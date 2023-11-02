ЦСКА выиграл группу с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом» в Фонбет Кубке России
ЦСКА обошел «Оренбург» в группе Фонбет Кубка России и занял первое место.
Сегодня матч команд завершился победой москвичей со счетом 3:1. 26 июля армейцы тоже победили – 6:0.
Оба клуба набрали по 11 очков в группе А. ЦСКА вышел на первое место благодаря личным встречам.
Третьим стал «Сочи» (8 баллов), четвертым – «Факел» (6).
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