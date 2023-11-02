3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби. Их дисквалифицировали на 2 матча МФЛ

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС первенство молодежных команд Россия Артур Григорьянц ЦСКА U-19 Матч ТВ Спартак U-19 брань контент Ярослав Арбузов Футбол

Игроки молодежной команды ЦСКА скандировали нецензурную кричалку про «Спартак».

27 октября ЦСКА U19 в гостях обыграл «Спартак» (2:1) в матче 15‑го тура Молодежной футбольной лиги. После игры футболисты армейцев Ярослав Арбузов, Денис Першин и Максим Сидельников вместе с фанатами скандировали «##### «Спартак», #####». 

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации этих игроков.

«По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака».

Один из них – Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.

Штраф «Спартаку» и ЦСКА – по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый», – заявил Григорьянц. 

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86 комментариев

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Deer Avenger
Пацаны!
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Рома Политов
Ответ Bartez1986
500 рублей?)
Да, держи 1000 и слушай дальше
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fren4
Я не устану повторять:
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Metalloid
Ахахахахахаха, наши ребята, дух дерби чувствуют! Ну и базу сказали, конечно, за 500р могут себе позволить ) Кстати, буду считать это теперь ценой спартака, пятихатка.
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Кирилл.С-Пб
Дискриминация в чистом виде
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Никита Аксанов
Ну и в чём они не правы?
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dzenga 1
Я назову все слово целиком !
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fbd
Ответ Deer Avenger
Пацаны!
А
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Артём Ершов
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500 рублей?)
За спартачей и этого до фига.
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Осоавиахим
Ответ dzenga 1
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Слабак. Я назову оба слова!
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Faust Doc
Нормально же скандировали!
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XavIniesta2008-2015
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Заборостроитель
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Спортс, вы уж определитесь - или публикуйте новость прямым текстом, или вообще не публикуйте. Это всë- же спортивный сайт, а не поле чудес.
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Taddy Brain
Ответ XavIniesta2008-2015
Я никогда не устану повторять
Э***ь спартак, э***ь)
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tixon
Дисквалификация по делу, но как болельщик ЦСКА шлю парням респект)
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dmitryyyy
Наказали по делу, но с пацанами трудно не согласиться)
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Архитектор Мендисабаль
3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби... Как будто это что-то плохое.
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штраф в пачку хороших сигарет ?)
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