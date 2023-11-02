Александр Попов: «Мы не какие-то орки, соглашаться на выступления в нейтральном статусе не нужно ни в коем случае. На СВО ребята бьются за триколор, за нас с вами»
Александр Попов объяснил, почему он против выступлений в нейтральном статусе.
– Вы уже говорили, что против выступления в нейтральном статусе, но и не будете осуждать, если кто-то согласится на эти условия. Некоторые считают, что спортсмены тратят лучшие годы своей жизни ради заветной медали, поэтому нельзя отказываться от шанса попасть на Игры. Что можете ответить на это?
– Очень неоднозначная ситуация. Моя личная позиция – соглашаться на выступления под нейтральным статусом ни в коем случае не нужно по одной простой причине.
Сейчас в силу специальной военной операции ребята сражаются не под нейтральным флагом. Они бьются за триколор, за нас с вами. А наши спортсмены с какого перепугу должны ехать под нейтральным флагом?
Спорт – это как армия. У нас все жестко, иногда жестоко. С одной стороны, я понимаю ребят, а с другой, наверное, не стал бы так делать.
– Если Россия пропустит Олимпийские игры, то это будет проблемой для нашего спорта? На что это повлияет?
– В спорте все очень просто. Когда не можешь выступить на каких-то соревнованиях, ты находишь им замену. Если мы захотим, то сделаем это.
– Уже скоро мы проведем Игры Будущего, Игры БРИКС и Всемирные Игры дружбы. Эти соревнования покажут всему миру наши возможности по организации турниров и то, что Россия может быть важнейшим современным центром международного спорта?
– Россия всегда была центром международного спорта, как принимая соревнования на своей территории, так и участвуя. Здесь важно продемонстрировать наше нутро, нашу сущность, что мы не такие злые, как нас показывают.
У нас также две руки, две ноги. Мы не какие-то орки, как кто-то говорит. С нами нужно просто хорошо и спокойно общаться.
Когда с россиянами разговаривают на равных, то и мы себя чувствуем комфортно. У нас же есть самообладание и самооценка, самоуважение. Это все, что нам привили наши родители и культура, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.
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А те, кто это всё затеял и организовал - они-то как раз не пострадают.
Если я правильно помню творчество Толкина, у орков тоже было по две руки и две ноги.
Российский чиновник- это диагноз.
В 18 лет и в 50 лет люди очень по разному смотрят на одну и ту же проблему.