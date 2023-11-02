«Спартак» – это как «Барса» в Испании: по стилю, философии. Главный соперник, вызывает наибольшую реакцию». Калешин о красно-белых

Теги Спартак ЦСКА Зенит Евгений Калешин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Акрон Футбол

Евгений Калешин сравнил «Спартак» с «Барселоной».

Вчера красно-белые уступили «Краснодару» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:3). 

«Глобально «Спартак» – это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии.

Все равно «Краснодар» – это провинциальный клуб. И если ты обыгрываешь «Спартак» или опережаешь его в таблице, это в истории клуба остается.

При всем уважении к «Зениту», «Динамо» или ЦСКА, именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию. Наверное, это самый главный соперник», – сказал главный тренер «Акрона». 

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52 комментария

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Leon Petov
Стеночки, забегания - тики-така
Спартаковский дух - ДНК
Заговор - социологический мадридизм
Гинер/Газпром всё купил - Перес всё купил
7:1 - 8:2
+62
-14
+48
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Антон Путятин
никогда ещё Барсу там не обcирaли
+17
-3
+14
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Owen_the_Simple
«Спартак» – это как «Барса», только вместо 5 ЛЧ – Копа дель Соль, а вместо Месси – Давыдов. А в остальном просто копия.
+17
-4
+13
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JENNINGS
Ответ Leon Petov
Стеночки, забегания - тики-така Спартаковский дух - ДНК Заговор - социологический мадридизм Гинер/Газпром всё купил - Перес всё купил 7:1 - 8:2
Дельфин, балерина - Суарес, Альба)
+20
-9
+11
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Никита Алексеев
Если только эквадорская Барселона)
+13
-4
+9
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MR Hahn
Ответ ZenitFan
это что нужно употреблять, чтобы себя считать какими то особенными ? то правила не так работают для их команды, то они как Барселона по игре духу и всему всему. читаешь таких деятелей и поражаешься. последние пару десятков лет ничего показать не могут, а все великие. известно то поддерживается только из-за раздувания скандалов и интриг. Спартак в футболе это как "пусть говорят" на ТВ.
Калешин к Спартаку отношения не имеет, а к футболу, в отличии от тебя, имеет.
+15
-7
+8
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ZenitFan
это что нужно употреблять, чтобы себя считать какими то особенными ? то правила не так работают для их команды, то они как Барселона по игре духу и всему всему. читаешь таких деятелей и поражаешься. последние пару десятков лет ничего показать не могут, а все великие. известно то поддерживается только из-за раздувания скандалов и интриг. Спартак в футболе это как "пусть говорят" на ТВ.
+19
-11
+8
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Кирилл.С-Пб
Вызывает, да. Рвотную реакцию 😂😂😂
+6
-2
+4
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denimo21
Спартак пусть в ноги к Селихову упадёт. Если бы на воротах стоял пухляш то штуки 4 ещё бы в первом тайме залетело
+8
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Zenith forever
Калешин в прошлом году с Акроном обыграл Спартак и как-то об этом стали забывать. Он решил напомнить, но его понесло и он решил заодно помечтать, что обыграл почти Барсу. Бывает.
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Леонид Матросов
Было такое чудодарование в Спартаке русский Месси по фамилии Давыдов, был в Барселоне такой настоящий Месси, вот и вся ассоциация что может быть общего между Барселоной и Спартаком.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ JENNINGS
Дельфин, балерина - Суарес, Альба)
Зарема - Лапорта
+7
-3
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azax
Очарованный борщом глаголит.
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Плевал я
Спартак - барса курильщика
+3
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zenit1925roma1927
Зря он это ляпнул
До этого внимательно следил за ним и уважал его
А теперь не очень..
+3
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Виктор
Ответ Алексей Ненахов
Так Спартак, ещё никто не оскорблял
Да уж. Главный соперник Акрона. Это тебе не хухры-мухры...
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Алексей Ненахов
Ответ Виктор
Да уж. Главный соперник Акрона. Это тебе не хухры-мухры...
Ну Акрон до Спартака , Локо и Динамо выбил , но про это все забывают
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Geronimo Good
Не ожидал от Калешина такой высокопарной ерунды услышать.
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deadjoker
Интересно, а у лапорты есть подруга из эскорта которая хочет поуправлять клубом 🤔
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Михон Мясной
Ответ Owen_the_Simple
В Испании телекомментаторы тоже десятилетиями рассказывали зрителям про барселонский дух, барселонскую погоду, барселонскую "народность" и изобретение Барселоной базовых элементов футбола вроде стеночек и забеганий?
Зато есть, что рассказать. И будут рассказывать. А про политпроект забудут на другой день, после того, как расформируют.
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Зелёный гопник
Спартак - это Барселона курильщика 😂
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Зайцев Руслан
Ну а кто же еще потешный юбилейный зеротитульник как не Барселона
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schwein
Ответ dimanchik179
просто любая команда настраивается на Спартак на 300%, и у Спартака самое большое количество болел, которые ходят, ездят за клубом. это было, есть и будет всегда.
>у Спартака самое большое количество болел, которые ходят, ездят за клубом.
Это круто звучит, если не начать разбираться, что это максимум 5-10 тысяч активных фанатов, которые сейчас не ходят из-за фан уйди.
И в рамках общей фан базы клубов это капля в море.
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Owen_the_Simple
Ответ timoff6@mail.ru
Кубок Пари матч
Забыл. Каюсь. У Спартака столько международных трофеев, что не мудрено что-то пропустить.
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Перстень Уэстбрука
Было много шуток про рычаги, но это слишком
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