Варламов сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска «Вашингтона». Он догнал лидеров сезона по шатаутам

Семен Варламов сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска «Вашингтона».

Вратарь « » был признан первой звездой игры регулярного чемпионата против «Кэпиталс».

35-летний россиянин провел свой 3-й матч в текущем сезоне. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

По числу шатаутов в текущей регулярке (2) делит первое место с лидерами лиги – («Питтсбург») и («Тампа»).

Отметим, что сегодняшний матч на ноль стал для Семена 40-м за карьеру в лиге.