Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 3 матчей без очков. У него 10 баллов в 10 играх
Кирилл Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 3 матчей без очков.
Гол россиянина не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Нью-Джерси» (3:5).
На счету Кирилла стало 10 (3+7) очков в 10 играх сезона при полезности «минус 5».
Сегодня нападающий (22:04, 1:57 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
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