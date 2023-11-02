НБА. «Финикс» примет «Сан-Антонио», «Филадельфия» сыграет с «Торонто» и другие матчи

Теги результаты Детройт Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Юта Баскетбол

В четверг, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся четыре матча.

 «Финикс» попытается реабилитироваться за сенсационное поражение от «Сан-Антонио» в предыдущей встрече. Обновленная «Филадельфия» сыграет дома с «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Торонто
Дата проведения
3 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Детройт
Дата проведения
3 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Юта – Орландо
Дата проведения
3 ноября, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Финикс – Сан-Антонио
Дата проведения
3 ноября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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