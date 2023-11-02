3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби. Их дисквалифицировали на 2 матча МФЛ

Игроки молодежной команды ЦСКА скандировали нецензурную кричалку про «Спартак».

27 октября ЦСКА U19 в гостях обыграл « » (2:1) в матче 15‑го тура Молодежной футбольной лиги. После игры футболисты армейцев , Денис Першин и Максим Сидельников вместе с фанатами скандировали «##### «Спартак», #####».

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации этих игроков.

«По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака».

Один из них – Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.

Штраф «Спартаку» и ЦСКА – по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый», – заявил Григорьянц.

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