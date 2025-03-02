За фол последней надежды в игре с «Барселоной» удален защитник «Сосьедада» Элустондо

Ариц Элустондо удален в первом тайме игры с «Барселоной».

На 17-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник «Реал Сосьедад » около центрального круга завалил на газон полузащитника «блауграны» Дани Ольмо , имевшего возможность убежать один на один с вратарем.

Главный судья Алехандро Кинтеро принял решение показать 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

«Барселона» – «Сосьедад». 2:0 – Касадо и Мартин забили, у Ольмо два ассиста, Элустондо удален. Онлайн-трансляция