НБА. «Финикс» примет «Сан-Антонио», «Филадельфия» сыграет с «Торонто» и другие матчи

В четверг, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся четыре матча.

« » попытается реабилитироваться за сенсационное поражение от « » в предыдущей встрече. Обновленная « » сыграет дома с « ».

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Регулярный чемпионат



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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