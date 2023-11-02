Константин Зырянов: «Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой. Тогда и еврокубки придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях»
Зырянов высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
«Мне-то что грустить? Я выполняю свою работу. У меня есть конкретная роль. Мне не грустить надо.
У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой. Нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами? Правильно?
Когда все это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой», – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист сборной России Константин Зырянов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Что это должно быть? И, пожалуйста, не просто фантазии местных городских сумасшедших с сайта, а реальные цитаты хозяев страны.
1. Что, по мнению российского руководства, должно стать итогом СВО?
2. Как они рассчитывают этого добиться?
Скорее наоборот - набросают в шляпу голосов за исключение РФС из УЕФА (раз уж Дюков и ко не хотят уходить сами).
Бито либо бред сумасшедшего, либо дешёвый популизм, рассчитаный не знай на кого, третьего просто не знаю?
Что за бред?
https://www.rbc.ru/politics/25/02/2022/6218eb349a7947c006e9c19f
Теперь Кремль готов вести переговоры и заключать договоры с нацистами и наркоманами?
Это нормально вообще? У тебя это противоречий не вызывает?