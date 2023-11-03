Джокович одержал 15-ю победу подряд

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Тэллон Грикспор Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге в Париже обыграл Тэллона Грикспора – 4:6, 7:6(2), 6:4.

В первом сете серб вел 4:1, но затем проиграл пять геймов подряд.

Серб одержал 15-ю победу подряд. Серия началась в Цинциннати, а потом продолжилась на US Open, Кубке Дэвиса и в Париже.

Теперь Джокович сыграет с Хольгером Руне или Даниэлем Альтмайером.

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7 комментариев

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Iva_Nova
странный был матч...но победа есть победа :)
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+10
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Lanapiano
Ох, Новак. На морально-волевых и в конце дикая публика помогла, спасибо.
+6
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+5
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Ан Кот
Ура! такое отличное начало и потом началось что-то невразумительное, может легкое отравление?
+3
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Arti22
Как же Новаче съедает менталкой, очень сложно аутсайдерам играть против него, если у тебя нет характера железного и психики. Новак просто терминатор, великий игрок и человек.
+3
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flegmatichen
Ответ Iva_Nova
странный был матч...но победа есть победа :)
Хороший матч. Не набрав толком формы, переломил неудчно складывающийся матч в свою пользу.
Наблюдаем дальше )
+4
-1
+3
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Nikolay Stavrogin
Джокович в Париже последние 10 лет раньше четвертьфинала не выходит- 8 участий (9*текущий), 5 побед, 7 финалов, 1 (2*текущий) четвертьфинал.
Великая серия продолжается, не смотря на старания пиковейшего Талона
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S.Graf
Писать про 15 подряд побед Новака, у которого серия из 43 побед подряд - ну такое
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