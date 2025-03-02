За фол последней надежды в игре с «Барселоной» удален защитник «Сосьедада» Элустондо
Ариц Элустондо удален в первом тайме игры с «Барселоной».
На 17-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник «Реал Сосьедад» около центрального круга завалил на газон полузащитника «блауграны» Дани Ольмо, имевшего возможность убежать один на один с вратарем.
Главный судья Алехандро Кинтеро принял решение показать 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
«Барселона» – «Сосьедад». 2:0 – Касадо и Мартин забили, у Ольмо два ассиста, Элустондо удален. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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