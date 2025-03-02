Карпин присутствовал на матче «Спартака» и «Оренбурга». Он сидел рядом с Кахигао
Валерий Карпин посетил игру «Спартака».
Красно-белые обыграли «Оренбург» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ.
Главный тренер сборной России попал в кадр трансляции вместе со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.
Ранее Карпин также посещал матчи «Зенит» – ЦСКА и «Химки» – «Факел».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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