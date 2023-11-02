Александр Попов: «Мы не какие-то орки, соглашаться на выступления в нейтральном статусе не нужно ни в коем случае. На СВО ребята бьются за триколор, за нас с вами»

Теги плавание сборная России Александр Попов Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Александр Попов объяснил, почему он против выступлений в нейтральном статусе.

– Вы уже говорили, что против выступления в нейтральном статусе, но и не будете осуждать, если кто-то согласится на эти условия. Некоторые считают, что спортсмены тратят лучшие годы своей жизни ради заветной медали, поэтому нельзя отказываться от шанса попасть на Игры. Что можете ответить на это?

– Очень неоднозначная ситуация. Моя личная позиция – соглашаться на выступления под нейтральным статусом ни в коем случае не нужно по одной простой причине.

Сейчас в силу специальной военной операции ребята сражаются не под нейтральным флагом. Они бьются за триколор, за нас с вами. А наши спортсмены с какого перепугу должны ехать под нейтральным флагом?

Спорт – это как армия. У нас все жестко, иногда жестоко. С одной стороны, я понимаю ребят, а с другой, наверное, не стал бы так делать.

– Если Россия пропустит Олимпийские игры, то это будет проблемой для нашего спорта? На что это повлияет?

– В спорте все очень просто. Когда не можешь выступить на каких-то соревнованиях, ты находишь им замену. Если мы захотим, то сделаем это.

– Уже скоро мы проведем Игры Будущего, Игры БРИКС и Всемирные Игры дружбы. Эти соревнования покажут всему миру наши возможности по организации турниров и то, что Россия может быть важнейшим современным центром международного спорта?

– Россия всегда была центром международного спорта, как принимая соревнования на своей территории, так и участвуя. Здесь важно продемонстрировать наше нутро, нашу сущность, что мы не такие злые, как нас показывают.

У нас также две руки, две ноги. Мы не какие-то орки, как кто-то говорит. С нами нужно просто хорошо и спокойно общаться.

Когда с россиянами разговаривают на равных, то и мы себя чувствуем комфортно. У нас же есть самообладание и самооценка, самоуважение. Это все, что нам привили наши родители и культура, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию. 

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26 комментариев

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Makeav
Я не просил никого за меня биться 🤷🏻
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Злобный Конь
На СВО бьются за фантазии определенной группы людей,которые сами туда не поедут и родных не пошлют.
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Алексѣй Пестовъ
Вот и Александр Попов из гордости нации превратился в прокремлевское
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summerglau
А я-то думал, что бьются за 200к в месяц и помилование через полгода.
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Arty Novikoff
Нет, Саша. На "СВО" ребята бьются за кремль, за бабки, за пропаганду. По глупости своей и недалёкости. А рисковать своей жизнью за тряпочный символ - верх идиотизма. Жизнь одна, и за что она пропадёт?

А те, кто это всё затеял и организовал - они-то как раз не пострадают.
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lightrip
За триколор? 🤯 очень «патриотичненькое» прозвище у гос флага
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Вячеслав Свитюк
Снова Цыгановщина..
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Dortmund1988
На СВО бьются тупо за деньги и помилование,кому нужно,не более
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Трент Резнор
Мы не орки, мы гондорцы…
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Sergio19882007
За бабки там в основной массе бьются, а не за триколор-тв)
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Александр Ким
Тьфу!
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Боба Фетт
"Мы больше не орки"
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Rayuela
За язык никто не тянул, поэтому вполне симптоматичное высказывание
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#Грендайзер
Урки.
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brig_Mercury
Казалось бы глава МОК своим двуличным заявлением сплотил неравнодушных к спорту в незаконности отстранения, и тут слово взял Попов и приплел спортсменов к СВО. Вот из-за таких отбитых понимаешь, что спорт в нашей стране скорее политика, поэтому наших спортсменов воспринимают как "оружие" власти, а не как независимых субъектов.
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sun_paul
Ответ Makeav
Я не просил никого за меня биться 🤷🏻
тебя кто-то спрашивал? )
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uchiyamada
>>У нас также две руки, две ноги. Мы не какие-то орки, как кто-то говорит.

Если я правильно помню творчество Толкина, у орков тоже было по две руки и две ноги.
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Marcellus
Даже Писькофф подтвердил , что ребятки бьются за бабло . Это их выбор ...
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doctor3006
Мда, а раньше я его уважал...

Российский чиновник- это диагноз.
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Ковид 07.10.52
Все собрал в кучу...и все сражаются за нас и спортсмены и в сво, только нас не спрашивают, нужны ли нам эти сражения.
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юрка
Таких как он послушаешь, подумаешь, что сам МГУ закончил
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Ингвар
Александр Попов, в 1992 г в Барселоне выступал под белым флагом с 5 кольцами олимпийского движения.
В 18 лет и в 50 лет люди очень по разному смотрят на одну и ту же проблему.
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