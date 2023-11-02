Головин признан игроком месяца в «Монако» второй раз подряд. Хавбек набрал 91% голосов в октябре

Теги Монако лига 1 Франция рейтинги Александр Головин Магн Аклиуш Футбол

Александр Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако» второй раз подряд.

Российский полузащитник получил приз лучшему футболисту октября. Он победил в голосовании болельщиков, набрав 91% голосов. Второе место занял хавбек Магн Аклиуш (4,6%). 

В октябре Головин провел 3 матча за «Монако», в игре против «Метца» он сделал дубль. В сентябре Александр тоже был признан лучшим игроком «Монако». 

Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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29 комментариев

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Yavich
Ответ Эдуард Суровый
91% это много, молодец
Это как 90, но на один побольше
+43
-2
+41
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Эдуард Суровый
91% это много, молодец
+34
-1
+33
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Лучший. Дальше больше.
+14
0
+14
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Рома Шак
Радостно за Сашу!
+9
-1
+8
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Тимур Таубаев
Ну объективно лучший в Монако сейчас 👏🏻 Саше надо переходить в АПЛ летом , ибо потом уже может быть поздно (28 лет в мае) , даже в какой нибудь середняк.. ибо Лигу 1 перерос уже давно.
+9
-2
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Football family Gdansk
Царь. Легенда. Браво
Мостовой уже выехал за вами
+4
0
+4
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Печорин
Ответ Эдуард Суровый
91% это много, молодец
ещё бы 56 процентов и признали иноагентом
+3
0
+3
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Максим Семин
Мостовой по 146% набирал.
+4
-1
+3
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red blue Tyumen’
Очевидно, что перерос и Монако и лигу 1. Надеюсь не погрязнет в болоте комфорта и уйдёт на повышение, ведь Саня уже не так молод
+4
-2
+2
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Football family Gdansk
Царь. Легенда. Браво
+1
0
+1
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JENNINGS
Браво, Саня! Не расслабляться и не опускать планку!
Надеюсь, навяжут борьбу за чемпионство в этом сезоне!
+3
-2
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fussballer
Ответ Максим Семин
Мостовой по 146% набирал.
И это в худшие периоды.
+1
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Зубы Дзюбы
Пора на повышение в конце сезона. Или в псж
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forever 77
Энрике с одним хорошим сезоном лучше Поча, который вывел ТТХ в финал ЛЧ и регулярно затаскивал их в четверку
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Maratik1982
Вперед голубоглазый Блондин!!!
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fussballer
Саня молодец. Достойный представитель российского футбола.
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Сергей
Золото мяч ему
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Babusya
Молодец Сашка!
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Сергей Сосков
Ответ Yavich
Это как 90, но на один побольше
А ещё это как "ужасно", только наоборот 😁
+1
-1
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kutavlik
Скоро Саня поменяет прописку!!!
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Achilles 21
Ответ JENNINGS
Браво, Саня! Не расслабляться и не опускать планку! Надеюсь, навяжут борьбу за чемпионство в этом сезоне!
ну они не могли навязать псж галтье и почетино борьбу, а тут энрике который по круче их будет
+1
-1
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Achilles 21
Ответ forever 77
Энрике получше? Смешно
ну по сравнению с почетино и прости господи галтье, он бог и царь
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Футбол, хоккей итд
👍👏
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La Réale
за Аклиуша некоторые страны Восточной Европы голосовали?)
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