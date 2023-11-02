Головин признан игроком месяца в «Монако» второй раз подряд. Хавбек набрал 91% голосов в октябре

Александр Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако» второй раз подряд.

Российский полузащитник получил приз лучшему футболисту октября. Он победил в голосовании болельщиков, набрав 91% голосов. Второе место занял хавбек (4,6%).

В октябре Головин провел 3 матча за «Монако», в игре против «Метца» он сделал дубль. В сентябре тоже был признан лучшим игроком « ».

Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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