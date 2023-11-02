Константин Зырянов: «Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой. Тогда и еврокубки придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях»

Теги Константин Зырянов премьер-лига Россия Первая лига Черноморец Новороссийск Политика Чемпионат.com Футбол

Зырянов высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Мне-то что грустить? Я выполняю свою работу. У меня есть конкретная роль. Мне не грустить надо.

У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой. Нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами? Правильно?

Когда все это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой», – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист сборной России Константин Зырянов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

190 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Уууууу, а я ведь был хорошего мнения об этом человеке. Телевизор никого не щадит, везде мозг в кашу превращает.
+323
-72
+251
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homo Faber
О, ещё один из общества "...и приползут к нам на коленях".
+186
-32
+154
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Homo Faber
О, ещё один из общества "...и приползут к нам на коленях".
А можно наконец, спустя столько времени, хотя бы узнать четкую формулировку этой победы, к которой они все так стремяться?
Что это должно быть? И, пожалуйста, не просто фантазии местных городских сумасшедших с сайта, а реальные цитаты хозяев страны.
+104
-13
+91
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю макароны
Ответ Клирик
Комментарий удален модератором
А что значит победы России? вы можете обозначить пункты и критерии? Вот у президента, его пресс-секретаря, у министра обороны, у главных пропагандистов с ТВ цели и задачи менялись раз так 10-20. Я не понимаю что значит победа России
+80
-10
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Конечно победим, ну или пропаганда расскажет что победили.
+77
-16
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raufka
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
по 150 раз дедушка несет какую-то заевшую пластинку про запад, англосаксов и боевых комаров. Так в итоге в чем будет победа?
+64
-3
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homo Faber
Ответ Саша Пушкин
А можно наконец, спустя столько времени, хотя бы узнать четкую формулировку этой победы, к которой они все так стремяться? Что это должно быть? И, пожалуйста, не просто фантазии местных городских сумасшедших с сайта, а реальные цитаты хозяев страны.
Вот и я не могу ни от кого добиться чёткого ответа на вопросы:
1. Что, по мнению российского руководства, должно стать итогом СВО?
2. Как они рассчитывают этого добиться?
+58
-6
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZjzoRe
базара ноль, сформулируй только как должна выглядеть победа
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_FoX-
Ответ JENNINGS
Интересно, в каких это фантазиях они все видят, чтобы ФИФА и УЕФА «ПРОСИЛИ бы Россию» вернуться? Бито либо бред сумасшедшего, либо дешёвый популизм, рассчитаный не знай на кого, третьего просто не знаю? Что за бред?
Это подростковая логика. Я победю, все приползут на коленях. Можно отталкиваться от ценностей, от моральных установок, но нет - я задоминирую, они меня зауважают. Это примерно, как избить чувака до полусмерти и заставить его признать, что он не прав, в том, что вы не разошлись с ним в узком коридоре. Кому-то это приносит чувство успокоения и ощущение победы и правоты.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goshforever
Осталось только понять, с чего бы это Скандинавия, Британия, Прибалтика, Польша и остальные вдруг полюбят Россию после победы и захотят с ней играть.

Скорее наоборот - набросают в шляпу голосов за исключение РФС из УЕФА (раз уж Дюков и ко не хотят уходить сами).
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Моль у многих мозг сгрызает.
+47
-15
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Акимов
А в чём заключается победа? В денацификации? Чтобы по национальному признаку людей не вытряхивали из самолетов? Хотя погодите...
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Рогач
Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
Мне важно его мнение
+43
-13
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Интересно, в каких это фантазиях они все видят, чтобы ФИФА и УЕФА «ПРОСИЛИ бы Россию» вернуться?
Бито либо бред сумасшедшего, либо дешёвый популизм, рассчитаный не знай на кого, третьего просто не знаю?
Что за бред?
+39
-9
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Рогач
Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
Было бы не важно, не сидел бы здесь и не читал.
+35
-7
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
А вы правда не заметили, что за эти 150 раз цели и задачи звучали ооооочень по-разному?
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ schwein
Комментарий скрыт
А как это стыкуется с тем, что Кремль объявил украинский режим нацистским и президент РФ призывал украинских военных свергнуть наркомана Зеленского и взять власть в стране в свои руки?
https://www.rbc.ru/politics/25/02/2022/6218eb349a7947c006e9c19f

Теперь Кремль готов вести переговоры и заключать договоры с нацистами и наркоманами?
Это нормально вообще? У тебя это противоречий не вызывает?
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Рогач
Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
Мне интересно общаться. А ты зачем тут пишешь ?
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыло советов
Какая жижа в голове
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Игорев
Как он собрался победить НАТО? Такие, как Зырянов ведь считают, что военные действия идут именно с ними же.
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
terskiycoast
Ответ Саша Пушкин
А как это стыкуется с тем, что Кремль объявил украинский режим нацистским и президент РФ призывал украинских военных свергнуть наркомана Зеленского и взять власть в стране в свои руки? https://www.rbc.ru/politics/25/02/2022/6218eb349a7947c006e9c19f Теперь Кремль готов вести переговоры и заключать договоры с нацистами и наркоманами? Это нормально вообще? У тебя это противоречий не вызывает?
Ну так и избрание Порошенко сначала называли "нацистким переворотом", а потом "лучшим выбором Украины"))) И ничего - пипл схвал, не в первый раз же)))
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ krokodilych
А вы правда не заметили, что за эти 150 раз цели и задачи звучали ооооочень по-разному?
Это еще пол беды, некоторые недоброжелатели утверждают, что говорили это разные люди-двойники...
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
наша победа,победа России - это не повышение ВВП,а повешение ВВП.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savarona25
Прямо как по Пушкину: и чтобы весь цивилизованный мир был у нас на посылках. Кончилось там, правда, все печально для участников.
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GibsonFlyingV
Ответ _FoX-
Это подростковая логика. Я победю, все приползут на коленях. Можно отталкиваться от ценностей, от моральных установок, но нет - я задоминирую, они меня зауважают. Это примерно, как избить чувака до полусмерти и заставить его признать, что он не прав, в том, что вы не разошлись с ним в узком коридоре. Кому-то это приносит чувство успокоения и ощущение победы и правоты.
Вот истину глаголете. Еще почему-то наш народ любит прям с придыханием говорить "вот при Путине нас боятся". Ментальность такая
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий