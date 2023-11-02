«Ювентус» отказался от борьбы за 581 млн евро – во столько оценивали ущерб от «кальчополи». Туринцы пытались взыскать сумму с FIGC и «Интера» с 2011 года

«Ювентус» больше не претендует на 581 млн евро за «кальчополи».

Calcio e Finanza сообщает, что в финансовой отчетности туринцев по состоянию на 30 июня 2023 года указывается, что клуб отказался от дальнейших разбирательств по вопросам компенсации ущерба, нанесенного коррупционным скандалом 2006 года.

В 2011 году «бьянконери» собирались получить 443 725 200 евро и обратились в суд с целью взыскать эту сумму с Итальянской федерации футбола и « ». Они исходили из того, что прямая ответственность клуба в вышеуказанных событиях установлена не была. В июле 2016 года в удовлетворении иска было отказано.

В октябре 2016 года « » обжаловал решение об отказе в Государственном совете Италии и увеличил запрашиваемую сумму до 581 млн евро – с учетом процентов.

В 2023 году слушания в Госсовете переносились с 28 февраля на 28 марта, а затем на 24 октября. Однако 13 октября туринцы уведомили остальные стороны об отказе от своей апелляции.

Следует отметить, что «Ювентус» также пытался обжаловать решение о лишении его титула чемпиона Италии сезона-2005/06, но эта апелляция была отклонена в августе. Титул остается у «Интера».

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