Месси не выиграл приз лучшему новичку МЛС. Форвард «Атланты» Якумакис получил награду
Лионель Месси не получил приз лучшему новичку МЛС.
Награда досталась нападающему «Атланты Юнайтед» Георгиосу Якумакису. Греческий футболист провел 28 матчей в рамках регулярного сезона МЛС и забил 17 голов, поделив второе место в списке лучших бомбардиров лиги с Лусиано Акостой.
На приз лучшему новичку также претендовали Лионель Месси («Интер Майами») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»). Аргентинец провел 6 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». На счету Левена 30 игр и 15 (6+9) баллов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Так что угомони свои таланты.
а тут в МЛС целых 6 провёл, но не сработало
он больше ни один приз не выиграет
или дальше лежать?