Алексеев
Ответ Adrenaline Z
очень хотелось бы на это посмотреть, тем более Месси больше всех дружил и понимал Суареса
В Америке же популярен покер? Есть бывший игрок Барсы на примете, хорошее трио получится
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rigobersong
Ответ QWertY
Холанд в ЛЧ: 33 матча 37 голов Суарес в ЛЧ: 73 матча 27 голов бгг))
Лучший игрок в истории маню Рашфор: 32 матча 12 голов:))
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clausevenzzz
Что там по Модричу ?
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El_Ilusionista
поиграть с другом на закате карьеры в лайтовой лиге в классном городе, за большие бабки.
что может быть лучше?
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Я Гражданин Мира
Давайте уж и неймара туда
И это будет не интер М старая Барселона
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Данил Попов
Если Луис перейдет,вот это компания соберётся.Пора будет переименоваться в Интер Барселона)
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QWertY
Ответ rigobersong
К чему это манипуляция?:) У зубастика 40 матчей 14 голов, он дно получается?:))
К чему твои? Холанд лучший бомбардир АПЛ и ЛЧ. Суарес хоть раз в своей карьере делал подобное?
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Beloded2007
Грядёт МКС: Месси - Кривцов - Суарес
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sundance
Кайф
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Алибек Багаутдинов
Ответ Я Гражданин Мира
Давайте уж и неймара туда И это будет не интер М старая Барселона
Не получится, увы.
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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