Месси не выиграл приз лучшему новичку МЛС. Форвард «Атланты» Якумакис получил награду

Лионель Месси не получил приз лучшему новичку МЛС.

Награда досталась нападающему « » . Греческий футболист провел 28 матчей в рамках регулярного сезона и забил 17 голов, поделив второе место в списке лучших бомбардиров лиги с Лусиано Акостой.

На приз лучшему новичку также претендовали (« ») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»). Аргентинец провел 6 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». На счету Левена 30 игр и 15 (6+9) баллов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!