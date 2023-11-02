Евгений Калешин сравнил «Спартак» с «Барселоной».

Вчера красно-белые уступили « » в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:3).

«Глобально « » – это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии.

Все равно «Краснодар» – это провинциальный клуб. И если ты обыгрываешь «Спартак» или опережаешь его в таблице, это в истории клуба остается.

При всем уважении к « », « » или , именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию. Наверное, это самый главный соперник», – сказал главный тренер «Акрона».

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