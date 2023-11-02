Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Месси. Стороны планируют подписать контракт по схеме «1+1»
Луис Суарес может воссоединиться с Лионелем Месси в одной команде.
Уругвайский нападающий близок к переходу в «Интер Майами», сообщает El Pais. Футболист и клуб уже провели переговоры при помощи электронной почты, стороны планируют заключить контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.
Отмечается, что проблемы с коленом, ранее возникшие у игрока, решаются – Суарес каждый день проходит необходимые процедуры, нагрузки контролируются.
Ожидается, что уругваец прилетит в Майами для согласования последних деталей контракта в декабре. Он планирует сделать это после завершения сезона с «Гремио».
Контракт 36-летнего форварда с бразильским клубом действует до конца 2023 года. Статистику игрока можно найти здесь.
Летом к «Интер Майами» присоединились бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
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53 матча 62 гола 25 голевых за клуб
Холанд 2022/2023
53 матча 52 гола 9 голевых
Вот что бы вы понимали, кто такой Суарес:))
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Суарес в ЛЧ: 73 матча 27 голов
бгг))
что может быть лучше?
И это будет не интер М старая Барселона