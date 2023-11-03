Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 3 матчей без очков. У него 10 баллов в 10 играх

Кирилл Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 3 матчей без очков.

Гол россиянина не спас «Миннесоту» от поражения в матче с « » (3:5).

На счету стало 10 (3+7) очков в 10 играх сезона при полезности «минус 5».

Сегодня нападающий (22:04, 1:57 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1.