Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о неудачном старте сезона для «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» – 0:3. В турнирной таблице АПЛ «Юнайтед» занимает 8-е место, набрав 15 очков после 10 матчей. 

«В данный момент мы находимся в плохом положении. Я беру на себя ответственность за это.

Я вижу в этом вызов. Я боец, и я участвую в этом бою, и я должен быть уверен, что разделю ответственность со своими игроками, и что мы будем держаться вместе, сражаться вместе и добиваться лучших результатов.

Мы должны все исправить. Это моя команда, и она не добивается результатов. Я несу ответственность. Как команда мы были недостаточно хороши, и каковы бы ни были причины, здесь не может быть оправданий.

Мы должны делать все лучше, мы должны повышать наши стандарты, потому что в противном случае никогда не достигнем нужного уровня игры и не добьемся результатов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fona
Если у Тен Хага закончились идеи, то самое время запретить Санчо пользоваться туалетом на базе клуба
+139
0
+139
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Развалил команду, игроки инвалидов напоминают и он ещё издевается над нами с такими заявлениями. Ждём новых унижений.
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ussaev M
врагу не пожелаешь такого бойца)
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ AF007
Комментарий удален модератором
Огнетушитель: пшшш, пшшшш
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anshef
Если охарактеризовать нынешний МЮ одним словом, то это болото. Причем на котором хотят что-то построить.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v.belorussky
Походу Тен Хаг всё. И если его уволят из МЮ, есть вероятность, что мы в принципе его больше не увидим в топ-клубах.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ты не боец, а совковый физрук с раздутым чсв.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eRo
Ответ Fona
Если у Тен Хага закончились идеи, то самое время запретить Санчо пользоваться туалетом на базе клуба
Ну или запретить кетчуп к картошке.)))) В прошлый раз именно это помогло)).
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ anshef
Если охарактеризовать нынешний МЮ одним словом, то это болото. Причем на котором хотят что-то построить.
А всякая постройка тонет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Борисенко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А всякая постройка тонет
Петра надо звать, у того получилось
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
На телеканале "Матч Боец" теперь должна выйти документалка про Эрика?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marti maccflaii
Товарищ Хаг ,это все из за Роналду и его нереализации моментов
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L.E.V
уволят на новый год 🧑‍🎄
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Леонов
С этим талантом не удастся расстаться быстро. Фанатам придется выходить на поле на коленях, признавать его величие и христом богом молить чтобы уже уехал наконец-то
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Ну раз он боец, то явно воюет не в ту сторону
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ Бене Гессерит
Вытаскивай его из себя
Так он давно уже в тебе) Я заказал его с бесплатной установкой)
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Якуб Колос
я игр МЮ не видел. но могу сказать по результатам, что нет самого главного - игры. В футболе всякое бывает. Ты атакуешь весь матч, а на 90 соперник первый раз ударил в створ и гол. Бывает обстрелял все штанки и перекладины , а гола и победы нет. Бывает вратарь соперника именно с твоей командой выдал один из лучших матчей в своей жизни. Бывает , что просто не везёт в течение матча. Бывает равная игра , но рикошет и всё - проигрыш. Бывает судья накосячил не в пользу команды. И это при всём при этом - есть игра у команды. Но с МЮ при Тен Хане нету этого ничего. Просвета не видно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Алексеев
Тен Хаг считает, что он в нокдауне, но по факту там уже глубокий нокаут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivannumber1
Всем переобувантам привет)

Думаю, что многие сейчас вспоминают Сульшера, которого многие здесь гнали ссаными тряпками.

А ведь при нём:
- Вернулся стиль МЮ и фергитайм
- ТОПы вновь стали идти в МЮ
- Гарантированно попадал в ТОП-4 АПЛ вообще без единого вопроса и старался навязывать реальную конкуренцию за чемпионство.
- Каждый год железно выходил в финал разных чашек.
- Расчистил состав от неликвида.
- Ушли неадекватные трансферы и зарплаты Маунтам по 300к в неделю.

По-прежнему Оле физрук??? А я предупреждал, что дальше может быть существенно хуже. Нельзя так плохо относится к людям, бумерангом всё возвращается.

Очень жаль что у моего любимого МЮ так много глорья, которые очень быстро забывают все хорошее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плакса Джон ушел налево
Когда пришел, говорил, что хочет, чтобы МЮ играл как Аякс. Аякс пробил дно в этом сезоне, держит свое слово челик. 💪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
спустя полтора года все таки решил разделить ответственность...
красава, настоящий боец, обожаю
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
супермяч
И кстати зачем МЮ рядовой боец, когда свободен целый полевой генерал? Он будет биться как тигр, а не как ласковая кошка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
heracks
Дистрофик лысый он а не боец
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
По началу казалось что он сможет добиться в Манчестере хороших результатов, но сейчас уже похоже пора принимать меры. За прошлогодний Кубок лиги конечно спасибо, дальше хотелось бы продолжить с человеком, который знает что делать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
супермяч
В чём его ответственность? Что ему будет стыдно? Он стыдясь, возьмёт компенсацию за увольнение и уедет?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий