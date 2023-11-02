ЦСКА выиграл группу с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом» в Фонбет Кубке России

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Факел Оренбург Владимир Федотов Сочи Футбол

ЦСКА обошел «Оренбург» в группе Фонбет Кубка России и занял первое место.

Сегодня матч команд завершился победой москвичей со счетом 3:1. 26 июля армейцы тоже победили – 6:0.

Оба клуба набрали по 11 очков в группе А. ЦСКА вышел на первое место благодаря личным встречам.

Третьим стал «Сочи» (8 баллов), четвертым – «Факел» (6).

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20 комментариев

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Dimych888
Первый раунд пройден !!! Молодцы парни!
+26
0
+26
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Эдуард Суровый
Ответ Shuller18
Это конечно забавно: дважды дернуть Оренбург, с горем пополам дважды обыграть Сочи по пенкам и дважды слить Воронежу, чтобы в итоге выиграть группу)
Помнишь как в группе лч, два раза вздернуть реал и занять 4 место)!?
+24
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+24
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jqzn88xn6n
Файзуллаев взвалил на свои хрупкие плечи ЦСКА, очень тащит!)
+21
0
+21
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Кирилл
Хотелось бы, конечно, чтобы в раунде плей-офф ЦСКА сыграл с Балтикой и я попал впервые на матч любимой команды )
+16
-1
+15
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Shuller18
Это конечно забавно: дважды дернуть Оренбург, с горем пополам дважды обыграть Сочи по пенкам и дважды слить Воронежу, чтобы в итоге выиграть группу)
+11
-1
+10
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Кирилл
Ответ Артём Амирджанян
В Калининграде живешь?
Все верно, именно здесь )
+6
0
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Ракелль
Ответ Shuller18
Это конечно забавно: дважды дернуть Оренбург, с горем пополам дважды обыграть Сочи по пенкам и дважды слить Воронежу, чтобы в итоге выиграть группу)
ЦСКА не ищет лёгких путей
+4
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Артём Амирджанян
Ответ Кирилл
Хотелось бы, конечно, чтобы в раунде плей-офф ЦСКА сыграл с Балтикой и я попал впервые на матч любимой команды )
В Калининграде живешь?
+4
0
+4
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Эдуард Суровый
В рпл бы вырвались
+3
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Ибн Хоттабыч
Файзулаев, конечно, просто молодчик!!! Вот уж совершенно неожиданный лидер, приобретённый за копейки. Но хотел бы добавить ложечку дёгтя. Уже которую игру команда второй тайм, а вернее вторую часть второго тайма проседает. Явно не хватает скамейки. Много разговоров о молодых ребятах, сидящих в запасе, но они пока что, неспособны не только усилить игру, а хотя бы сохранить её на прежнем уровне. Вот я сегодня обратил внимание насколько же Мендес надёжнее Кисляка, несомненно очень талантливого парня. Короче, если на что-то расчитывать, нужна обойма. Хотя бы пара-тройка, квалифицированных, опытных игроков.
+3
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Дмитрий Агалаков
ЦСКА прогнозируемо выиграл группу. Оренбург - молодцы, что вышли в следующий раунд пути РПЛ, особенно учитывая, что в прошлом году вообще никуда не вышли.
+3
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Олег Носов
Армейцы молодцы. Так держать. С победой!!!!!!!
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Fiodor Siljanov
Ответ Эдуард Суровый
В рпл бы вырвались
Это точно
+1
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Кирилл
Ответ chudak
а в 2007 не ходил?
Не ходил: был мал и неопытен )
Первый поход на Балтику случился в 2012 году, когда в Калининград приезжал Зенит так же в Кубке )
+1
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chudak
Ответ Кирилл
Не ходил: был мал и неопытен ) Первый поход на Балтику случился в 2012 году, когда в Калининград приезжал Зенит так же в Кубке )
уютненько было в те года у нас на стадионе))
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БолельщикСоСтажем
Всё идёт по плану
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Ракелль
с победой,армейцы
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chudak
Ответ Кирилл
Все верно, именно здесь )
а в 2007 не ходил?
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Aleksandr Dubovik
Ответ chudak
а в 2007 не ходил?
Я ходил, причем на гостевую трибуну ЦСКА. Страшно сказать, но тогда в кассах стадиона туда продавали билеты
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