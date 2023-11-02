«Спартак» – это как «Барса» в Испании: по стилю, философии. Главный соперник, вызывает наибольшую реакцию». Калешин о красно-белых
Евгений Калешин сравнил «Спартак» с «Барселоной».
Вчера красно-белые уступили «Краснодару» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:3).
«Глобально «Спартак» – это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии.
Все равно «Краснодар» – это провинциальный клуб. И если ты обыгрываешь «Спартак» или опережаешь его в таблице, это в истории клуба остается.
При всем уважении к «Зениту», «Динамо» или ЦСКА, именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию. Наверное, это самый главный соперник», – сказал главный тренер «Акрона».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Спартаковский дух - ДНК
Заговор - социологический мадридизм
Гинер/Газпром всё купил - Перес всё купил
7:1 - 8:2
До этого внимательно следил за ним и уважал его
А теперь не очень..
Это круто звучит, если не начать разбираться, что это максимум 5-10 тысяч активных фанатов, которые сейчас не ходят из-за фан уйди.
И в рамках общей фан базы клубов это капля в море.