Варламов сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска «Вашингтона». Он догнал лидеров сезона по шатаутам

Теги рейтинги Айлендерс Вашингтон Семен Варламов НХЛ Юнас Юханссон Тристан Джерри Хоккей

Семен Варламов сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска «Вашингтона».

Вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой игры регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс». 

35-летний россиянин провел свой 3-й матч в текущем сезоне. С его статистикой можно ознакомиться здесь

По числу шатаутов в текущей регулярке (2) Варламов делит первое место с лидерами лиги – Тристаном Джерри («Питтсбург») и Юнасом Юханссоном («Тампа»). 

Отметим, что сегодняшний матч на ноль стал для Семена 40-м за карьеру в лиге.

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2 комментария

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Stan Giroux
Ответ болтун
А мог бы за Вашингтон пылить
Мог бы и за СКА, но зачем?
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