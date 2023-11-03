Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 3 матчей без очков. У него 10 баллов в 10 играх

Теги Нью-Джерси Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 3 матчей без очков.

Гол россиянина не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Нью-Джерси» (3:5). 

На счету Кирилла стало 10 (3+7) очков в 10 играх сезона при полезности «минус 5». 

Сегодня нападающий (22:04, 1:57 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий