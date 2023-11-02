Константин Зырянов: «Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой. Тогда и еврокубки придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях»

Зырянов высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Мне-то что грустить? Я выполняю свою работу. У меня есть конкретная роль. Мне не грустить надо.

У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой. Нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами? Правильно?

Когда все это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой», – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист сборной России Константин Зырянов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!