ЦСКА выиграл группу с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом» в Фонбет Кубке России

ЦСКА обошел «Оренбург» в группе Фонбет Кубка России и занял первое место.

Сегодня матч команд завершился победой москвичей со счетом 3:1. 26 июля армейцы тоже победили – 6:0.

Оба клуба набрали по 11 очков в группе А. вышел на первое место благодаря личным встречам.

Третьим стал « » (8 баллов), четвертым – « » (6).

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