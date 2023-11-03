Варламов сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска «Вашингтона». Он догнал лидеров сезона по шатаутам
Семен Варламов сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска «Вашингтона».
Вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой игры регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс».
35-летний россиянин провел свой 3-й матч в текущем сезоне. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
По числу шатаутов в текущей регулярке (2) Варламов делит первое место с лидерами лиги – Тристаном Джерри («Питтсбург») и Юнасом Юханссоном («Тампа»).
Отметим, что сегодняшний матч на ноль стал для Семена 40-м за карьеру в лиге.
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