Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»
Эрик тен Хаг высказался о неудачном старте сезона для «Манчестер Юнайтед».
Вчера манкунианцы вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» – 0:3. В турнирной таблице АПЛ «Юнайтед» занимает 8-е место, набрав 15 очков после 10 матчей.
«В данный момент мы находимся в плохом положении. Я беру на себя ответственность за это.
Я вижу в этом вызов. Я боец, и я участвую в этом бою, и я должен быть уверен, что разделю ответственность со своими игроками, и что мы будем держаться вместе, сражаться вместе и добиваться лучших результатов.
Мы должны все исправить. Это моя команда, и она не добивается результатов. Я несу ответственность. Как команда мы были недостаточно хороши, и каковы бы ни были причины, здесь не может быть оправданий.
Мы должны делать все лучше, мы должны повышать наши стандарты, потому что в противном случае никогда не достигнем нужного уровня игры и не добьемся результатов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Думаю, что многие сейчас вспоминают Сульшера, которого многие здесь гнали ссаными тряпками.
А ведь при нём:
- Вернулся стиль МЮ и фергитайм
- ТОПы вновь стали идти в МЮ
- Гарантированно попадал в ТОП-4 АПЛ вообще без единого вопроса и старался навязывать реальную конкуренцию за чемпионство.
- Каждый год железно выходил в финал разных чашек.
- Расчистил состав от неликвида.
- Ушли неадекватные трансферы и зарплаты Маунтам по 300к в неделю.
По-прежнему Оле физрук??? А я предупреждал, что дальше может быть существенно хуже. Нельзя так плохо относится к людям, бумерангом всё возвращается.
Очень жаль что у моего любимого МЮ так много глорья, которые очень быстро забывают все хорошее.
красава, настоящий боец, обожаю