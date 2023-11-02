«Ювентус» отказался от борьбы за 581 млн евро – во столько оценивали ущерб от «кальчополи». Туринцы пытались взыскать сумму с FIGC и «Интера» с 2011 года
«Ювентус» больше не претендует на 581 млн евро за «кальчополи».
Calcio e Finanza сообщает, что в финансовой отчетности туринцев по состоянию на 30 июня 2023 года указывается, что клуб отказался от дальнейших разбирательств по вопросам компенсации ущерба, нанесенного коррупционным скандалом 2006 года.
В 2011 году «бьянконери» собирались получить 443 725 200 евро и обратились в суд с целью взыскать эту сумму с Итальянской федерации футбола и «Интера». Они исходили из того, что прямая ответственность клуба в вышеуказанных событиях установлена не была. В июле 2016 года в удовлетворении иска было отказано.
В октябре 2016 года «Ювентус» обжаловал решение об отказе в Государственном совете Италии и увеличил запрашиваемую сумму до 581 млн евро – с учетом процентов.
В 2023 году слушания в Госсовете переносились с 28 февраля на 28 марта, а затем на 24 октября. Однако 13 октября туринцы уведомили остальные стороны об отказе от своей апелляции.
Следует отметить, что «Ювентус» также пытался обжаловать решение о лишении его титула чемпиона Италии сезона-2005/06, но эта апелляция была отклонена в августе. Титул остается у «Интера».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Мялану несколько раз опускали в Серию Б. Это факт.
И в 2006 на третью ходку отправили. Но крыша Берлускони помешала
Перестал следить из-за разного рода информации
в Италии, такой прогиб, не должен остаться не замеченым!!!