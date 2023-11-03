Джокович одержал 15-ю победу подряд

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге в Париже обыграл Тэллона Грикспора – 4:6, 7:6(2), 6:4.

В первом сете серб вел 4:1, но затем проиграл пять геймов подряд.

Серб одержал 15-ю победу подряд. Серия началась в Цинциннати, а потом продолжилась на US Open, Кубке Дэвиса и в Париже.

Теперь Джокович сыграет с Хольгером Руне или Даниэлем Альтмайером.

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