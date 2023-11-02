Месси не выиграл приз лучшему новичку МЛС. Форвард «Атланты» Якумакис получил награду

Теги МЛС Лионель Месси Георгиос Якумакис Интер Майами Атланта Юнайтед Эдуард Левен Сент-Луис Сити Футбол

Лионель Месси не получил приз лучшему новичку МЛС.

Награда досталась нападающему «Атланты Юнайтед» Георгиосу Якумакису. Греческий футболист провел 28 матчей в рамках регулярного сезона МЛС и забил 17 голов, поделив второе место в списке лучших бомбардиров лиги с Лусиано Акостой.

На приз лучшему новичку также претендовали Лионель МессиИнтер Майами») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»). Аргентинец провел 6 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». На счету Левена 30 игр и 15 (6+9) баллов. 

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55 комментариев

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Зверёк
Ответ Смари Муха
Кто вообще включил его в список номинантов?
Ригоберка
+71
-10
+61
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Илья Мурашов
Понятное дело. Как можно сравнивать 28 матчей и 6 матчей? И то неполных, по полтайма играл.
+51
-5
+46
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Смари Муха
Кто вообще включил его в список номинантов?
+51
-15
+36
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Makeav
Ответ Смари Муха
Кто вообще включил его в список номинантов?
6 матчей, в которых 1 гол. Странно что ещё на звание лучшего игрока турнира не номинировали — вот что пиар с людьми делает.
+27
-12
+15
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Илья Мурашов
Ответ Кузя Гитарист
Зато Золотой Мяч достался
ЗМ достался за сезон, который закончился до его перехода в МЛС.
+24
-11
+13
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Eugene88
Не лучший во франции, не лучший даже в млс. Но лучший в МИРЕ! 😂😂
+23
-15
+8
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Domian
Ответ Eugene88
Не лучший во франции, не лучший даже в млс. Но лучший в МИРЕ! 😂😂
Он в МЛС сыграл 3 полных матча)
Так что угомони свои таланты.
+13
-7
+6
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FC.Barcelona
Ответ Eugene88
Не лучший во франции, не лучший даже в млс. Но лучший в МИРЕ! 😂😂
Якумакис>Роналду по индивидуальным наградам в этом году
+7
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+4
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Blaumerc
Ответ Злобный Конь
Так и пиши : за прошлый год. Что продемонстрировал Месси в этом году? Прекрасную работу пиар-службы?
так за этот год он ничего не получал (пока), какие претензии?
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Кефтеме
Ответ Makeav
6 матчей, в которых 1 гол. Странно что ещё на звание лучшего игрока турнира не номинировали — вот что пиар с людьми делает.
Так пиарили что даже этого не выиграл
+5
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+4
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Dimashay
Ответ Гамаль Хайдаров
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Между 11 и 10 игроками есть разница, туда поставить алкаша со двора, он тоже будет делать разницу
+3
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kaka10
Ответ Смари Муха
Кто вообще включил его в список номинантов?
за 5 хороших матчей ему ЗМ дали
а тут в МЛС целых 6 провёл, но не сработало
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VERBLYUD
Ответ ArnoNeputevy
Он в мире лучший. В МЛС не лучший.
В МЛС он перешел совсем недавно и сыграл всего 3 полных матча
+4
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Leganessi
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Ответ Greatest Of All Time
Описал ты карьеру рюналду.
Последние 8 лет Роналду не получил ни одного ЗМ. Все получил Месси, за МЛС+ферме лигу и 5 пенок на ЧМ в течении 8 лет. Это очень большой несправедливый позор.
+4
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Кашшай Чакырович
Ответ Смари Муха
Кто вообще включил его в список номинантов?
Зачем глупые вопросы такие задавать , это называется маркетинг , для раскрутки лиги имя Месси имеет огромное значение !
+4
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Moscwow
После позора с фиктивным ЗМ, решили дальше не разжигать и быстренько всунуть наградку ноунейму в последний момент
+6
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Сикарио
да все, забудьте
он больше ни один приз не выиграет
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chernov jr
Ответ Гамаль Хайдаров
о фанат, фан мю, соболезную
о, фан "правильных" команд и людей)) поздравляю с золотым мячом, какие дальше планы? наконец-то на отдых или дальше покорять вершины?

или дальше лежать?
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rigobersong
Ответ Zidan GOAT
За 1 гол в 6 матчах попал в номинанты Позор
Позор это прыгать на бровке и за счет партнеров взять ЧЕ, а потом бегать по всем углам и говорить, что он в одиночку затащил:))🤣🤣🤣
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VERBLYUD
Ответ mgarnet13
Позор, это быть тем, кто на своих плечах вытаскивает команду в финал ЧЕ, и там быть сломанным французским костоломом? Все, конечно, знают, что ты- шут, но должны же быть какие-то границы))
Вот это кринж ты несешь)))
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-2
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Greatest Of All Time
Ответ mgarnet13
Позор, это быть тем, кто на своих плечах вытаскивает команду в финал ЧЕ, и там быть сломанным французским костоломом? Все, конечно, знают, что ты- шут, но должны же быть какие-то границы))
Границы должны быть с мультиаккаунтиками.
+2
-2
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Greatest Of All Time
Ответ Leganessi
Шутки шутками, а так это и работает. Под Аргентинца подгоняют все его плюсовые ситуации в футболе. То есть если Месси хорошо выступил во дворе, это идет в зачет.
Описал ты карьеру рюналду.
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UseR
Это возмутительно! Нужно дать Месси ещё один золотой мяч за проявленное к нему неуважение. Не могли поставить 6 левых пенок в 6 матчах, чтобы он их реализовал?
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Александр Жук
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евГений
Ответ Сикарио
да все, забудьте он больше ни один приз не выиграет
Конечно. Будет плакать, вытирая слезы 8 ЗМами, кубком Америки и ЧМом ; ((
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