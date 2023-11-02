«Ювентус» отказался от борьбы за 581 млн евро – во столько оценивали ущерб от «кальчополи». Туринцы пытались взыскать сумму с FIGC и «Интера» с 2011 года

Теги Интер Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии деньги Футбол

«Ювентус» больше не претендует на 581 млн евро за «кальчополи».

Calcio e Finanza сообщает, что в финансовой отчетности туринцев по состоянию на 30 июня 2023 года указывается, что клуб отказался от дальнейших разбирательств по вопросам компенсации ущерба, нанесенного коррупционным скандалом 2006 года.

В 2011 году «бьянконери» собирались получить 443 725 200 евро и обратились в суд с целью взыскать эту сумму с Итальянской федерации футбола и «Интера». Они исходили из того, что прямая ответственность клуба в вышеуказанных событиях установлена не была. В июле 2016 года в удовлетворении иска было отказано.

В октябре 2016 года «Ювентус» обжаловал решение об отказе в Государственном совете Италии и увеличил запрашиваемую сумму до 581 млн евро – с учетом процентов.

В 2023 году слушания в Госсовете переносились с 28 февраля на 28 марта, а затем на 24 октября. Однако 13 октября туринцы уведомили остальные стороны об отказе от своей апелляции.

Следует отметить, что «Ювентус» также пытался обжаловать решение о лишении его титула чемпиона Италии сезона-2005/06, но эта апелляция была отклонена в августе. Титул остается у «Интера».

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23 комментария

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Oleg Nikolaev
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Это насколько наглыми надо быть, чтобы устраивать договорняки и систематический (!!!) подкуп судей, затем понести заслуженное наказание и ещё после этого требовать компенсации?! за что, старуха? Этот "клуб" с отрывом худший в истории, клан Аньелли это самые отвратительные, подлые людишки, у которых в принципе отсутствует совесть и даже малейшее желание в честной борьбе побеждать в чемпионате. Этот ужас длится уже десятилетиями и ничего и ничто не может это исправить. Душа болит, что одна из главнейших причин упадка Серии во 2й половине нулевых это действия мафиозного туринского клана, который убил честный футбол в Италии, уничтожив конкуренцию в чемпионате на долгие годы. У многих и руки опустились, а смысл бороться с этой гидрой, если они все равно всех прогнут...
тебя заставили так думать, белых и пушистых нет в Италии, просто все объединились против величайшего клуба в попытке заполучить хоть что-то
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+6
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евГений
Ответ kaka10
Расскажите, кто в курсе, чем в итоге дело Кальчополли завершилось? Кто прав, кто виноват? Перестал следить из-за разного рода информации
Интер общепризнанный кабинетный чемпион) с судьями работали похлеще Юве но своего бана не получили
+6
-3
+3
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Zidane 21
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Это насколько наглыми надо быть, чтобы устраивать договорняки и систематический (!!!) подкуп судей, затем понести заслуженное наказание и ещё после этого требовать компенсации?! за что, старуха? Этот "клуб" с отрывом худший в истории, клан Аньелли это самые отвратительные, подлые людишки, у которых в принципе отсутствует совесть и даже малейшее желание в честной борьбе побеждать в чемпионате. Этот ужас длится уже десятилетиями и ничего и ничто не может это исправить. Душа болит, что одна из главнейших причин упадка Серии во 2й половине нулевых это действия мафиозного туринского клана, который убил честный футбол в Италии, уничтожив конкуренцию в чемпионате на долгие годы. У многих и руки опустились, а смысл бороться с этой гидрой, если они все равно всех прогнут...
тебе что, 12 лет? что сопливый бред?
+8
-5
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ПравдоРуб
Цирк 🤹‍♂️
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ДимГриКад
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Это насколько наглыми надо быть, чтобы устраивать договорняки и систематический (!!!) подкуп судей, затем понести заслуженное наказание и ещё после этого требовать компенсации?! за что, старуха? Этот "клуб" с отрывом худший в истории, клан Аньелли это самые отвратительные, подлые людишки, у которых в принципе отсутствует совесть и даже малейшее желание в честной борьбе побеждать в чемпионате. Этот ужас длится уже десятилетиями и ничего и ничто не может это исправить. Душа болит, что одна из главнейших причин упадка Серии во 2й половине нулевых это действия мафиозного туринского клана, который убил честный футбол в Италии, уничтожив конкуренцию в чемпионате на долгие годы. У многих и руки опустились, а смысл бороться с этой гидрой, если они все равно всех прогнут...
Судя пл комменту, Вы болеете за Интер, но не надо быть таким огорченным по ланной новости Юве сча вернётся и всё будет так как и должно быть, без всякихх картонных скулетто.
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Е.Р.
Ответ Direct free kick
Угадай кому отменили поражение 1:7 за банку колы? Кому отменяли вылет в серию В? Кому не ставят пенальти лишний раз уже лет 5? Кто погорел на переносе игр из-за муток с ковидом? Кто был унылым бабломешком почти без титулов до фарсаполи? Евгеша, Юва конечно смешна, только Интер ты не отбелишь
Похмеляться надо
Мялану несколько раз опускали в Серию Б. Это факт.
И в 2006 на третью ходку отправили. Но крыша Берлускони помешала
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kaka10
Расскажите, кто в курсе, чем в итоге дело Кальчополли завершилось? Кто прав, кто виноват?

Перестал следить из-за разного рода информации
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ДимГриКад
Думаю, сча Юве опять начнёт гнуть всех и вся

в Италии, такой прогиб, не должен остаться не замеченым!!!
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Заур Коков
как вы уже достали сосвойм продажным Ювентусам
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Футбол, хоккей итд
ПопыткИ, не пыткИ.) Изначально было ясно, что шансы на получение компенсации равны нулю. Ноооо.... вот такие дела.☝️
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ ДимГриКад
Думаю, сча Юве опять начнёт гнуть всех и вся в Италии, такой прогиб, не должен остаться не замеченым!!!
не с этим автобусником))
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