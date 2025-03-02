Сидорова удалили в матче со «Спартаком»: игрок «Оренбурга» шипами зацепил ногу Маркиньоса и получил вторую желтую

«Оренбург» остался в меньшинстве во 2-м тайме матча со «Спартаком».

На 58-й минуте игры 19-го тура Мир РПЛ Максим Сидоров шипами бутс задел ногу Маркиньоса возле кромки поля. Главный арбитр встречи Павел Кукуян показал защитнику «Оренбурга» вторую желтую карточку. Первое предупреждение на 7-й минуте матча защитник «Оренбурга » также получил за фол на Маркиньосе. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм). Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»